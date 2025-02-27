【2025最新】日本東北全攻略！（下）冬季雪季暢遊勝景、品嚐美味、交通方式輕鬆搞定

日本東北地區，位於東京和北海道之間，橫跨福島、山形、宮城、秋田、岩手、青森六個縣，以其四季分明的氣候和獨特的景觀吸引著眾多遊客。夏季時的東北以獨特的「三大祭」聞名遐邇，冬季時的東北則化身銀白世界，豐沛的降雪量使得東北的雪景不亞於北海道的狀闊，更多了一分人文與傳統之美。此外，東北地區也保留了許多古時的傳統人文景點，不論您想要賞雪，或是漫步於昭和與大正浪漫的風情中，日本東北都能夠給您帶來最佳的旅遊體驗！今年冬天若想要造訪雪國大地，欣賞各式雪景，不妨選擇日本東北！這裡除了從台灣有航班直飛之外，若您想從東京，或是北海道等地前往東北地區，交通上也是非常方便的！



但對於初次造訪東北的旅客來說，面對眾多的景點可能會有些迷茫，不知該如何安排行程才能充分體驗這片美麗的土地。在日本東北上篇中，我們介紹了日本東北的交通與美食攻略；而在日本東北下篇的文章中，將會介紹冬季雪季造訪日本東北地區六縣的必訪景點，讓您能有個方向，不至於迷失方向。搭配上篇的日本東北交通美食攻略，讓您能夠更加輕鬆地規劃行程，開啟一段難忘的旅程！



景點推薦：日本東北｜雪季山形縣｜銀山溫泉、藏王樹冰、立石寺（山寺）



日本東北山形｜大正浪漫的神隱少女場景－銀山溫泉

銀山溫泉位於山形縣的山間，四周被雪山環繞，是日本著名的溫泉勝地之一。每年冬季，銀山溫泉會被厚厚的白雪覆蓋，如詩如畫的冰雪景象彷彿走入童話世界。大約在西元1600年，挖採金礦的曠工無意間在此發現了溫泉泉源，銀山溫泉鄉的悠久歷史便由此展開。溫泉街上保留著許多歷史悠久的木造旅館，彷彿穿越時光回到了大正時代。傳統特色的溫泉旅館林立，其獨特的景緻神似知名動畫片《神隱少女》中的一知名場景「油屋」，使得銀山溫泉逐漸打開了國際知名度，使得這裡在冬季往往是一房難求。



今年冬季若想造訪銀山溫泉，則需要多多留意交通與造訪方式了！因旅客眾多，目前政府增設了新的管制措施，主要是針對不住宿於銀山溫泉的當日往返旅客。為維護銀山溫泉的觀光品質，除了限制每小時的拜訪人次上限（每小時最多 100 人次入場為上限）之外，也需要事先於線上預訂入場卷。在交通上，也可以選擇購買「大石田站－銀山溫泉」的當日來回巴士方案，但須留意乘車時間以及雪季的交通管制。



日本東北山形｜雪季限定的自然景觀－藏王樹冰

藏王樹冰位於山形縣藏王山，是日本著名的冬季景觀之一，每年冬季吸引大量遊客前來觀賞。樹冰是由強烈的風雪與寒冷的氣候條件形成的自然奇觀。樹木被厚厚的冰雪覆蓋，呈現出奇特的造型，而造型特異的樹冰更被笑稱為「雪怪」。這些樹冰通常出現於每年 12 月到翌年 2 月，尤其是在藏王山的高山地區，當強風與降雪交織，樹木的枝葉便被冰雪附著，形成一種如夢似幻的冰雪景觀。遊客可以乘坐纜車或登山步道上山，近距離欣賞這片冰雪奇景。冬季的藏王樹冰不僅是滑雪愛好者的天堂，也是攝影和自然愛好者的天堂，是不可錯過的冬季景點之一。此外，藏王地區也是山形縣有名的溫泉區與滑雪勝地，來這裡不但可以欣賞樹冰構成的獨特美景，也能夠享受溫泉與滑雪的冬季樂趣！



