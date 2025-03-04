快訊

恐嚇陳亭妃當事人現身！自曝是黨員、曾任綠委特助 出示簡訊傻眼提誣告

民調／立院衝突嚴重…若重新選立委 過半民眾仍挺原人選

市長初選黨內互打？ 陳亭妃稱遭簡訊恐嚇 郭國文批演很大

解放你的「手癢」！東京按鈕觀光工廠OSEBA 曾是日本最難預約的工廠參觀

聯合新聞網／ JAPANKURU日本酷樂
（圖片取自：島田電機官方網站）
（圖片取自：島田電機官方網站）

製造按鈕的公司——島田電機的工廠參觀，或許聽起來有點無聊，但實際上，它卻可以有非常療癒的另一面！

在日本的各個角落，按鈕無處不在，若不是因為它們大多都在公共場所，真想有個機會能隨心所欲狂按一番！現在，這個願望竟然可以在製作電梯按鈕的公司中實現！不僅能盡情按到手酸，還能帶回可愛的按鈕吊飾作為紀念，最終，你能忍住不按下那個「絕對不可以按」的按鈕嗎？

島田電機超熱門按鈕參觀工廠「OSEBA」

島田電機成立於1933年，專注於製造電梯按鈕與顯示器，是日本歷史悠久的專業製造商之一。因為一位民眾的特殊要求：「能不能讓孩子們盡情按電梯按鈕？」意外開啟了工廠的參觀活動。

由於過去採取「一名員工全程陪同一組參觀者」的模式，參觀名額極為有限，使其成為「日本最難預約的參觀工廠」。為了讓更多人能夠自由體驗這份樂趣，島田電機於2024年7月1日在東京都八王子市的工廠內，開設了全球首座以「按按鈕」為主題的體驗空間——「OSEBA」

在社會規範下，人們無法隨意亂按電梯按鈕，但來到這裡，你不按還不行！（進入官方網站最下面，有一個絕對不能按的按鈕，不要怪我沒提醒你不要按喔！）

【OSEBA 按鈕參觀工廠】

《完全預約制》

地址：島田電機製作所

入場時段：

① 10:00～11:00、②11:00～12:00、③13:00～14:00

④14:00～15:00、⑤15:00～16:00、⑥16:00～16:30（最終入場時間 16:30）

入場費：全票（中學以上）：1,000日圓｜半票：500日圓

交通：<京王線>京王八王子站，徒步約20分鐘

▶︎ 預約網站

「手」安分不下來！來參觀工廠邊學習邊玩

（工廠遊玩影片導覽取自：島田電機官方Youtube）

在參觀的過程中，不僅能了解電梯的發展歷史、感受職人對製作工藝的執著，還能透過趣味小謎題，加深對電梯與按鈕運作的認識。除了學習與探索，更不能錯過「OSEBA」內的四大亮點遊玩區域，每個區域都讓大人小孩意猶未盡！

▎1,000個按鈕，盡情按吧！

這裡聚集了超過1,000顆不同造型、觸感、燈光效果的電梯按鈕，讓你一次滿足所有「想按」的衝動！怎麼按都不會被阻止，按到手軟也沒問題！

▎心臟按鈕，急速挑戰！

這是一場速度與反應力的比拼！參觀者需在限定時間內，不斷按下隨機亮起的按鈕，挑戰極限速度。你能在眾多按鈕中找到正確的目標，並以最快的速度按下嗎？快來挑戰自己的極限！

▎數位未來空間

這個區域運用最新的數位技術，讓參觀者體驗未來電梯科技的發展趨勢，感受科技帶來的無限可能。

▎按鈕扭蛋＆限定伴手禮

來到這裡，怎能不帶點特別的紀念品回家？除了超人氣的「按鈕扭蛋」外，還有各式各樣的磁鐵、鑰匙圈，以及吉祥物「按鈕君」等周邊商品。最讓人心動的，莫過於1:1還原的電梯按鈕模型，我還不買爆！

