沉睡的怪獸！日本山梨縣規模4.6地震 民眾憂休眠318年的富士山再噴發

日本山梨縣東部當地時間20日晚間發生規模4.6地震，震央在富士五湖，最大震度達到3，氣象廳表示這起地震無須發布海嘯警報，但震央地點鄰近日本境內最高峰、也是日本本州休眠火山之一的富士山，令不少民眾擔憂這起地震是否為富士山噴發前兆。

綜合日媒報導，日本氣象廳觀測顯示，日本當地時間晚間10點13分（台灣時間晚間9點13分），山梨縣東部發生規模4.6地震，震央在山梨縣東部的富士五湖，深度約20公里，無須發布海嘯警報。

此外，山梨縣、靜岡縣雨神奈川縣，最大震度為3；東京都、埼玉縣、群馬縣、長野縣，最大震度則測得2。

儘管沒有海嘯威脅，但社群媒體X上出現許多有關地震與「富士山噴火」的有關討論，許多民眾擔憂是否為富士山即將再次噴發的前兆；但也網友翻出氣象廳過往資料，稱富士五湖一帶每年都會定期發生地震，呼籲大眾不必過於驚慌。

據悉，富士山上一次噴發是在1707年的「寶永大噴發」，當時火山灰覆蓋整個江戶（東京舊稱），甚至影響當時氣候，導致農作物歉收，糧食短缺，間接造成數萬人死亡，至今已休眠達318年。