日本東北山形｜穿越千年的歷史之路－立石寺（山寺）

山寺的全名為「寶珠山立石寺」，通常被稱為「山寺」，是一座位於日本的修行和信仰聖地。整座山上都佈滿了奇岩怪石，從登山口到奥之院的大佛殿，需要約 1 小時的時間，但沿途風景美不勝收。知名的俳句詩人松尾芭蕉，曾在他的紀行文「奧之細道」中描繪了他在山寺的經歷，其中有著名的一句詩：「天籟閑寂，蟬聲入山岩」。爬上山寺的石階是一條經典的參拜路線，共有1015段石階，據說這樣的修行能讓人的煩惱消失。而向上爬的過程中，旅客可以欣賞到許多古老的碑文和美麗的景色；接著穿過「仁王門」可以前往「開山堂」和「納經堂」，這些建築背景是壯麗的群山，特別是大紅的納經堂建在巨大的奇岩上，是山寺最具代表性的景點之一；最後抵達「奥之院大佛殿」，據說可以斷絕惡緣，遠離不好的緣分。除了參拜，還可以品嚐各種知名美食，如「山寺力蒟蒻」、「櫻桃霜淇淋」和「高湯蕎麥麵」等各式美食。



景點推薦：日本東北｜雪季秋田縣｜田澤湖、雪屋祭、角館武家屋敷通

秋田縣位於日本東北地區的日本海側，西靠山脈，擁有豐富的自然景觀和溫泉資源。秋田以農業著稱，尤其以稻米、蘋果和栗子等為代表。人文方面，秋田有悠久的歷史與文化，如秋田大鼓和夏日的秋田竿燈祭等傳統節慶。此外，秋田的溫泉、手工藝品和美食也極具特色，吸引許多旅客為之著迷。



日本東北秋田｜冬日奇景與雪屋祭獨特景致－田澤湖

田澤湖是一處被選為日本百景之一的風景名勝，湖水深達423.4公尺，是日本最深的湖泊之一，湖水的顏色多變，時而呈現靛紫的亮藍色，時而碧綠，時而湛藍，非常值得一看。在湖泊前方，有一座金色女性雕像，名為「辰子像」，相傳在過去，有位名叫辰子的女孩希望永保美貌，最後幻化為龍，躍入田澤湖中成為湖神。因此，在湖畔竪立了辰子像，象徵著這個美麗的傳說。田澤湖冬季時會被白雪覆蓋，湖面上的霧氣與白雪相互輝映，景致獨特。此外，歷史悠久的著名溫泉區「乳頭溫泉鄉」也為於田澤湖周遭，和式木造的建築足見文化底蘊的悠長深厚。

此外，這裡冬季時也會舉辦獨特的祭典－橫手雪屋祭。雪屋祭（雪屋まつり）是每年冬季在秋田田澤湖地區舉行的傳統節慶，這項祭典的特色是建造出由積雪和冰塊構成的「雪屋」，這些雪屋內擺放燭光，營造出溫暖與神秘的氛圍。遊客可以進入這些雪屋中，感受雪的純潔與寒冷的同時，享受來自當地的美食和熱飲。祭典中，還會有傳統的舞蹈和音樂表演，帶來視覺和聽覺上的雙重享受。雪屋祭吸引了大量的旅客，成為秋田冬季的一大亮點。這個活動不僅展現了東北地區的雪景美，也傳遞了當地人與自然共生的文化精神。



日本東北秋田｜江戶武士道浪漫的陸奧小京都－角館武家屋敷通

角館位於秋田縣，是一個以保存完好的武家屋敷而聞名的古鎮，獨特的歷史之美使其享有「陸奧小京都」的美名。「武家屋敷」則是江戶時代武士家庭的居所保留，這裡保存了相當完整的庭院與建築。這裡的武家屋敷有著深厚的歷史背景，每座建築都反映出當時的社會與文化風貌；漫步於武家屋敷通，感受古時武士步行於長街上的浪漫風姿，是非常別具特色情調的旅行地點！而冬季時，這裡的武家屋敷區域被積雪覆蓋，呈現出一幅靜謐的雪景畫卷。白雪覆蓋的屋頂與古老的武家住宅相得益彰，仿佛穿越回雪季的江戶時代。冬季的角館除了讓人領略到古老的日本風情，還有溫暖的當地美食和熱茶，為旅客帶來溫馨的冬季體驗。冬季來東北時，不妨來秋田角館感受「陸奧小京都」專屬的江戶浪漫吧！



