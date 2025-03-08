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超快搶購一空！ 日本SNS超人氣話題商品「3COINS 電子存錢筒」 讓存錢變得更有趣

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

由日本百元商店3COINS所推出的電子存錢筒，去年一推出就在SNS上造成極大的迴響～商品很快就完售搶購一空！最近終於3COINS補貨上架，還推出了新色與網路限定色，快一起來看看什麼是電子存錢筒吧！

就像是我們到路邊傳統ATM存／提款一樣，這款電子存錢筒可以存入硬幣和紙鈔，從機器正上方的硬幣孔和前方的紙鈔口投入，就會自動吸進去，並發出可愛的音效~

你以為只是存錢而已嗎～不不！這款電子存錢筒還設置了自動上鎖的功能，想要打開取錢時必須使用附贈的解鎖卡或是設置好的密碼來解鎖，開關門時也有可愛音效設計，十分療癒！

存錢筒使用的是一般三號電池（三枚），因此買回台灣使用也沒有太大問題！

店內販售最常見的就是與3COINS品牌色相近的米色款，線上購買的話還有通路限定的粉橘款，紅藍色則是這次新推出的顏色，帶有一點復古的氛圍值得收藏！如果剛好要出發日本逛街，有看到時絕對要入手一個啊！！

電子貯金箱

價格：1,650日圓

https://www.palcloset.jp/display/item/2416-TTNO01-000/

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