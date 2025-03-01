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獨家質感日本遊！台中直飛高松／神戶 「鳥取山陰山陽」賞櫻與「瀨戶內藝術季」極致體驗之旅

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：太平洋旅行社／提供
圖：太平洋旅行社／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】質感精緻、行程獨特的旅程，總是令遊客萬分期待！隨著星宇航空開啟台中直飛高松、神戶返航的全新雙點進出航線，太平洋旅行社與星宇航空攜手共創2025年日本深度旅行新標竿，推出兩大獨家高端旅遊新體驗：「鳥取山陰山陽」與「瀨戶內藝術季」主題旅行，讓遊客更便捷地探索日本西部與藝術聖地，體驗太平洋旅行社打造獨一無二日本之旅、高端客製化服務的初衷，盡享文化、自然、藝術與美食的多重饗宴。

小豆島海灣度假飯店的大浴場。　圖：太平洋旅行社／提供
小豆島海灣度假飯店的大浴場。　圖：太平洋旅行社／提供

■《瀨戶內藝術季》三年一度的當代藝術巡禮

2025年「瀨戶內國際藝術祭」將以「海之復權」為主題登場！這場三年一度的藝術盛會，串聯直島、豐島、小豆島等藝術重鎮，帶來沉浸式的當代藝術體驗。太平洋旅行社以帶領遊客「藝」起享受瀨戶內海的熱忱，規劃「【星宇台中】藝流海語．瀨戶內國際藝術美學．淡路海奏鳴五日（高松進神戶出）」，前往直島、豐島、小豆島等核心展區，讓藝術愛好者深度探索世界級藝術殿堂。

【頂級食宿】

以台中直飛高松、神戶的便捷，搭配高速船、渡輪等多元交通方式，讓旅程之中的移動更輕鬆自在；行程中安排的住宿、餐食，皆為一時之選，讓遊客體驗頂級食宿饗宴。

▲小豆島海灣度假飯店的客室。　圖：太平洋旅行社／提供
▲小豆島海灣度假飯店的客室。　圖：太平洋旅行社／提供

特色溫泉旅宿／

入住高端旅館包括 JR Hotel Clement 高松、喜代美山莊．花樹海、Olivean 小豆島溫泉渡假酒店等海景溫泉飯店或同級飯店，盡享極致放鬆體驗。

饕客美食之旅／

精選和洋會席料理、在地海鮮料理、涮涮鍋、飯店內的自助百匯等，滿足味蕾享受。

【必訪亮點】

直島／整座直島即是一座大型戶外藝術館！踏上岸，草間彌生的波點「紅南瓜」映入眼簾；安藤忠雄設計的「地中美術館」，以莫內的《睡蓮》發想精巧美麗庭園；改建直島獨特的民宅或寺廟神社所打造的「家 Project」，交織人們生活的時光與記憶；還有「ANDO MUSEUM（安藤忠雄美術館）」，建物本身即是藝術作品。

▲「心之音檔案館」蒐集全世界超過7萬5千人的心跳聲。　圖：太平洋旅行社／提供
▲「心之音檔案館」蒐集全世界超過7萬5千人的心跳聲。　圖：太平洋旅行社／提供

豐島／「心之音檔案館」收藏了來自世界各地遊客的心跳聲，燈光隨著心搏的鼓動聲明滅，帶來獨特體驗，還可在此收錄自己的心跳聲！由藝術家內藤禮和建築師西澤立衛共同設計的「豐島美術館」，景致優雅洗鍊，承載著海島人的記憶。

小豆島／在有瀨戶內珍珠美譽的橄欖綠之島─—小豆島，欣賞「太陽的贈禮」；還有尾身大輔作品「人類之家寄居蟹」、宛如雪白洞穴的迷路之町「目」等藝術作品。

屋島、四國村／前往高松郊區「屋島」的源平合戰古戰場，欣賞「日本夕陽百選」之一的絕美景色，並造訪彙集四國古民家的野外博物館「四國村」。淡路夢舞台盡顯安藤忠雄美學，以國際會議場、海的教堂、百花圃、奇蹟之星植物園、野外劇場等藝文場所，闡揚人與綠地的交流。