日本東北｜雪季青森縣｜奧入瀨溪流冰瀑、弘前城雪季點燈、津輕鐵道暖爐列車

青森縣位於本州島的最北端，隔著津輕海峽與北海道的函館市相望，為著名的冬季豪雪地帶之一。青森以農業聞名，盛產蘋果和大米，也有許多傳統的祭典，如夏日的青森睡魔祭。人文方面，青森擁有豐富的民間藝術和文化遺產，獨特的鄉土美食林立。



日本東北青森｜雪季限定的冰雪奇觀－奧入瀨溪流冰瀑

「奧入瀨溪流」位於青森縣十和田八幡平國立公園內，綿延的溪水緩緩流過鬱鬱蒼蒼的自然森林間，處處都是美景，在「奧入瀨溪流」觀光，建議安排大約一整天的時間。主要的觀光步道從入口處的「燒山」一直延伸到終點「子之口」（子ノ口），全長約14公里。若以徒步方式完成單程，大約需要5至6小時，但不用擔心體力問題，沿途設有多個巴士站牌和腳踏車租借點，遊客可依自身狀況選擇交通方式，除了步道沿途美景外，終點「子之口」周邊的「十和田湖」也很值得花時間欣賞，建議預留1到2小時，可以在湖畔放鬆或品嚐當地特色美食。

而在冬季，奧入瀨溪流的冰瀑更是吸引無數遊客的奇觀。這條溪流沿途瀑布、岩石和樹木都被冰雪覆蓋，形成壯麗的冰瀑景象。當冷空氣與溪水相遇，瀑布的水珠凍結成冰，形成如夢似幻的冰雕，讓人驚嘆。特別是冬季的「冰瀑祭」期間，夜晚的燈光映照下，冰瀑更顯神秘美麗。這裡不僅有美麗的自然景色，還有獨特的冬季徒步體驗，遊客可以穿越冰雪覆蓋的森林，感受大自然的魅力。奧入瀨溪流的冰瀑是冬季探險與攝影愛好者的天堂，也是體驗青森冬季自然美景的必訪之地。



日本東北青森｜弘前城雪季點燈

弘前市是一座擁有約 400 年歷史的城下町，保留了豐富的歷史建築和街道風貌，也是津輕地區的主要城市。弘前公園位於市中心，還有東北唯一現存的弘前城天守閣，四季擁有美景，春天的櫻花節、秋天的楓葉節、冬天的雪燈籠節，都會舉辦各種活動，吸引當地人和遊客前來。江戶時代建造的弘前城是公園的代表建築，至今仍然保留著其優美的姿態，是全日本珍貴的文化遺產之一。受到「鬼滅之刃」熱潮的影響，許多人特地來欣賞與主角「竈門炭治郎」的妹妹「彌豆子」名字相同讀音的500年古樹「ネズコ（別名クロベ）」。此外，弘前公園還有一個隱藏景點，兩棵櫻花樹枝交錯生長，在天空中形成心形的景象，成為社交平台上的熱門話題。

而雪季點燈是每年冬季弘前城的浪漫燈光活動，將弘前城的美麗景致與雪景巧妙融合，營造出夢幻般的氛圍。特別是在雪覆蓋的天守閣和櫻花樹下，溫暖的燈光點亮了寒冷的夜晚，吸引大量遊客前來觀賞。活動期間，城內外會點亮數千盞燈飾，營造出如詩如畫的冬季景色。此外，雪季點燈活動也會安排各種表演與小型市集，讓遊客在享受美景的同時，感受弘前的歷史文化與當地特色。這是一個讓人放慢腳步、享受冬日浪漫的理想場所，成為弘前冬季的亮點之一。



日本東北青森｜懷舊溫暖的雪國列車－津輕鐵道暖爐列車

津輕鐵道暖爐列車是青森縣津輕地區一個冬季特色的觀光列車，每年冬季運行，讓遊客在寒冷的季節中享受溫暖與舒適。津輕鐵道是日本最北端的私鐵，以冬季的暖爐列車聞名，直接將炭火暖爐裝置在車廂內，營造出溫馨懷舊的氛圍。旅客可以一邊欣賞美麗的雪景，一邊享受車內溫暖的環境，放鬆身心。列車上也會提供當地的美食與飲品，由乘務人員在炭火暖爐上烤魷魚，讓旅客在這段旅程中品味津輕的風味。暖爐列車不僅是一趟冬季的觀光之旅，也是感受津輕地區濃厚人情味和自然魅力的絕佳方式。



