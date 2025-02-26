【2025最新】日本東北全攻略！（上）冬季雪季暢遊勝景、品嚐美味、交通方式輕鬆搞定

日本東北地區，位於東京和北海道之間，橫跨福島、山形、宮城、秋田、岩手、青森六個縣，以其四季分明的氣候和獨特的景觀吸引著眾多遊客。對於初次造訪東北的遊客來說，面對眾多的景點可能會有些迷茫，不知該如何安排行程才能充分體驗這片美麗的土地。因此，我們將日本東北分成兩篇文章來介紹，以給您最完整的資訊與攻略！在上篇中，我們將提供各個東北景點的交通方式與必吃東北美食，讓您能夠更加輕鬆地規劃行程，現在就跟著我們一起探索日本東北之美，開啟一段難忘的旅程吧！



日本東北交通方式全覽！



仙台機場

日本東北地區的主要門戶 ── 仙台機場（SDJ），位於宮城縣名取市與岩沼市之間，在日本東北地區的交通中扮演著重要的角色。仙台機場的國際線主要以亞洲國家為主，其中直飛台灣桃園機場的航班數量最多。此外，機場也提供國內線服務，為前來訪東北地區的旅客提供便利。從仙台機場出發，乘坐JR電車前往JR仙台站只需17至25分鐘。仙台站是東北地區的主要交通樞紐，擁有四通八達的新幹線和多條電車路網，為您前往各個景點提供了便捷的交通選擇。而儘管仙台機場的規模不及大型國際機場，但其外觀玻璃帷幕的設計吸引了眾多目光，加上航廈內部豐富的美食和伴手禮店，讓每一位旅客在抵達仙台時都能感受到舒適愉快的氛圍。



東北地區鐵路

東北新幹線是連接東京和新青森的主要交通工具，也是JR東日本管內最長的新幹線路線。其列車包括E6系、E5系、E3系和E2系，E6系和E5系列車運行「こまち」、「はやぶさ」、「やまびこ」、「なすの」等列車，提供了極致的舒適體驗和高速的旅行效率。E3系列車運行「つばさ」列車，是連接東北地區和新幹線的重要橋樑。E2系列車運行「やまびこ」、「なすの」等列車，是東北地區的主要交通工具。

如果計劃在東北地區進行自由行，可以考慮購買JR東日本東北地區鐵路周遊券（JR PASS），可以無限次數乘坐東京至東北地區區間的新幹線和一般列車。價格為大人（12歲以上）30,000日元，孩童（6歲～11歲）15,000日元，有效期間為5日。此外，JR東日本還提供「東北五日JR PASS」，這是自由行玩家的最佳選擇！持有此票卷的旅客可以在5天內無限次搭乘指定區域內的列車和新幹線，還有「青春18旅遊通票」，可以無限次免費乘坐由南到北縱貫整個日本的JR線普通列車！



高速巴士

在東北地區另一種非常方便的交通工具，就是高速巴士。這裡的高速巴士服務非常完善，路網覆蓋了東北地區的主要縣市，如青森縣、秋田縣、岩手縣、山形縣、宮城縣和福島縣。在日本東北地區搭乘高速巴士非常簡單，購買一張「新東北高速巴士通票 (TOHOKU Highway Bus Ticket) 」，這是一張涵蓋日本東北多處景點的交通票券，在限定天數內不限次數搭乘指定巴士，包含101條交通路線，可以根據自己的旅遊計劃選擇適合的巴士路線。



租車自駕

透過線上租車平台，如Rentalcars、Tocoo! Car Rental等，可以輕鬆預約你想要的車型，並選擇取車和還車地點，讓整個行程更加靈活方便。取車時，請攜帶有效的護照、國際駕照和信用卡到租車公司櫃檯辦理手續，務必確保持有有效的國際駕照。而還車時，只需將車開到指定的還車地點，並將車鑰匙交還給租車公司即可！

此外，要確認租車合約包含了車輛保險，以確保在行駛過程中安全的保障，而熟悉日本的交通規則也是非常重要的，因為日本和其他國家的交通規則可能有所不同，例如日本是左駕，租車自駕遊的優點在於自由度高，可以隨心所欲地遊玩景點，並在路上隨時停車休息或欣賞風景。然而，成本通常比公共交通高，而且如果不熟悉當地的交通規則和路況，可能會帶來壓力與不便，造成旅途中不愉快的可能。



包車旅遊

包車是在日本東北地區自由行的一個好選擇。橘子貓日本包車可以輕鬆預約你想要的車型和司機，並安排好取車和還車的時間和地點。旅遊當天，司機會準時在約定的地點接你，並開始旅程。在旅途中，可以自由規劃前往想要去的景點並停留所需的時間。當旅程結束時，在約定的時間和地點，司機會將你送回。如果不會日語，可以選擇預訂一位會說你語言的司機！

在日本給司機小費並不是必須的，但如果你對司機的服務感到滿意，可以選擇給予小費。包車的優點在於其高度的自由度和舒適性，可以自由控制行程，不受公共交通的時間和路線限制，還可以不用顧慮對日本交通不熟等問題，想要更舒服的享受一段舒適而自由的旅程，包車絕對是一個值得考慮的選擇！



