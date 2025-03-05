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攝影控最愛日本拍梅景點：三重縣員辨市梅林公園

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坐落於三重縣的「員辨市梅林公園」，是日本東海地區最大規模的梅園， 　圖：三重縣／提供
坐落於三重縣的「員辨市梅林公園」，是日本東海地區最大規模的梅園， 　圖：三重縣／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】日本東海地區最大規模的梅園「員辨市梅林公園」，梅樹多達4500棵，擁有上百種的梅花，花色從桃紅、粉紅到白色都有，相當繽紛，花季期間淡淡花香會飄散在園內各處。遊客不但能欣賞成排枝垂梅隨風搖曳的姿態，也可以登上展望台俯瞰以鈴鹿山脈為背景的大片梅花林。此外，若在6月上旬的採收期來訪，還能親自體驗採梅的樂趣。

◉ 三重．員辨市梅林公園

・最佳賞花期：3月上旬～3月中旬

・交通：搭乘近鐵名古屋線至桑名站，轉搭三岐鐵道北勢線至阿下喜站，搭車前往（車程約20分鐘）

・地址：三重県いなべ市藤原町鼎717

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