日本東北｜雪季岩手縣｜宮澤賢治童話村、盛岡城跡公園

岩手縣位於日本東北地區的太平洋側，擁有壯麗的自然景觀，如八幡平和岩手山。特產有岩手米、蘋果和牛肉。人文方面，岩手擁有豐富的歷史和文化遺產，如盛岡城、平泉的世界遺產和傳統的南部鐵器。當地的傳統藝術如民謠和舞蹈也反映了深厚的文化底蘊。



日本東北岩手｜夢幻雪景中的童話世界－宮澤賢治童話村

宮澤賢治童話村位於岩手縣花卷市，是紀念著名作家宮澤賢治的文化景點，特別在冬季，這裡變成了一個充滿夢幻氛圍的雪地天堂。童話村的建築與宮澤賢治的故事和詩歌緊密相連，冬季的雪景為這片土地增添了神秘的色彩。當白雪覆蓋大地，村內的展覽館和庭園彷彿進入了賢治筆下的奇幻世界。冬季的夜晚，童話村會舉行燈光點亮活動，讓村莊在雪地與燈光的映襯下顯得格外溫馨浪漫。遊客可以在這裡漫遊，感受賢治的童話故事，並享受當地的冬季美食，體驗一場充滿詩意的冬日之旅。這是追尋宮澤賢治文學精神的理想場所，也是冬季旅行的獨特亮點。



日本東北岩手｜歷史與雪景交織的冬日之美－盛岡城跡公園

盛岡城跡公園位於岩手縣盛岡市，是一個結合歷史與自然美景的著名景點。冬季時，公園被厚厚的積雪覆蓋，舊城牆、石砌階梯和古老的樹木在白雪的映襯下顯得格外壯麗。公園內的石垣和歷史建築，如本丸跡和二之丸，與雪景相互映襯，營造出一種寧靜而神秘的氛圍。雪中的庭園小道和枯樹，讓人彷彿回到江戶時代的盛岡，享受一場與歷史和自然相融合的冬日之旅。這裡是攝影愛好者和歷史愛好者的天堂，也是品味盛岡冬季風情的理想場所。



日本東北｜雪季宮城縣｜松島、白石藏王狐狸村、鳴子溫泉鄉



宮城縣位於日本東北地區的太平洋側，擁有豐富的自然景觀，如松島、仙台丘陵等。盛產大米、蔬菜和水果。人文方面，仙台是宮城的文化和經濟中心，以歷史悠久的仙台藩和著名的杜氏文化為特色。當地還有豐富的傳統節慶和美食，如仙台牛、牛舌等，吸引眾多旅客。



日本東北宮城｜三景之一的冬日靜謐與自然奇觀－仙台松島

松島是宮城縣的著名景點，也是日本三景之一，以其壯麗的海上景觀和無數小島而聞名。松島海灣擁有約 260 個大小不一的島嶼，四周被翠綠的松樹覆蓋，景色如詩如畫，無論是乘船遊覽還是站在高處俯瞰，都能感受到大自然的宏偉與寧靜。冬季時，松島的雪景更顯得寧靜迷人，湖面與雪山交織成一幅動人的畫面。松島周邊還有許多歷史遺跡，如瑞巖寺，這是一座擁有數百年歷史的佛教寺廟，是該地的重要文化資產。松島不僅以美景吸引遊客，還有當地的海鮮美食，如牡蠣和螃蟹，讓遊客能夠體驗到豐富的自然和文化魅力。



日本東北宮城｜在冬日近距離與狐狸互動－白石藏王狐狸村

白石藏王狐狸村位於宮城縣白石市的藏王山腳下，是一個專門飼養狐狸的主題村。這裡擁有多種品種的狐狸，旅客可以近距離觀察牠們的生活習性。村內的狐狸生活在寬敞的圍欄中，旅客可以在規定的範圍內與狐狸互動，餵食牠們並拍照留念。狐狸村的獨特之處在於，這裡的狐狸並非像傳統動物園中的動物一樣被關在籠子裡，而是生活在模擬自然環境的空間，讓牠們能夠自由活動。冬季來到狐狸村，旅客還可以欣賞到雪中的狐狸，牠們在雪地中奔跑玩耍，增添了幾分童趣與神秘感。狐狸村不僅是了解狐狸的好地方，也是體驗自然與動物親近的理想場所！



