早春賞櫻！神奈川縣西平畑公園徜徉河津櫻花海

【旅奇傳媒/日本部報導】想體驗搭乘迷你小火車穿梭在粉紅櫻花隧道的樂趣嗎？來去「西平畑公園」追櫻吧！距離東京約1小時車程的西平畑公園，山坡上植有約360棵的河津櫻，每年吸引近十萬人潮前來欣賞粉嫩櫻花與黃澄澄油菜花相互輝映的美景。除了能在高處遠眺富士山、相模灣，園內還有大人、小孩都喜愛的迷你小火車、及超長版滾輪式溜滑梯〜太陽溜滑梯，可以讓遊客恣意遨遊在櫻花林中。

此外，往年花季期間還會舉辦「松田櫻花祭」 聚集各式各樣的攤販，夜晚也有點燈活動，場面熱鬧非凡。

◉ 神奈川．西平畑公園

・賞花期：2月中旬～3月上旬

・交通：搭乘小田急電鐵小田原線至新松田站，徒步約25分鐘

・地址：神奈川県足柄上郡松田町松田惣領2951

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