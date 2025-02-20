遊客快看！日本JR PASS將推出東北10日周遊券 4月15日開賣

JR東日本今天宣布，將從4月15日開始販售針對訪日外國遊客的「JR EAST PASS（東北地區）」10日鐵路周遊券，售價4萬8000日圓（約新台幣1萬500元）。目前的5日券鐵路周遊券將繼續販售，售價3萬日圓。

JR東日本表示，為了滿足顧客需求並方便長期停留的遊客，將新增「JR EAST PASS（東北地區）」的10天版本，以促進訪日外國遊客向東北地區流動，為地方復興做出貢獻。

新推出的周遊券全稱為「JR EAST PASS（Tohokuarea）10日間用」，有效期限是購買時的指定日期開始連續10天，期限內可在指定區域內無限次數搭乘JR東日本線、東京單軌電車線、伊豆急行線、青森鐵道全線、新幹線等，搭乘新幹線指定席則需要另外購買指定席券。

JR PASS東北10日周遊券的成人票售價4萬8000日圓，兒童票2萬4000日圓，將從4月15日開始販售，5月15日開始使用。由於購買者必須持有日本以外國家發行的護照，因此是一款針對海外遊客推出的周遊券。

雖然針對外國遊客的優惠愈來愈多，另一方面，JR東日本卻取消了日本旅客能夠享受的優惠。

JR東日本19日宣布，將從6月27日起停售可在週末2天無限次數搭乘關東甲信越地方與南東北地區鐵路的「週末PASS」。這張車票售價8880日圓，可以在週六、週日搭乘指定的第3部門鐵道與私鐵，加購特急券還能搭乘新幹線和在來線特急列車。另外，可以暢遊東京的「首都圈週末自由乘車券」和「東京自由乘車券」也將在6月27日停售。

對於訪日外國遊客的無限乘車券愈來愈豐富，日本人可以使用的無限乘車券反而縮水，加上先前超值通票「青春18」更改規定，恐淪為銀髮族專用票，社群媒體出現不滿聲音，指責鐵路公司「優待外國人和老年人，卻在年輕人和工作族群身上榨取金錢」。