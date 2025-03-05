攝影控最愛日本拍梅景點：三重縣員辨市梅林公園

製造按鈕的公司——島田電機的工廠參觀，或許聽起來有點無聊，但實際上，它卻可以有非常療癒的另一面！ 製造按鈕的公司——島田電機的工廠參觀，或許聽起來有點無聊，但實際上，它卻可以有非常療癒的另一面！ 在日本的各個角落，按鈕無處不在，若不是因為它們大多都在公共場所，真想有個機會能隨心所欲狂按一番！現在，這個願望竟然可以在製作電梯按鈕的公司中實現！不僅能盡情按到手酸，還能帶回可愛的按鈕吊飾作為紀念，最終，你能忍住不按下那個「絕對不可以按」的按鈕嗎？

2025-03-04 10:01