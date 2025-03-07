小江戶川越全新開幕！第二家「吉伊卡哇 MOGUMOGU 本舖」來了

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

2025年2月20日「吉伊卡哇 MOGUMOGU 本舖」在擁有“小江戶”美譽的埼玉川越開設第二家分店！這是繼首家位於京都後的第二間分店，將為顧客帶來別具特色的購物體驗。

川越店選擇在充滿歷史韻味的「菓子屋橫丁」為店鋪據點，並將這條老街道的獨特氛圍融入店內設計。

裝潢上，店鋪以菓子屋橫丁的街道景觀為靈感，延續了當地傳統的懷舊感，並設有以吉伊卡哇為主題的人力車拍照立牌，讓顧客可以在此留下美好的回憶。

需要注意的是，川越店並非提供餐飲服務的餐廳，而是以“吃”為主題的伴手禮商店。

店內販售各式可愛的吉伊卡哇商品與食品，並將推出多款川越店限定商品。如以地瓜為造型的毛絨玩具及吉祥物，像是吉伊卡哇、小八貓和烏薩奇等角色的地瓜娃娃，模樣十分可愛討喜。

為了回饋顧客，川越店特別推出開幕慶活動。凡單筆消費滿2,000日圓，即可隨機獲得4款造型設計的壓克力小卡(不得挑選)；消費滿8,000日圓，則可獲得壓克力站立牌，數量有限，送完為止！

官網：https://www.chiikawamogumogu.jp/

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