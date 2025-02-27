日本麥當勞兒童餐全新推出「餐點玩具」引熱議！台灣也有機會獲得
兒童最愛的玩具來了！日本麥當勞即將推出全新兒童餐贈品——「なりきりマクドナルド」系列玩具！自2月28日起，購買兒童餐即可獲得麥當勞主題道具，讓孩子們化身為小小店員，在家體驗經營速食店的樂趣。本次活動共分三個階段，第一、二檔各推出四款玩具，而3月14日登場的第三檔則提供隨機款式的全套組合，喜愛收藏的粉絲千萬別錯過！
除了日本，台灣麥當勞也提供類似機會！參加「小麥麥體驗營」的孩童，即可獲得一整套專屬玩具，但活動僅限120公分以下的兒童報名參與。雖然台灣與日本版本略有不同，許多粉絲認為日本款設計更精緻，引發熱烈討論，詳情以台灣麥當勞公告為準。不少家長表示，希望未來能有更多讓大小朋友都能參與的活動。
日本麥當勞一向以創新企劃吸引消費者，這次的「餐點玩具」再度掀起話題。不論是在日本或台灣，這波兒童餐活動都讓麥當勞迷們期待不已。喜愛麥當勞的大小朋友，不妨密切關注最新活動資訊，搶先體驗這場趣味十足的麥當勞變身遊戲！
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