此外，線上商店也販售了多款精美鑰匙圈及磁鐵，讓你不僅能在家打造專屬的按鈕空間，還能隨身攜帶這份特別的回憶！

無論你是電梯愛好者，還是純粹喜歡「按鈕」的朋友，這裡就是你的夢想樂園！快來親身體驗，按個過癮吧！

可愛又解壓按鈕紀念品一點也不廢

（圖片取自：島田電機官網）
（圖片取自：島田電機官網）

街頭巷尾的扭蛋店裡充斥著各種有趣的主題扭蛋，如把手、按鈕等，雖然按鈕扭蛋看似沒有實際用途，但它卻成為了一個療癒的舒壓小物。如果你因為社會規範而抑制住想瘋狂按按鈕的衝動，不妨來試試這些可愛又療癒的按鈕扭蛋吧！

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

文章撰寫：Shan Tseng

責任編輯：Lucy Wu

京都 伴手禮 吉祥物 東京

JAPANKURU日本酷樂

追蹤

延伸閱讀

熱騰騰美味20秒出爐！日本烏龍麵自販機嚇到法網紅：裡面有師傅？

日本通勤電車有害健康！上班族遇急煞 超擠車廂內恐慌症發作

影／新北觀音山區工廠火警撲滅 消防48車、111人馳援無人受困

遊日留意天氣變化 東京3/4可能降雪

相關新聞

北海道札幌二条市場美食推薦！二號店限定菜單，超多樣「海鮮丼飯」一定要點

udn走跳美食／jason 北海道札幌要找海鮮第一印象就是去二条市場，大磯這間餐廳在當地已經有三間分店，最近在2024年都有重新整修，主打就是各式各樣的海鮮丼，甚至有推出當店限定菜單，一次吃三種

別亂跟風！ 出國旅遊自製「生和牛泡麵」處理不當中鏢 脆友：毀了整趟旅程

自製「和牛泡麵」別亂跟風！ 出國生食處理不當 脆友：毀了整趟旅程

解放你的「手癢」！東京按鈕觀光工廠OSEBA 曾是日本最難預約的工廠參觀

製造按鈕的公司——島田電機的工廠參觀，或許聽起來有點無聊，但實際上，它卻可以有非常療癒的另一面！ 製造按鈕的公司——島田電機的工廠參觀，或許聽起來有點無聊，但實際上，它卻可以有非常療癒的另一面！ 在日本的各個角落，按鈕無處不在，若不是因為它們大多都在公共場所，真想有個機會能隨心所欲狂按一番！現在，這個願望竟然可以在製作電梯按鈕的公司中實現！不僅能盡情按到手酸，還能帶回可愛的按鈕吊飾作為紀念，最終，你能忍住不按下那個「絕對不可以按」的按鈕嗎？

古韻新風浪漫融合 爽泡石川縣千年菊之湯

●位於日本北陸的心臟地帶——石川縣，以溫泉文化、傳統工藝及醉人山水吸引著世界旅人的目光。來此一遊，身心靈彷彿剛經歷了一場...

2025星野集團「界」系列溫泉飯店！在日本仙境溫泉享受頂級美人湯＆美食

日本自由行除了逛街買買買，養生又美肌的溫泉也是超熱門選項！不想待在大城市人擠人，就前往星野集團「界」系列溫泉飯店，遠離塵囂和煩惱，享受療癒身心的溫泉與美景。星野集團超懂旅人心情，除了精心選址讓人體會四季多變的風景外，還特邀音樂家與傳統文化講座讓旅途更有意義。快跟著AsiaYo一起開啟超療癒的大人系日本溫泉之旅！

來去神奈川賞花！富士山ｘ相模灣ｘ黃色花海，一次賞足

【旅奇傳媒/日本部報導】神奈川縣三浦半島山丘上的「長井海之手公園〜太陽之丘」即日起至3月底，油菜花盛開中！遊客除了能漫步在5000平方公尺的花田中，觀賞10萬株金黃色油菜花盛開的景象，天氣晴朗時，還能

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。