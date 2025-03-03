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來去神奈川賞花！富士山ｘ相模灣ｘ黃色花海，一次賞足
【旅奇傳媒/日本部報導】神奈川縣三浦半島山丘上的「長井海之手公園〜太陽之丘」即日起至3月底，油菜花盛開中！遊客除了能漫步在5000平方公尺的花田中，觀賞10萬株金黃色油菜花盛開的景象，天氣晴朗時，還能在黃澄澄的花海中，遙望富士山及相模灣美景。
活動期間，園方也將提供油菜花主題的限定餐點及相關手作體驗活動，讓遊客在賞花之餘，亦能發揮創意，將專屬於自己的旅行紀念品帶回家。喜愛追逐富士山身影的粉絲們，快將這裡列入賞花旅遊清單，一起來收藏更多的富士山絕景吧！
◉ 長井海之手公園〜太陽之丘．油菜花祭
・期間：即日起～03/31
・交通：京濱急行本線堀之內站搭乘京急久里濱線，至三崎口站下車，轉乘往太陽之丘的京急巴士。
・地址：神奈川県横須賀市長井4丁目地内
・官網：https://www.seibu-la.co.jp/soleil/
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