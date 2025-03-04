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北海道札幌二条市場美食推薦！二號店限定菜單，超多樣「海鮮丼飯」一定要點

Jason's Life／ 文、圖／jason

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北海道札幌要找海鮮第一印象就是去二条市場，大磯這間餐廳在當地已經有三間分店，最近在2024年都有重新整修，主打就是各式各樣的海鮮丼，甚至有推出當店限定菜單，一次吃三種螃蟹的蟹肉，喜歡吃海鮮的來札幌別錯過囉！

【二条市場大磯二號店】

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二条市場大磯二號店介紹

二条市場大磯二號店位於札幌市中心的二条市場外圍，是一家深受觀光客和當地人喜愛的海鮮餐廳。餐廳以新鮮的北海道海鮮為特色，特別是無添加的北海道海膽，濃郁香甜，入口即化。

此外，店內的米飯選用北海道產的「七星」米，搭配新鮮海鮮，風味絕佳，二號店是大磯的創業之地，也於2024年4月重新開業。

二条市場大磯二號店用餐環境

到了現場記得趕快先跟服務人員領取號碼牌，不要傻傻的再門口等候，如果號碼太後面，就先去附近晃晃再回來。

用餐環境算是滿可愛的，容客數不是很多，但翻桌率很快。

二条市場大磯二號店菜單

在門口就有制式的菜單，另外也有推出二號店限定的餐點，而且餐點上方都有編號，在等待的同時，就可以先選好，到時候點餐就會很快。

現在餐廳也都適用平板點餐，有圖片有中文，所以點菜不用擔心。

二条市場大磯二號店餐點介紹

【二號店限定：三種螃蟹丼(3280日圓)】

一次享受三種不同螃蟹的丼飯也太幸福了吧，整個蟹肉都鋪滿看不到醋飯了。三種螃蟹有帝王蟹、雪蟹和花崎蟹，肉質都有不同的海鮮，但可以感受到滿滿的鮮味，超好吃的。

【No.162 3色丼：4200日圓】

人氣第一名的三色丼，是由鮭魚卵、海膽和帝王蟹。海膽的鮮味和甜度超高，不像是其他國家那麼有腥味，一口海膽一口醋飯，超過癮。接著鮭魚卵逼逼波波的口感，一直在嘴巴內爆裂，蟹肉則是很紮實的很大塊，口感超滿足。

螃蟹的肉有夠紮實厚實，吃起來口感滿棒的，而且充滿的新鮮海味。

海膽的甜度之高，搭配醋飯剛剛好，完全不會有腥味，可以很容易入口，且用舌頭稍微壓一下就融化了，留下來的就是海味和甜味。

【No.28海膽、螃蟹、鮭魚：4180日圓】

如果不喜歡鮭魚卵的朋友，也有鮭魚片的選擇，鮭魚也是北海道重要的食材之一啊，看那個海膽的份量真的不是蓋的，絕對是奢侈。

【No.161 北海丼：4620日圓】

北海丼食材有海膽、鮭魚、螃蟹和鮭魚卵，一次吃到四種海鮮食材一次滿足。如果貪心想要嚐到多種食材，那就點這個就對了。

【螃蟹湯：380日圓】

一般丼飯會附帶一碗味噌湯，如果想要奢侈一點，可以+380日圓，更換為螃蟹味噌湯，味噌湯多了鮮味。

二条市場大磯二號店評價

來到北海道是一定要吃吃海鮮的吧！如果預算夠當然會從帝王蟹下手，但如果想要淺嚐一下，那就來二条市場的大磯吧，可以嘗試一下各種海鮮的丼飯，一飽口福，推薦給大家。

二条市場大磯二號店

營業時間：08:00~15:00(L.O 14:30)

定休日：星期二（遇放假日則營業）

地址：札幌市中央區南3條東2丁目 GC大廈1樓（地圖

電話：011-205-8989

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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