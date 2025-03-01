賞櫻最前線！ 5大焦點解鎖日本櫻花經濟密碼 花期比往年微遲 加入不同主題元素延長銷售區間

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赴日旅遊熱潮不減，日本始終是國人出國旅遊的首選！根據日本觀光廳統計，2024年台灣人赴日旅客人次再創新高，突破604萬，年增長43.8%，甚至比2019年疫情前還多出23.6%。隨著3月中下旬櫻花綻放，日本又將迎來新一波旅遊高峰，賞櫻不僅是視覺饗宴，更是旅行業的黃金盈利期。

圖／TTN圖庫

面對消費者日益提升的旅遊期待，傳統行程已難以滿足需求，如何在競爭激烈的市場中脫穎而出？本期旅報為您剖析賞櫻產品變化，掌握最新操作趨勢，搶攻春遊的龐大商機。

資料來源＝日本氣象株式會社

焦點 ① 🇯🇵 日本賞櫻時間 較去年提早一週

日本櫻花季節即將來臨，各地的櫻花盛開時間因地理位置而異，九州、四國3月中下旬開始開花，到北海道5月上旬，形成一條由南向北推進的「櫻花前線」。

根據日本氣象株式會社在2025年2月中旬發布第4回櫻花開花預測，今年的櫻花略比往年稍晚報到。專家表示，因「休眠打破」即花芽從休眠狀態中醒來的日子比往年遲，但預計接下來的氣溫比往年高，使花蕾能夠順利生長，可彌補休眠打破延遲的影響，因此開花時間大致與往年相近或略有小延遲。

新倉山淺間公園 圖／TTN圖庫

高知最早開花 旺季團費小漲

第一波櫻花蹤跡將於3/21從四國高知開始，接著3/25東京、福岡迎來初綻，名古屋則在3/27登場，大阪約在3/30換上粉色新裝。而北部地區的櫻花則需要再等等，像北海道釧路預計要等到5/7才會迎來開花。

以往，一些較熱門的賞櫻地區在花季期間一位難求，因此市場上不少業者早在去年第3、4季就已先拿好熱門賞櫻路線的房間與地接資源。由今年的預測看來，預估的花期時間與去年差異不大，有機會讓已企劃多時的賞花產品，美得剛剛好！

同時，也因為每年賞櫻季節預期市場需求轉強，航空機位均會調漲，先前品保協會也公布，3月下旬進入日本年度大旺季之一「櫻花期」，因日本政局影響匯率走勢，超低匯率造成通膨，導致旅遊相關的成本大漲，其中酒店、巴士、餐廳價格也都再調漲，團費將比2024年櫻花期略為上漲。

焦點 ② 🇯🇵 搭賞櫻順風車 紫藤、芝櫻與鬱金香 輪番上陣

每年春天，日本櫻花季總是旅遊市場的焦點，然而櫻花花期短暫，僅有約10天左右的黃金賞花期，稍縱即逝的粉色風景，也讓業者感受到時間緊迫。近年來，許多旅行業者紛紛將其他花卉元素融入賞櫻行程，不僅豐富旅客的視覺體驗，也讓春季主題商品的銷售期延長，提高旅遊產品的豐富性與吸引力。

富士芝櫻祭 圖／TTN圖庫

富士芝櫻祭 夢幻絕景

其中，芝櫻與紫藤已成為春季賞花行程的熱門選擇。芝櫻花期從4月中旬至6月上旬，五瓣星形花鋪滿地面，形成壯觀的粉色花海。著名賞花地點如富士山腳下的「富士芝櫻祭」、埼玉縣秩父羊山公園，以及北海道的滝上公園與東藻琴芝櫻公園。相比於櫻花的短暫綻放，芝櫻的長花期讓行程的市場價值進一步提升。紫藤花則以浪漫的紫色花瀑著稱，花期約為4月中旬至5月中旬，經典名所包括栃木縣的足利花卉公園、東京的龜戶天神社，以及關西的白毫寺等地，每當盛開時，漫天垂掛的紫藤花串形成如夢似幻的景緻，也是近年旅客熱愛拍照炫遊的主題之一。

