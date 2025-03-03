2025星野集團「界」系列溫泉飯店！在日本仙境溫泉享受頂級美人湯＆美食

日本自由行除了逛街買買買，養生又美肌的溫泉也是超熱門選項！不想待在大城市人擠人，就前往星野集團「界」系列溫泉飯店，遠離塵囂和煩惱，享受療癒身心的溫泉與美景。星野集團超懂旅人心情，除了精心選址讓人體會四季多變的風景外，還特邀音樂家與傳統文化講座讓旅途更有意義。快跟著AsiaYo一起開啟超療癒的大人系日本溫泉之旅！





🏵️快速認識星野集團5大品牌

【界】強調日式風情與新鮮食材料裡的精品溫泉旅館⏩推薦浪漫約會&閨蜜旅行

【虹夕諾雅】結合在地歷史及特色文化的奢華飯店⏩推薦夫妻蜜月&頂級孝親行程

【RISONARE】大人小孩想玩的這裡都有，優質的度假飯店⏩推薦親子&家庭旅行

【OMO】首重交通便利性，位於熱門城市中心的觀光旅店⏩推薦市區觀光&購物狂

【BEB】有全天不打烊的cafe空間，主打自由與玩心的青年旅館⏩推薦年輕小資族

圖:星野集團提供





🏵️ 星野集團「界」系列懶人包

星野集團擅長打造特色飯店，可以把地方文化與特色發揮到極致。在星野集團界系列溫泉飯店裡，除了泡泡溫泉、放空發呆以外，還能參加很多體驗活動、看各種文化表演，真正豐富旅人的生命體驗～有種擺脫無聊日常，終於能好好放鬆的感覺！

💭星野集團「界」系列的核心精神＞1️⃣溫泉 2️⃣當地樂/當地文化 3️⃣會席料理

圖:星野集團提供

💭星野集團「界」系列住宿攻略

全日本各地的溫泉名湯各有千秋，還能在四周看到與眾不同的景點和文化特色，一起看看日本東北/中部/九州溫泉誰更得你心吧❤️～

【日本東北】

✨傳統文化&工藝超有看頭，適合喜歡慢遊體驗的文化旅人。

✨「黑鑽石」大間鮪魚，「三大味噌之一」仙台味噌是必吃美味！

♨️界 津輕(大鰐溫泉)、界 秋保(秋保溫泉)

【日本中部】

✨阿爾卑斯自然風光&江戶風情，登山愛好者和歷史狂粉肯定愛上！

✨伊豆半島的鯛魚/龍蝦/鮑魚，阿爾卑斯口感極佳鰻魚，征服挑嘴美食家！

♨️界 伊東(伊東溫泉)、界 阿爾卑斯(大町溫泉)

【日本九州】

✨鼎鼎有名的溫泉鄉，擁有特別的火山景觀，喜歡自然景觀的人一生必訪！

✨熊本名產馬肉刺身、島原的烏龍麵、鹿兒島的和牛和黑豬肉，是不容錯過的美味～

♨️界 阿蘇(瀨之本溫泉)、界 雲仙(雲仙溫泉)、界 霧島(霧島溫泉)

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🏔️星野「界」系列日本東北住宿推薦

日本東北四季風景大不同，冬季有絕美雪景，春秋適合賞櫻花和楓葉。這裡的溫泉據說有療癒美肌功效，是女生出遊、閨蜜揪團的熱門選擇。

圖:星野集團提供

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🚞星野「界」系列日本中部住宿推薦

想要探索大自然與傳統文化，日本中部能滿足各個年齡層的好奇寶寶！不管是對歷史有興趣，或想看美麗的山間美景，這裡都很適合～如果拜訪靜岡或愛知一帶，一定要記得體驗遠近馳名的茶葉文化 🍵

圖:星野集團提供

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🌋星野「界」系列日本九州住宿推薦

特殊的火山地形造就了九州豐富的溫泉特色，成為日本超有名的溫泉鄉。當地文化融合西洋特色讓九州的景色與美食別具風情🥢～高千穗/霧島山還是日本神話的發源地，喜歡探索日本傳說和能量景點的話一定要來這邊一探究竟！

圖:星野集團提供

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如果想體驗更多除了溫泉以外的設施，也推薦星野集團虹夕諾雅系列和星野RISONARE度假村，不管大人小孩都能在星野找到最適合的日本住宿。想要輕鬆暢遊日本同時享受高級服務，AsiaYo精選日本跟團行程裡也有保證入住溫泉飯店&星野飯店的選項！把溫泉旅行當成送自己的禮物，好好放鬆一下，就選日本人也超愛的溫泉鄉日本九州旅行團吧！





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