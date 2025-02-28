「迪士尼櫻花季」周邊新品搶先開跑囉！粉嫩夢幻的造型好想統統收藏
【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】
日本櫻花季即將來臨，迪士尼已經搶先開賣夢幻新品！維尼、史迪奇、杯麵、三眼怪等人氣角色，統統換上粉嫩櫻花系造型，萌度爆表。這波春日必收的櫻花季限定商品，絕對讓人心動不已，快讓可愛角色們陪你一起迎接櫻花的到來吧！
期待櫻花滿開的維尼、瑪麗貓、史迪奇與小豬玩偶，以粉紫色漸層設計，每個角色頭上都點綴著櫻花，手裡也拿著一朵櫻花，充滿濃濃的春日氛圍。
特別值得一提的是日本迪士尼商店限定款，小熊維尼緊抱著小豬一起賞櫻的可愛模樣，讓人忍不住想加入他們的溫馨時光。
杯麵系列商品則以白色與粉色為主色調，融入濃厚的和風設計，展現典雅柔和的春日氣息。
商品包含櫻花形狀的杯盤組、茶碗、筷子等，細節精緻，極具收藏價值。
杯麵娃娃更是別具巧思，頭上點綴櫻花，手裡還拿著日本經典美食三色丸子，營造出濃厚的日式風情。
除此之外，也推出了杯麵造型的保冷袋，不僅能裝便當、飲料，還能成為路上最吸睛的亮點，無論是野餐還是日常使用都超實用。
玩具總動員的三眼怪也在這次櫻花季換上日式和服，推出三款別具特色的設計，分別是手持扇子的「羽織袴款」、展現優雅氣質的「和服款」，以及帶有趣味元素的「鯛魚燒款」，每款造型都充滿巧思，完美演繹不同的日式風情。
如果不知道該選擇哪款商品，不妨試試盲盒！這次共推出六款角色造型，包括維尼、小豬、屹耳、杯麵、史迪奇與瑪麗貓，每款都獨具特色，絕對讓粉絲愛不釋手。
無論是想收藏還是送禮，這次的迪士尼櫻花系列都是不容錯過的夢幻逸品！
更多商品請到官網查詢：https://store.disney.co.jp/special/sakura/?start=0&sz=12.0
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