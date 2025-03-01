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迪士尼好友樂力四射 雲妮露的甜蜜世界！一起走進無敵破壞王雲妮露的幻想世界～

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

東京迪士尼樂園從1月15日到3月16日，將舉辦特別活動：「迪士尼好友樂力四射 雲妮露的甜蜜世界」！園區以可愛繽紛的色彩打造成《無敵破壞王》雲妮露夢想中的甜點世界，邀請大家一起沉浸在這充滿甜蜜與歡樂的夢幻氛圍。

娛樂表演：繽紛甜點時刻！

雲妮露的甜蜜世界推出全新的遊行表演：「繽紛甜點時刻！」，以「繽紛甜點打造的度假區」為主題，呈現雲妮露想像中的多彩景致。

遊行將以五顏六色的霜淇淋、棒棒糖等甜點點綴，除了雲妮露外，米奇、米妮、維尼等經典迪士尼角色們也會一起搭上以各種美味甜點製成的遊行車與大家見面！

遊行路線

除了自由觀賞區域外，觀賞位置也畫分出迪士尼尊享卡與東京迪士尼度假區假期套票專用的觀賞區。

迪士尼尊享卡專用（廣場庭園前或莫維斯小屋前）

・園方將事先指定遊客於觀賞區內的觀賞位置。當日請依照地面的標記，於指定的觀賞位置觀賞。

・迪士尼尊享卡的購買手續完成後，觀賞位置的號碼將顯示於畫面上。

東京迪士尼度假區假期套票專用

・假期套票專用的席位或觀賞區供事先透過假期套票行程預約的遊客使用。

園區裝飾

為配合活動主題，園區內以各種可愛繽紛的裝飾物裝飾，營造出甜美誘人的夢幻氛圍，讓你彷彿置身於雲妮露的甜點世界裡～除了雲妮露外，唐老鴨、奇奇、蒂蒂等也會隱藏在聖代、糖糖棒等甜點中，快來找找他們在哪裡吧！

特別餐飲

雲妮露的甜蜜世界推出多款期間限定的特別餐飲，從輕食、鹹食到甜點應有盡有！其中最受歡迎的就是這道「糖果流行世界（スウィーツ・ポップ・ワールドセット）」，一盤提供多種甜點內容，滿足想一次吃到多樣化餐點的人～

特別商品

髮飾、衣服、包包、棒棒糖造型手燈…從 1 月 14 日開始推出期間限定的商品，快來選購把喜歡的通通帶回家吧！

「迪士尼好友樂力四射 雲妮露的甜蜜世界」無論是視覺、味覺還是感官上，都充滿了驚喜與樂趣，讓我們一同沉浸在這個甜蜜繽紛的世界中，創造難忘的回憶。

https://www.tokyodisneyresort.jp/tc/topics/event/vanellopessweetpopworld.html

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