日本東北美食推薦

日本東北美食 #1｜大間黑鮪魚

青森縣大間町位於日本本州的最北端，以品質絕佳的「大間黑鮪魚」聞名。生活在津輕海峽的天然黑鮪魚被譽為黑鮪魚界的夢幻逸品，擁有巨大身形、肥美肉質、絕佳魚身色澤，被譽為「海洋的黑鑽石」，大間黑鮪魚在過去曾創下多項驚人紀錄，包括破億日圓的成交價以及2019年首度出現的3億3,360萬日圓截標天價。為了保證品質，2007年大間漁業協會申請註冊了「大間黑鮪魚」商標，並貼上認證貼紙，記錄每條黑鮪魚的生產履歷，大間町與北海道函館隔著津輕海峽相望，兩地之間有便捷的渡輪往返，可以規劃結合青森與北海道魅力的觀光遊程，體驗一趟極北海洋美食之旅，大間的漁業以「一本釣」或延繩漁法進行捕撈，這種方式不僅能確保黑鮪魚的鮮度品質，還有助於降低環境傷害、保護海洋資源。

日本東北美食 #2｜盛岡三大麵

岩手縣盛岡市以其獨特的美食聞名，尤其是被譽為「盛岡三大麵」的「盛岡冷麵」、「盛岡炸醬麵」和「碗子蕎麥麵」，各有其獨特的風味和特色。「盛岡冷麵」源自朝鮮半島，帶有些許辛辣味道的冷麵配上冰涼的湯頭，絕對是炎熱天氣下的最佳解渴選擇。Q彈的麵條搭配上清爽的湯頭、泡菜以及水煮蛋，每一口都能帶來不同的美味享受。「盛岡炸醬麵」，在老店「白龍」裡，你可以學到一套專屬的吃法。在吃完炸醬麵之前，將生雞蛋打入盤中攪拌，再請店員加入煮麵水、蔥花與味噌等，可以將麵的精華一滴不剩地享用，這樣的吃法絕對是不容錯過的美味享受。

「碗子蕎麥麵」是一種充滿趣味和傳統的料理體驗，店員會不斷地往客人碗裡加麵，可以盡情吃麵，同時也兼具了娛樂性。相傳，碗子蕎麥麵是居民用來款待藩主、地方大名的料理，刻意將麵分裝小碗、不斷加麵營造出熱情與款待之意，在享用碗子蕎麥麵時，除了品嘗美味的蕎麥麵條外，還可以欣賞到店員巧手的加麵技巧，以及與其他客人共同享受的愉悅氛圍。而吃飽後，記得要趕快用蓋子蓋住麵碗，以免服務人員繼續加麵，也是整個用餐過程中的一大亮點。

日本東北美食 #3｜仙台牛舌

必嚐的美食之一就是牛舌，這裡的牛舌特別肥厚鮮美，與其他地方的牛舌有著顯著的不同，「仙台牛舌」的傳奇始於佐野啓四郎，一位出身山形農家的創業者。年輕時，他曾在東京學習西式餐飲，並發現法國廚師喜歡使用牛舌來製作燉肉，因而發現了牛舌的美味。第二次世界大戰後，佐野啓四郎來到仙台市區開設了燒鳥店「太助」。面對戰後物資缺乏的困境，他堅持要推出與眾不同的料理，於是想到了牛舌。雖然當時仙台難以購得牛舌，但他一一拜託當地的牛隻養殖場，請他們保留品質優良的牛舌，經過不斷的嘗試和改良，他最終創造了仙台獨有的「烤牛舌」，因此被譽為「仙台牛舌之父」。此外，一家名為「ねぎし」的牛舌店率先在東京推出了「牛舌＋山藥泥＋麥飯」的組合，獲得了廣泛的好評，這樣的搭配不僅能夠幫助消化，還能夠營養均衡，讓人飽足感十足，此牛舌套餐就成為了餐廳的一道佳餚。

日本東北美食 #4｜弘前蘋果派

網路圖片

來到日本青森縣的弘前市是日本蘋果生產的重鎮，每年的蘋果產量高達數十萬噸，佔全國的絕大部分。而在這個充滿蘋果風情的城市裡，蘋果不僅是一種水果，更是一種文化，一個產業，甚至是一道美味的甜點，弘前市的蘋果派，便是這種文化的結晶。當地的蘋果製成的蘋果派，各種各樣，口味獨特。想要品嚐這種美味，可以選擇在市內的各家蛋糕店、咖啡廳購買，也可以到弘前城附近的「大正浪漫喫茶室」，一次品嚐到市內六家知名蘋果派店的特色。如果想要更深入地了解弘前市的蘋果派文化，不妨參考弘前觀光Convention協會整理的「弘前蘋果派導覽地圖」，這份地圖介紹了市內43種不同口味的蘋果派，從風味、甜度、酸度、口感等方面進行了詳細的描述，幫助你快速通關，找到最合適的蘋果派。



總結

這篇帶大家從交通到美食，有沒有覺得前往日本東北交通沒有想像中的麻煩，且美食也特別多，相信親自前往當地更能了解其文化與魅力！但由於東北由六個縣組成，占地廣大，可以玩的地方太多，詳情可以參考我們的日本東北下篇文章「東北六縣雪季景點全攻略！」，將提供給您最全面的東北冬季不可錯過的各式景點！若想要充分體驗東北的魅力，不妨考慮參考客製化的包車服務，讓專業的導遊為規劃行程，省去研究和規劃的時間，同時享受專業的解說和安全保障。可以輕鬆自在地遊覽東北各地，留下美好的回憶，無論是親子出遊還是與三五好友朋友同行，包車遊東北都將是一段難忘的旅程。



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