日本東北宮城｜千年溫泉與多彩泉質的療癒之地－鳴子溫泉鄉

鳴子溫泉鄉，這個擁有一千年歷史的溫泉鄉，由「鳴子溫泉」、「東鳴子溫泉」、「川渡溫泉」、「中山平溫泉」、「鬼首溫泉」等 5 處溫泉區組成。其中最大的溫泉區是「鳴子溫泉」，位於中心部，共有9種泉質，能夠享受到其中6種，每一處泉質都有其獨特之處，因此即使是同一個溫泉區，不同的泉源也會呈現出不同的顏色、味道和成分，鳴子溫泉鄉除了溫泉之外，還以傳統工藝品「こけし」（木芥子）聞名，這也是這裡的知名伴手禮之一。



日本東北｜雪季福島縣｜大內宿、猪苗代湖

福島縣位於日本東北地區的太平洋側，擁有豐富的自然景觀和溫泉資源。盛產大米、桃子和葡萄等水果。人文方面，福島有著悠久的歷史和文化遺產，如會津若松城和福島的傳統工藝品。當地的美食，如會津拉麵和日本酒，也吸引了眾多遊客。



日本東北福島｜三大合掌村之一的江戶風情－大內宿

大內宿位於福島縣南會津，是一個保存完好的江戶時代宿場町，以其傳統的茅草屋頂民居而聞名，是日本三大合掌村之一。冬季的大內宿，白雪覆蓋了古老的街道和房屋，彷彿進入了一個童話世界。這裡的雪景美不勝收，雪花點綴著茅草屋頂，營造出寧靜而浪漫的氛圍。旅客可以在這片雪白的景色中漫遊，品味當地的傳統美食，如蕎麥麵，還可以購買當地手工藝品作為紀念。大內宿不僅保留了豐富的歷史文化，也是體驗古老日本風情和享受冬季雪景的理想場所。這裡的冬季祭典、燈光點綴和雪中古道，讓旅客都能感受到濃厚的歷史氣息與自然之美。



日本東北福島｜冰封湖面與雪山的冬日奇觀－猪苗代湖

猪苗代湖位於福島縣，是日本第四大湖泊，四周被壯麗的山脈環抱，擁有如畫的自然景色。冬季的猪苗代湖，湖面結冰，湖邊的樹木和山脈被厚厚的積雪覆蓋，展現出一幅純淨的冬季畫卷。這裡的雪景特別迷人，遠處的磐梯山在雪的映照下顯得更加雄偉。旅客可以在湖畔漫步，享受寧靜的雪景，也可以參加滑雪等冬季活動。湖區附近的溫泉，如猪苗代溫泉，為旅客提供了溫暖的休憩場所，讓人能在冰雪世界中享受放鬆的時光。猪苗代湖的雪季景色，無論是白雪覆蓋的湖面，還是遠處的雪山，都讓人感受到冬季的壯麗與寧靜。



總結

日本東北地區的冬季，是一個冰雪奇觀與溫泉、歷史和文化交織的夢幻世界。山形的銀山溫泉被白雪覆蓋，彷彿進入了《神隱少女》的場景；藏王的樹冰則展現了大自然的奇妙創作；而秋田的田澤湖和雪屋祭，更是將冬日的浪漫氛圍呈現得淋漓盡致。此外，青森的奧入瀨溪流冰瀑、弘前城雪季點燈，和岩手的宮澤賢治童話村，都為遊客提供了與大自然親密接觸的機會。

探索這些美麗景點時，為了更輕鬆便捷的行程安排，推薦選擇包車服務。專業司機將為您提供舒適的交通，避開複雜的交通問題，並根據您的需求安排最佳路線，讓您無憂無慮地享受每一刻的冬季魔法。無論是深度遊覽雪景、溫泉或是歷史文化，包車服務都能讓您的東北之旅更加精彩難忘！



延伸閱讀:【2025最新！】日本東北全攻略！（上）冬季雪季暢遊勝景、品嚐美味、交通方式都輕鬆搞定！｜日本東北在地交通與美食推薦



想知道更多台日私房景點，請上「橘子貓 TTtrips」官網