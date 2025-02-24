大阪自由行必看「高CP值飯店」TOP 7！玩透心齋橋、梅田、環球影城輕鬆GO

日本自由行去膩東京的話，就來大阪旅遊吧！美食、購物、樂園讓你有逛有吃又有玩🍜🛍️ 2025年還有萬國博覽會等著你🌏。這次 AsiaYo 幫你挑了7間心齋橋/日本橋/環球影城附近的超高 CP 值大阪住宿推薦，交通超方便，還有泳池、健身房、溫泉，讓你的大阪自由行玩得輕鬆有趣！ 快一起來看看吧～✨





｜✈️大阪住宿選擇攻略｜

圖:AsiaYo提供

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｜🍜大阪心齋橋飯店推薦｜

來大阪血拼，當然要住在心齋橋附近啦！逛街、美食都近在咫尺，保證讓你購物戰力全開🛍️✨

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｜🚉大阪梅田飯店推薦｜

梅田區交通超便利，絕對是大阪旅遊的超棒起點！購物中心、地標景點都近在眼前，一站輕鬆搞定吃喝玩樂🚇🏙️

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｜🦖日本環球影城大阪飯店推薦｜

想去環球影城，想要玩得過癮又不想太早起？🏰 那選擇住在環球影城附近的飯店最方便啦！走幾分鐘就能到樂園，玩到閉園都沒問題🎢✨

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圖:星野集團提供

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｜🍡日本橋附近大阪飯店推薦｜

宅宅天堂就在這裡！🎮🛒 住在日本橋附近，漫畫、電玩、手辦通通近在眼前，還有黑門市場，吃喝美食和搜刮戰利品一次包～🔥

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今天的大阪住宿推薦就分享到這啦🏨！來關西旅遊，除了大阪，京都也是不能錯過的經典景點！大阪玩遍後，再推薦你到京都三天兩夜泡湯放鬆，或是來個京都一日遊走訪古蹟，都能讓你的旅程更豐富✨。目前AsiaYo上有超多京都溫泉酒店、京都星級飯店，無論情侶、親子或好友出遊，都能找到理想住宿喔！快來規劃行程，一起享受一趟悠閒又浪漫的旅程吧🌸





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