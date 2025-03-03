來去神奈川賞花！富士山ｘ相模灣ｘ黃色花海，一次賞足

赴日旅遊熱潮不減，日本始終是國人出國旅遊的首選！根據日本觀光廳統計，2024年台灣人赴日旅客人次再創新高，突破604萬，年增長43.8%，甚至比2019年疫情前還多出23.6%。隨著3月中下旬櫻花綻放，日本又將迎來新一波旅遊高峰，賞櫻不僅是視覺饗宴，更是旅行業的黃金盈利期。...

2025-03-01 07:59