林吟蔚日本和服店30萬日幣不翼而飛　還原當下情況：別掉以輕心！

女星林吟蔚在國外遭竊，損失30萬日幣（約6.5萬台幣），友人金妮留言驚呼「太多了吧」，她只能自我安慰：「可能要我更努力賺錢」。

林吟蔚和家人到日本旅遊，19日分享穿著和服的美麗畫面，不過掌鏡的阿夜開頭就問：「今天掉了多少錢？」，林吟蔚則回說：「我今天掉了30萬日幣」，接著她提醒大家去穿和服時個人物品要顧好，千萬別掉以輕心！

而她透過IG限時動態還原當下情況，當時她沒有帶隨身包，只拿了護照跟錢就進到和服店店裡，「那時我是把護照跟錢包疊在一起放著，一個不注意...就這樣被順手牽羊，損失了三十幾萬日圓」，她表示當下店裡只有四組客人，嘆：「但被拿走了好像也不能怎麼樣。」不過她表示仍有報警。

林吟蔚發文也寫道：「再這樣沒頭沒腦啊～東西掉了也沒辦法，記取教訓！」她表示若是碰上這種事，她肯定會覺得毀天滅地，整個心情都沒了。但現在的她能以穩定的情緒來面對問題，心態是「把該做能做的都做到」，剩下的便不再糾結。不過她最後仍喊話竊賊：「偷我錢的人，祝你一生平安!!!!!!!!!!!!!!!😡😡😡X!!!!!!!!!!!😂😂😂」