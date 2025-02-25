2025關西三都團體旅遊全攻略！日本京都＆大阪玩透透，必遊景點一網打盡

提到日本關西，大家一定會想到京都的金閣寺、奈良的小鹿、還有大阪/神戶的熱鬧商圈吧！✨參加日本跟團旅遊就能輕鬆實現！AsiaYo 精選關西三都團體行程，無論是漫步古城街道，還是到大阪環球影城🎢 享受親子同樂，都有多種路線可選！一次幫你安排好住宿與交通，省時又省力～還等什麼？一起來探索更多精彩吧！👀





📝注意！關西三都旅遊小叮嚀！

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👘關西三都季節與衣物準備

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🏯關西三都跟團行程怎麼選？





🦌京都＋大阪＋奈良｜關西三都團體旅遊必逛景點攻略

📷 必打卡：✅ 大阪城 ✅ 東大寺 ✅ 奈良公園

💐 逛街： ✅ 心齋橋 ✅ 奈良町商店街

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✨京阪奈關西三都團體行程推薦

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🥩京都＋大阪＋神戶｜關西三都團體旅遊必逛景點攻略

📷 必打卡：✅ 有馬溫泉老街 ✅ 奈良公園 ✅ 嵐山渡月橋

💐 逛街：✅ 心齋橋筋商店街 ✅ 摩賽克廣場

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✨京阪神關西三都跟團行程推薦

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今天的關西三都跟團旅行介紹就到這裡啦！ 想探索更多日本美景嗎？除了關西之外， AsiaYo還有許多精彩行程等著你喔～🎉不論你今天是想前往東京迪士尼樂園🎡，和家人一起享受親子同樂；或者加入九州跟團，體驗火山、溫泉與古城的歷史魅力⛩️這裡通通都有！快來查看更多限量快閃行程推薦，還有會員專屬優惠等你來拿喔～





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