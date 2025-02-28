2025歌詩達郵輪「莎倫娜號」熱鬧出航！ 春櫻、夏日親子海上雙重奏

【文・旅報傳媒】

熱門旅遊的樣貌一直在改變，隨著旅人出國次數增加、素質也相對提高，玩法也變得更深入專一，無論是減少走馬看花的行程，探索特定旅遊目的地；抑或簡化旅遊細節，把更多時間專注在自我感受與陪伴家人上，既豐富又輕鬆郵輪假期，就是相當符合後者的新旅遊型態。此外，隨著不同季節與不同地區的巡航路線，郵輪旅遊也能隨之衍生出各種應景主題，歌詩達郵輪以基隆為母港，將於春天引領粉櫻浪漫，在夏日打造親子假期，為旅人呈獻風情獨具的海上假期。

眼前大片粉櫻搭配金黃油菜花鋪地雙重景致，為濟州帶來風格鮮明的春日風光。 圖／歌詩達郵輪 提供

風情獨具 日韓雙國賞櫻 兩個願望一次滿足

隨著櫻花季即將到來，日本氣象株式會社日前公布櫻花開花預測地圖，3/25起由南邊的福岡率先開始進入開花日期，百威旅遊推薦3月下旬可搭乘歌詩達郵輪莎倫娜號出航。

利用6天行程，即可一次雙享日、韓賞櫻之旅，走訪如日本佐世保西海橋與海共舞的春櫻、福岡舞鶴公園的櫻漫古城景致，以及韓國濟州粉櫻與油菜花交織的鹿山路、釜山三樂生態公園無邊際櫻花路等賞櫻熱點。此外，具有正宗義大利血統的歌詩達郵輪，整體從人員服務到設備上，皆主打如南歐熱情又親和的旅遊氛圍，更為旅人打造一個可以輕鬆享受海上假期。

主打親子度假無腦玩 莎倫娜號夏日航次6/25啟動

走過璀璨櫻花季，11萬噸中型純義血統的歌詩達郵輪，持續以親民價位讓更多旅人輕鬆擁抱國際郵輪假期，每趟次搭載約3千位旅客，僅約大型郵輪容客量的6成，帶來更悠閒感受。除了舒適空間，天天都有不同主題派對，義大利之夜、威尼斯之夜、White Party與各種休閒娛樂活動在莎倫娜號上的各個場地輪番上陣，讓旅人一登船就與義大利拉丁民族熱情友善、待客親切的氣氛無縫接軌。

【左圖】3/26、3/31兩趟次的歌詩達郵輪日、韓雙重賞櫻假期，是2025年春季旅遊不可錯過的粉嫩「嬌」點。 【右圖】登上歌詩達郵輪有如秒抵南歐，熱力四射、親子友善，全天候豐富活動也適合各類型旅客同歡。 圖／歌詩達郵輪 提供

無論親子旅客、年輕族群，甚至想帶著爸媽一同享樂的孝親族，郵輪假期最大好處在於登船後就不需擔心行李上下、餐食安排與飯店轉換，只管一路暢玩。郵輪內無障礙設施亦規劃良好，從電梯、舞池到各種出入口，都可以輕鬆讓長者或無障礙族群盡情享受旅遊，可說是讓6個月到99歲的旅客都適合一同上船同歡的獨特旅遊方式。

此外，進入亞洲已有一段時間，歌詩達郵輪對於接待台灣旅客相當有經驗，能適度調整各種服務模式以滿足各族群的需求。例如在貼心服務的面向上，考慮溝通時減少障礙，船公司特別於主餐廳入口處將當日沙拉、主菜、甜點等菜色全部展示出來，旅客可以預先拍照做為與服務人員點餐的溝通輔助，單就此項小細節，就讓許多人深感貼心便利。

歌詩達郵輪莎倫娜號6/25～8/31共19趟次的夏季航班正準備熱鬧展開。 圖／歌詩達郵輪 提供

✨ 更多郵輪假期資訊

歌詩達郵輪是疫後唯一不漲價的郵輪產品，賞櫻行程卡春節也不加價，再推出「3人同行、第3人0元」優惠。 夏季航次從6/25首航至8/31止共計19班，為旅人提供把握今夏、玩好玩滿的絕妙假期。

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