解放你的「手癢」！東京按鈕觀光工廠OSEBA 曾是日本最難預約的工廠參觀

製造按鈕的公司——島田電機的工廠參觀，或許聽起來有點無聊，但實際上，它卻可以有非常療癒的另一面！

在日本的各個角落，按鈕無處不在，若不是因為它們大多都在公共場所，真想有個機會能隨心所欲狂按一番！現在，這個願望竟然可以在製作電梯按鈕的公司中實現！不僅能盡情按到手酸，還能帶回可愛的按鈕吊飾作為紀念，最終，你能忍住不按下那個「絕對不可以按」的按鈕嗎？

島田電機超熱門按鈕參觀工廠「OSEBA」

島田電機成立於1933年，專注於製造電梯按鈕與顯示器，是日本歷史悠久的專業製造商之一。因為一位民眾的特殊要求：「能不能讓孩子們盡情按電梯按鈕？」意外開啟了工廠的參觀活動。

由於過去採取「一名員工全程陪同一組參觀者」的模式，參觀名額極為有限，使其成為「日本最難預約的參觀工廠」。為了讓更多人能夠自由體驗這份樂趣，島田電機於2024年7月1日在東京都八王子市的工廠內，開設了全球首座以「按按鈕」為主題的體驗空間——「OSEBA」！

在社會規範下，人們無法隨意亂按電梯按鈕，但來到這裡，你不按還不行！（進入官方網站最下面，有一個絕對不能按的按鈕，不要怪我沒提醒你不要按喔！）

【OSEBA 按鈕參觀工廠】

《完全預約制》

地址：島田電機製作所

入場時段：

① 10:00～11:00、②11:00～12:00、③13:00～14:00

④14:00～15:00、⑤15:00～16:00、⑥16:00～16:30（最終入場時間 16:30）

入場費：全票（中學以上）：1,000日圓｜半票：500日圓

交通：<京王線>京王八王子站，徒步約20分鐘

▶︎ 預約網站

「手」安分不下來！來參觀工廠邊學習邊玩

（工廠遊玩影片導覽取自：島田電機官方Youtube）

在參觀的過程中，不僅能了解電梯的發展歷史、感受職人對製作工藝的執著，還能透過趣味小謎題，加深對電梯與按鈕運作的認識。除了學習與探索，更不能錯過「OSEBA」內的四大亮點遊玩區域，每個區域都讓大人小孩意猶未盡！

▎1,000個按鈕，盡情按吧！

這裡聚集了超過1,000顆不同造型、觸感、燈光效果的電梯按鈕，讓你一次滿足所有「想按」的衝動！怎麼按都不會被阻止，按到手軟也沒問題！

▎心臟按鈕，急速挑戰！

這是一場速度與反應力的比拼！參觀者需在限定時間內，不斷按下隨機亮起的按鈕，挑戰極限速度。你能在眾多按鈕中找到正確的目標，並以最快的速度按下嗎？快來挑戰自己的極限！

▎數位未來空間

這個區域運用最新的數位技術，讓參觀者體驗未來電梯科技的發展趨勢，感受科技帶來的無限可能。

▎按鈕扭蛋＆限定伴手禮區

來到這裡，怎能不帶點特別的紀念品回家？除了超人氣的「按鈕扭蛋」外，還有各式各樣的磁鐵、鑰匙圈，以及吉祥物「按鈕君」等周邊商品。最讓人心動的，莫過於1:1還原的電梯按鈕模型，我還不買爆！

此外，線上商店也販售了多款精美鑰匙圈及磁鐵，讓你不僅能在家打造專屬的按鈕空間，還能隨身攜帶這份特別的回憶！

無論你是電梯愛好者，還是純粹喜歡「按鈕」的朋友，這裡就是你的夢想樂園！快來親身體驗，按個過癮吧！

可愛又解壓按鈕紀念品一點也不廢

（圖片取自：島田電機官網）

街頭巷尾的扭蛋店裡充斥著各種有趣的主題扭蛋，如把手、按鈕等，雖然按鈕扭蛋看似沒有實際用途，但它卻成為了一個療癒的舒壓小物。如果你因為社會規範而抑制住想瘋狂按按鈕的衝動，不妨來試試這些可愛又療癒的按鈕扭蛋吧！

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文章撰寫：Shan Tseng

責任編輯：Lucy Wu