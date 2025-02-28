快訊

二二八事件78周年 賴總統：獨裁者蔣介石犯下滔天大罪

2台男日本闖民宅暴打屋主搶400萬 昨再赴日被逮長相身分曝光

NBA／柯瑞狂砍12顆三分球轟56分 刷新多項紀錄逆轉魔術

「迪士尼櫻花季」周邊新品搶先開跑囉！粉嫩夢幻的造型好想統統收藏

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

日本櫻花季即將來臨，迪士尼已經搶先開賣夢幻新品！維尼、史迪奇、杯麵、三眼怪等人氣角色，統統換上粉嫩櫻花系造型，萌度爆表。這波春日必收的櫻花季限定商品，絕對讓人心動不已，快讓可愛角色們陪你一起迎接櫻花的到來吧！

期待櫻花滿開的維尼、瑪麗貓、史迪奇與小豬玩偶，以粉紫色漸層設計，每個角色頭上都點綴著櫻花，手裡也拿著一朵櫻花，充滿濃濃的春日氛圍。

特別值得一提的是日本迪士尼商店限定款，小熊維尼緊抱著小豬一起賞櫻的可愛模樣，讓人忍不住想加入他們的溫馨時光。

杯麵系列商品則以白色與粉色為主色調，融入濃厚的和風設計，展現典雅柔和的春日氣息。

商品包含櫻花形狀的杯盤組、茶碗、筷子等，細節精緻，極具收藏價值。

杯麵娃娃更是別具巧思，頭上點綴櫻花，手裡還拿著日本經典美食三色丸子，營造出濃厚的日式風情。

除此之外，也推出了杯麵造型的保冷袋，不僅能裝便當、飲料，還能成為路上最吸睛的亮點，無論是野餐還是日常使用都超實用。

玩具總動員的三眼怪也在這次櫻花季換上日式和服，推出三款別具特色的設計，分別是手持扇子的「羽織袴款」、展現優雅氣質的「和服款」，以及帶有趣味元素的「鯛魚燒款」，每款造型都充滿巧思，完美演繹不同的日式風情。

如果不知道該選擇哪款商品，不妨試試盲盒！這次共推出六款角色造型，包括維尼、小豬、屹耳、杯麵、史迪奇與瑪麗貓，每款都獨具特色，絕對讓粉絲愛不釋手。

無論是想收藏還是送禮，這次的迪士尼櫻花系列都是不容錯過的夢幻逸品！

更多商品請到官網查詢：https://store.disney.co.jp/special/sakura/?start=0&sz=12.0

窩日本推薦閱讀：東京賞櫻全攻略~賞櫻勝地、私房景點15選推薦–千鳥淵、飯田橋外濠公園、目黑川、還有…….　

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

杯麵 櫻花季 迪士尼

窩日本

追蹤

延伸閱讀

新北汐止民眾基隆河步道種櫻花綠美化 會勘要補申請

櫻花晚開效應 228連假台中和平區飯店訂房率高

被嫌是「21歲的老阿姨」！《怪奇物語》小11紅毯造型看起來至少40歲 網友傻眼：認不出

賞櫻人潮多 228連假武陵農場和福壽山農場訂房全滿

相關新聞

「迪士尼櫻花季」周邊新品搶先開跑囉！粉嫩夢幻的造型好想統統收藏

日本櫻花季即將來臨，迪士尼已經搶先開賣夢幻新品！維尼、史迪奇、杯麵、三眼怪等人氣角色，統統換上粉嫩櫻花系造型，萌度爆表。

2025歌詩達郵輪「莎倫娜號」熱鬧出航！ 春櫻、夏日親子海上雙重奏

隨著不同季節與不同地區的巡航路線，郵輪旅遊也能隨之衍生出各種應景主題，詩達郵輪以基隆為母港，將於春天引領粉櫻浪漫，在夏日打造親子假期，為旅人呈獻風情獨具的海上假期。...

日本麥當勞兒童餐全新推出「餐點玩具」引熱議！台灣也有機會獲得

兒童最愛的玩具來了！日本麥當勞即將推出全新兒童餐贈品——「なりきりマクドナルド」系列玩具！自2月28日起，購買兒童餐即可獲得麥當勞主題道具，讓孩子們化身為小小店員，在家體驗經營速食店的樂趣。本次活動共分三個階段，第一、二檔各推出四款玩具，而3月14日登場的第三檔則提供隨機款式的全套組合，喜愛收藏的粉絲千萬別錯過！

【2025最新】日本東北全攻略！（下）冬季雪季暢遊勝景、品嚐美味、交通方式輕鬆搞定

日本東北全攻略！（下）

【2025最新】日本東北全攻略！（上）冬季雪季暢遊勝景、品嚐美味、交通方式輕鬆搞定

日本東北全攻略！（上）

2025關西三都團體旅遊全攻略！日本京都＆大阪玩透透，必遊景點一網打盡

提到日本關西，大家一定會想到京都的金閣寺、奈良的小鹿、還有大阪/神戶的熱鬧商圈吧！✨參加日本跟團旅遊就能輕鬆實現！AsiaYo 精選關西三都團體行程，無論是漫步古城街道，還是到大阪環球影城🎢 享受親子同樂，都有多種路線可選！一次幫你安排好住宿與交通，省時又省力～還等什麼？一起來探索更多精彩吧！👀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。