■《鳥取山陰山陽》秘境探索，賞櫻、文化、美食一次擁有

山陰山陽地區擁有豐富的文化遺產與絕美自然景觀，太平洋旅行社精選獨特景點，規劃「【星宇台中雙點進出】鳥取春頌薄櫻色．山陰山陽出雲神話五日（高松進神戶出）」行程，帶領旅客走入日本的歷史長廊；在四季皆宜的山水景致中，從櫻花盛開的春季到溫泉療癒的冬季，宛如走進「神話之鄉」，滿足對日本深度旅遊的極致想像。

▲祈求良緣和幸福的島根縣出雲大社。　圖：太平洋旅行社／提供
▲祈求良緣和幸福的島根縣出雲大社。　圖：太平洋旅行社／提供

行程走訪出雲大社、姬路城、倉敷美觀地區等，都是日本最具歷史底蘊的名勝、文化古蹟。充滿神話色彩的出雲大社，以結良緣之神和福神而享有盛名。此外，還有日本最大規模的沙丘－鳥取沙丘，這是砂與海相遇的地方，高低起伏的沙丘有著大漠風光的百變，相當壯觀。

【頂級食宿】

▲玉造溫泉的佳翠苑皆美溫泉旅館。　圖：太平洋旅行社／提供
▲玉造溫泉的佳翠苑皆美溫泉旅館。　圖：太平洋旅行社／提供

特色溫泉旅宿／

下榻日本知名的玉造溫泉，《出雲國風土記》記載，「玉造泉一沐養顏、再浴病除，人曰神湯。」是天皇氏族、芥川龍之介等名人都造訪的美宿。溫泉之旅還囊括三朝溫泉、有馬溫泉，體驗「美人湯」與「放射能泉」的療癒魅力。

饕客美食之旅／

品嚐鳥取和牛、和食御膳、新鮮海鮮料理等，感受日本飲食文化的多元極致魅力。

加碼獨特體驗／

乘坐浦富海岸島巡遊覽船，體驗日本海的壯闊景緻，並走訪「大江之鄉農 x 食自然牧場」，品味最純粹的日本農場美食、深山裡的超人氣甜點。

【必訪亮點】

▲岡山的「美甘宿場櫻」帶來春限定的櫻花盛開美景。　圖：太平洋旅行社／提供
▲岡山的「美甘宿場櫻」帶來春限定的櫻花盛開美景。　圖：太平洋旅行社／提供

絕美賞櫻／春季限定的浪漫櫻景色！美甘宿場櫻、新庄凱旋櫻、出雲大社神苑櫻花、三刀屋河川敷公園的御衣黃櫻等名所，帶來最浪漫的賞櫻體驗。

大師級美學巡禮／造訪足立美術館，欣賞日本排名第一的藝術庭園與世界級名畫，豐富旅途的美學體宴。

■高端客製化服務，打造獨一無二的日本之旅

太平洋旅行社秉持「匠心設計、極致體驗」的理念，讓每位旅客都能享受最尊榮的旅行服務。此次與星宇航空攜手推出的「台中直飛高松、神戶返航」雙點進出行程，獨家規劃「鳥取山陰山陽（https://url.pac-group.net/779jv5）夢幻賞櫻，解鎖神話之鄉秘境」與「瀨戶內藝術季（https://url.pac-group.net/779k7y） 三年一度，錯過再等三年！」主題旅遊，大幅提升旅遊便利性，為旅客省去不必要的舟車勞頓，輕鬆展開藝術與文化的雙重饗宴；更多行程可參考「太平洋旅行社」官網：https://url.pac-group.net/779kdb

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