此外，北陸地區每年約在4月下旬至5月初舉行的「礪波鬱金香博覽會」同樣是春天行程的一大亮點，可帶領旅客沉浸在色彩繽紛的花海之中，體驗富山春季的風物詩浪漫氛圍。

面對賞櫻市場的高競爭度，將芝櫻、紫藤、鬱金香等多元花卉巧妙搭配，不僅能強化行程的獨特性，也有助於旅行社創造較長的銷售效益。

焦點 ③ 🇯🇵 航空機位取得多元 增加產品組裝靈活度 【左圖】京都櫻花【右圖】慶州普門旅遊區 圖／TTN圖庫

隨著日本旅遊市場持續火熱，航空公司也積極強化航線布局，為業者包裝賞櫻行程帶來更多利多。華航自3/31起「桃園－高松」航線增至每日1班、「桃園－鹿兒島」從4/1起增至每日3班、廣島航班調整為早班機，業者在行程規劃上更有優勢。今年更有業者靈活運用廣島進、高松出的航點，打造早去晚回、不走回頭路的山陰山陽與四國賞櫻團，讓旅客多出一天遊玩時間。九州機位充裕，也有多重雙點進出賞櫻行程可選，像是福岡、熊本、鹿兒島、佐賀、宮崎等。此外，日航名古屋期間加班機延長至10月、每週5班，也為北陸賞櫻與立山雪壁行程帶來更多選擇；長榮航空則因應旺季，3/31～4/27在仙台航線放大升級A330-300機型，為東北賞櫻旅遊提供更多操作彈性。

焦點 ④ 🇯🇵🇰🇷 郵輪賞櫻選擇多 豐儉由人 歌詩達莎倫娜 圖／TTN圖庫

在3月底櫻花最美的時刻，搭郵輪可以一次前進日韓雙國賞櫻，像是充滿義大利風情的歌詩達郵輪莎倫娜號，在櫻花盛開主推出限定賞櫻行程，推出3/26「佐世保、濟州賞櫻6日」與3/31「福岡、釜山賞櫻6日」行程，只要上船就能一路追櫻追到飽；MSC地中海郵輪則是推出3/24「九州熊本、佐世保賞櫻6日」行程；還有，主打舌尖上美食加上精采娛樂表演的名勝世界壹號郵輪，也搶在櫻花季重磅回歸台灣，推出3/30起2個航次暢遊九州３個目的地（熊本、鹿兒島、那霸）的賞櫻6日行程。郵輪賞櫻行程選擇眾多，同時業者也祭出誠意十足的優惠，相信這波郵輪價格廝殺戰，最大的贏家會是消費者。

此外，如果預算充足不妨選擇由日本神戶港出發的Fly Cruises北歐風遊輪「維京遊輪．伊敦號」。一趟日本周遊或是日韓雙國旅程即可暢遊多處賞櫻祕境，以及櫻花百選名城等，享受遠離人潮的靜謐美景，讓旅程更添奢華與從容。

焦點 ⑤ 🇰🇷 結合運動觀光 開創韓國賞櫻新體驗 鎮海軍港節 圖／TTN圖庫

韓國的春天同樣被櫻花點綴得浪漫無比。根據韓媒最新預測，櫻花將於3/21從最南端的濟州島開始綻放，3/25前後蔓延至釜山、大邱，並一路向北，預計3/31首爾地區接著綻放。韓國賞櫻行程最最具代表性即為鄰近釜山、將於3/28～4/6登場的「鎮海軍港節」，這場春日盛宴結合軍樂儀隊表演、慶和火車站與「餘左川橋」櫻花隧道的夢幻美景與夜櫻浪漫氛圍，讓不少消費者指定前往。

為了打造獨特賞櫻體驗並吸引重遊客，有業者精心規劃運動觀光結合賞櫻的創新行程，像是參與慶州櫻花馬拉松，沿途奔跑在浪漫櫻花大道上，或是觀賞韓職樂天巨人棒球賽，感受韓國棒球場的熱血氛圍。

此外，夜間還可前往慶州月池，欣賞燈光映照下的夢幻夜櫻，帶來與眾不同的感官享受。航空運力方面，華航自3/30起「桃園－釜山」航線增至每週4班，加上濟州航空3/30～4/2的釜山加班機，機位供應充足，行程選擇更豐富且更具彈性，預計將帶動新一波銷售熱潮。

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