快訊

汪小菲搭機抵台！被問來台原因不發一語 十指緊扣現任妻子

柯爸訃聞曝光！柯文哲兄弟聯名追思 告別式細節公開

土城2歲童疑遭虐送醫插管 媽媽竟是國小代理師…校方緊急停職

林吟蔚日本和服店30萬日幣不翼而飛　還原當下情況：別掉以輕心！

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
林吟蔚在日本和服店掉了30萬日幣。圖／擷自IG／yinwei217
林吟蔚在日本和服店掉了30萬日幣。圖／擷自IG／yinwei217

女星林吟蔚在國外遭竊，損失30萬日幣（約6.5萬台幣），友人金妮留言驚呼「太多了吧」，她只能自我安慰：「可能要我更努力賺錢」。

林吟蔚和家人到日本旅遊，19日分享穿著和服的美麗畫面，不過掌鏡的阿夜開頭就問：「今天掉了多少錢？」，林吟蔚則回說：「我今天掉了30萬日幣」，接著她提醒大家去穿和服時個人物品要顧好，千萬別掉以輕心！

而她透過IG限時動態還原當下情況，當時她沒有帶隨身包，只拿了護照跟錢就進到和服店店裡，「那時我是把護照跟錢包疊在一起放著，一個不注意...就這樣被順手牽羊，損失了三十幾萬日圓」，她表示當下店裡只有四組客人，嘆：「但被拿走了好像也不能怎麼樣。」不過她表示仍有報警。

林吟蔚發文也寫道：「再這樣沒頭沒腦啊～東西掉了也沒辦法，記取教訓！」她表示若是碰上這種事，她肯定會覺得毀天滅地，整個心情都沒了。但現在的她能以穩定的情緒來面對問題，心態是「把該做能做的都做到」，剩下的便不再糾結。不過她最後仍喊話竊賊：「偷我錢的人，祝你一生平安!!!!!!!!!!!!!!!😡😡😡X!!!!!!!!!!!😂😂😂」

林吟蔚在日本和服店掉了30萬日幣。圖／擷自IG／yinwei217
林吟蔚在日本和服店掉了30萬日幣。圖／擷自IG／yinwei217

相關新聞

來熱海度假享受溫泉與海灘吧！靜岡熱海不可錯過的景點與美食精選～(下)

延續"來熱海度假享受溫泉與海灘吧！靜岡熱海不可錯過的景點與美食精選~(上)"，本文將再繼續介紹熱海的美食

集英社免費的官方漫畫閱讀App「少年Jump+」迎來十週年 推出紀念展覽！

看漫畫是不少人的消遣娛樂，尤其現在電子書非常盛行，不論是使用電子閱讀器或是手機、平板觀看都十分方便！集英社在2014年所推出的這款漫畫閱讀平台「少年Jump+（少年ジャンプ+）就深受許多用戶喜愛，如今順利迎來十週年，即將推出少年Jump+的紀念展覽，展場內將展出超過370個作品，喜歡漫畫的你千萬不能錯過！

來熱海度假享受溫泉與海灘吧！靜岡熱海不可錯過的景點與美食精選～(上)

本文將介紹熱海景點及美食，不妨規劃一趟旅程，享受身心放鬆的休憩時光吧！

2025日本富士山溫泉飯店推薦！緊鄰河口湖／山中湖溫泉區，暢遊富士急樂園、賞楓熱門打卡點

準備出發「一生必去的富士山之旅」嗎？富士五湖是超熱門的日本自由行目的地！多數飯店都有停車場提供給自駕遊客，不想開車的話，靠新幹線或高速巴士也能到達。最棒的是，許多飯店還會貼心準備接駁車，帶你輕鬆穿梭各大景點🚗想看最美花海？泡最療癒的溫泉？快來看看 AsiaYo 精選的富士山河口湖/山中湖住宿攻略，一起享受山梨縣住宿＆富士美景！

趁著立山黑部開山限時登頂賞雪壁！下山享受加賀／奧飛驒溫泉的極致放鬆

你有親眼看過日本阿爾卑斯山的壯麗風景嗎！今天 AsiaYo 就要為你帶來5個可以登上黑部立山團體旅遊行程推薦，趁著春天還沒融雪的開山期上立山山頂欣賞高聳的雪牆，下山之後還能浸泡在知名的奧飛驒溫泉或加賀溫泉之中，各種自然美景多到拍不完📸這些特色日本北陸跟團絕對超乎你的想像，收好行李就快點跟上吧！

號稱全日本最早開的梅花！「熱海梅園」梅花祭繽紛登場

【旅奇傳媒/日本部報導】寒冷的冬天，除了追雪也能賞梅！鄰近熱海溫泉區的「熱海梅園」，已有百年歷史，園內面積約4.4公頃，種有469棵、約60種的梅樹。每年冬季，各類梅花相繼綻放，搭配小橋流水的庭園造景

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。