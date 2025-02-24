快訊

00663L「國泰版0050正二」也要分割！ 擬1拆11重返20元發行價

經典賽／伍祐城調侃西班牙遭批輕敵 深夜發文道歉：場上我是盡全力

台股收23,565點、下跌164點 台積電收1,075元、下跌20元

大阪自由行必看「高CP值飯店」TOP 7！玩透心齋橋、梅田、環球影城輕鬆GO

聯合新聞網／ AsiaYo 旅遊預定平台
圖:AsiaYo提供
圖:AsiaYo提供

日本自由行去膩東京的話，就來大阪旅遊吧！美食、購物、樂園讓你有逛有吃又有玩🍜🛍️ 2025年還有萬國博覽會等著你🌏。這次 AsiaYo 幫你挑了7間心齋橋/日本橋/環球影城附近的超高 CP 值大阪住宿推薦，交通超方便，還有泳池、健身房、溫泉，讓你的大阪自由行玩得輕鬆有趣！ 快一起來看看吧～✨


｜✈️大阪住宿選擇攻略｜

圖:AsiaYo提供
圖:AsiaYo提供

圖:AsiaYo提供
圖:AsiaYo提供


｜🍜大阪心齋橋飯店推薦｜

來大阪血拼，當然要住在心齋橋附近啦！逛街、美食都近在咫尺，保證讓你購物戰力全開🛍️✨

圖:AsiaYo提供
圖:AsiaYo提供

圖:AsiaYo提供
圖:AsiaYo提供

圖:AsiaYo提供
圖:AsiaYo提供


｜🚉大阪梅田飯店推薦｜

梅田區交通超便利，絕對是大阪旅遊的超棒起點！購物中心、地標景點都近在眼前，一站輕鬆搞定吃喝玩樂🚇🏙️

圖:AsiaYo提供
圖:AsiaYo提供

圖:AsiaYo提供
圖:AsiaYo提供

圖:AsiaYo提供
圖:AsiaYo提供


｜🦖日本環球影城大阪飯店推薦｜

想去環球影城，想要玩得過癮又不想太早起？🏰 那選擇住在環球影城附近的飯店最方便啦！走幾分鐘就能到樂園，玩到閉園都沒問題🎢✨

圖:AsiaYo提供
圖:AsiaYo提供

圖:星野集團提供
圖:星野集團提供

圖:AsiaYo提供
圖:AsiaYo提供


｜🍡日本橋附近大阪飯店推薦｜

宅宅天堂就在這裡！🎮🛒 住在日本橋附近，漫畫、電玩、手辦通通近在眼前，還有黑門市場，吃喝美食和搜刮戰利品一次包～🔥

圖:AsiaYo提供
圖:AsiaYo提供

圖:AsiaYo提供
圖:AsiaYo提供


今天的大阪住宿推薦就分享到這啦🏨！來關西旅遊，除了大阪，京都也是不能錯過的經典景點！大阪玩遍後，再推薦你到京都三天兩夜泡湯放鬆，或是來個京都一日遊走訪古蹟，都能讓你的旅程更豐富✨。目前AsiaYo上有超多京都溫泉酒店、京都星級飯店，無論情侶、親子或好友出遊，都能找到理想住宿喔！快來規劃行程，一起享受一趟悠閒又浪漫的旅程吧🌸


延伸閱讀

【日本關西親子跟團推薦】不藏私京阪神團體旅遊攻略，無須大把時間規劃，5天和孩子一樣輕鬆暢玩關西

【2025關西旅遊攻略】日本團體旅遊必看關西行程推薦+必打卡景點！為什麼推薦關西跟團？

想知道更多全球特色旅宿選擇，請追蹤按讚「AsiaYo」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

京都 大阪 環球影城

AsiaYo 旅遊預定平台

追蹤

延伸閱讀

京都春季花海！ 千年神社「枝垂梅和山茶花」、上萬株「青谷梅林」一次賞個夠

「史上最好吃麥當勞」爆紅！日本饕客紛紛朝聖實測：名不虛傳

趁著立山黑部開山限時登頂賞雪壁！下山享受加賀／奧飛驒溫泉的極致放鬆

30歲台男赴京都旅遊涉偷拍女子裙底 獲日檢方不起訴

相關新聞

富山「比臉大」紅楚蟹吃到爽！立山連峰絕美風景此生必看

●悠遊漫步內川的靜謐水岸，或是沉醉立山連峰的壯麗景緻，日本富山縣的好山好水蘊藏無限驚喜。來這慢活天地，身心靈猶如被洗滌了...

大阪自由行必看「高CP值飯店」TOP 7！玩透心齋橋、梅田、環球影城輕鬆GO

日本自由行去膩東京的話，就來大阪旅遊吧！美食、購物、樂園讓你有逛有吃又有玩🍜🛍️ 2025年還有萬國博覽會等著你🌏。這次 AsiaYo 幫你挑了7間心齋橋/日本橋/環球影城附近的超高 CP 值大阪住宿推薦，交通超方便，還有泳池、健身房、溫泉，讓你的大阪自由行玩得輕鬆有趣！ 快一起來看看吧～✨

早春賞櫻！神奈川縣西平畑公園徜徉河津櫻花海

【旅奇傳媒/日本部報導】想體驗搭乘迷你小火車穿梭在粉紅櫻花隧道的樂趣嗎？來去「西平畑公園」追櫻吧！距離東京約1小時車程的西平畑公園，山坡上植有約360棵的河津櫻，每年吸引近十萬人潮前來欣賞粉嫩櫻花與黃

跟著孤獨的美食家，探索五島美食！長崎縣離島「島民體驗」開運之旅

【旅奇傳媒/日本部報導】「島國」日本中，縣內擁有最多離島的就是長崎縣，其中包含多處日本百選海水浴場，美麗的海岸風景令人彷彿置身度假勝地，因此很推薦台灣朋友來趟近年熱門的離島旅行。此外，配合2025蛇年

來熱海度假享受溫泉與海灘吧！靜岡熱海不可錯過的景點與美食精選～(下)

延續"來熱海度假享受溫泉與海灘吧！靜岡熱海不可錯過的景點與美食精選~(上)"，本文將再繼續介紹熱海的美食

集英社免費的官方漫畫閱讀App「少年Jump+」迎來十週年 推出紀念展覽！

看漫畫是不少人的消遣娛樂，尤其現在電子書非常盛行，不論是使用電子閱讀器或是手機、平板觀看都十分方便！集英社在2014年所推出的這款漫畫閱讀平台「少年Jump+（少年ジャンプ+）就深受許多用戶喜愛，如今順利迎來十週年，即將推出少年Jump+的紀念展覽，展場內將展出超過370個作品，喜歡漫畫的你千萬不能錯過！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。