跟著孤獨的美食家，探索五島美食！長崎縣離島「島民體驗」開運之旅

只有在退潮時參道才會浮現的小島神社，是知名能量景點。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】「島國」日本中，縣內擁有最多離島的就是長崎縣，其中包含多處日本百選海水浴場，美麗的海岸風景令人彷彿置身度假勝地，因此很推薦台灣朋友來趟近年熱門的離島旅行。此外，配合2025蛇年，五島也在台灣03/14上映的電影版《孤獨的美食家》中登場，跟著五郎吃美食絕對不會錯！

▲電影版《孤獨的美食家》預計於3/14上映，跟著五郎來五島吃美食！ 圖：長崎縣觀光連盟／提供

｜壹岐｜

▲蛇年來拜龍蛇神社格外吉利。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

壹岐距離福岡約1小時航程，交通十分便利。這裡是神話中記載的島嶼，相傳也是神道的發源地。小小的島上擁有超過150間神社，因此被譽為「眾神居住之島」。2025蛇年，最推薦前往與蛇有緣分的「龍蛇神社」參拜，這是祭祀於1895年由出雲大社分靈而來的龍蛇神。神社屹立於宛如龍鱗般、由無數石片排列而成的海岸上，主要保佑農作豐饒及風調雨順。而蛇脫皮象徵著重生，也因此被視為長壽的象徵，在蛇年參拜尤為吉利。此外，神道起源的月讀神社、僅有退潮才出現的參道、有日本「聖米歇爾山」之稱的「小島神社」，也都是推薦能量景點。

▲Island Brewery 將傳統酒造翻新成精釀啤酒廠。【※ 禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒】。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

不僅如此，壹岐更是麥燒酒的發源地，當地有百年酒造改裝的精釀啤酒店，特別釀造出最適合搭配海鮮的啤酒風味；壹岐牛與夢幻海膽也是不容錯過的美味。吃飽喝足後，再來到千年古湯湯本溫泉，享受天然高濃度的溫泉，體驗身心靈皆滿足的島嶼旅行。

※ 禁止酒駕；飲酒過量，害人害己。

▲來壹岐能品嘗到有夢幻海膽之稱的赤海膽。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

｜五島｜

▲五島代表性的高濱海水浴場，以美麗的白沙灘聞名。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

五島列島位於九州最西端，擁有蔚藍的海洋與潔白的沙灘，四季皆適合釣魚與各種水上運動。島上還有與潛伏天主教徒歷史相關的世界文化遺產等，是自然與歷史交織的迷人島嶼。日本近期上映的電影《孤獨的美食家》也前來五島取景，不妨跟著主角五郎一起探訪五島魅力吧！

▲堂崎教會為五島首座天主堂。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

電影中出現的「堂崎教會」是五島第一座天主堂，建於1879年，是五島的象徵性教堂。哥德式的建築內部鑲嵌著以山茶花為主題的彩繪玻璃，背山面海形成了一幅美麗的風景畫。

▲長崎什錦麵料多實在，為在地靈魂美食。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

雖然以日本三大烏龍麵之一的五島烏龍麵聞名，五郎這次則是來到人氣食堂「蜜柑屋」，品嘗長崎的靈魂美食－長崎什錦麵，不僅用料豐富，更滿載著島上媽媽的愛心與笑容。

▲五島海水清澈，立槳彷彿漂浮於空中。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

五島也是水上運動愛好者的天堂，五郎在電影中也體驗了近年流行的 SUP 立槳。在教練的指導下，新手也能輕鬆立於槳板上，享受乘風破浪的樂趣。而五島的海水清澈無比，還能拍出彷彿漂浮於空中般的奇蹟美照！

▲跟著孤獨的美食家・五郎一起來探索五島美食吧！ 圖：©2025『劇映画 孤独のグルメ』製作委員会

還在計畫2025年去哪裡旅行嗎？歡迎造訪長崎的離島，體驗優閒的島民生活，徜徉於壯麗的自然風光中，探訪歷史文化景點，品嘗道地美食，來一趟五感放鬆的開運美食島嶼之旅！

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