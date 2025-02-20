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來熱海度假享受溫泉與海灘吧！靜岡熱海不可錯過的景點與美食精選～(下)

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

延續"來熱海度假享受溫泉與海灘吧！靜岡熱海不可錯過的景點與美食精選～(上)"，本文將再繼續介紹熱海的美食

2. 熱海プリンカフェ2nd

熱海布丁專門店的本店在仲見世商店街周邊，常常大排長龍，而在銀座商店街這邊的店舖其實更大，還設有座位，可以在店內享用布丁！這家咖啡廳以浴場為主題，店內有模仿浴槽的裝潢及澡盆的桌子，非常可愛。

而布丁口味多樣，除了原味的焦糖布丁，還有草莓、靜岡抹茶口味等，還有布丁冰沙、霜淇淋等等，享受各種布丁甜點

【熱海プリンカフェ2nd】

地址：静岡県熱海市銀座町10-22

3. 和栗菓子kiito生系

熱海200年歷史的「古屋旅館」與京都名店「和栗專門 紗織」共同合作，提供使用100%和栗製作的蒙布朗甜點。由熊本縣上益城產的丹澤種和筑波種兩種和栗混合製作，完全不使用生奶油，保留栗子本來的風味。點餐後會在現場以擠壓機擠出1mm幼細的栗子蓉，味道濃郁卻甜而不膩，可以在店內享用也可以外帶。

【和栗菓子kiito生系】

地址：静岡県熱海市銀座町 8-9

4. 又一庵謹製熱海ばたーあん

創業超過150年的和菓子老店「又一庵」的新品牌，利用他們的招牌紅豆蓉去製成紅豆奶油麵包、奶油銅鑼燒等各種甜點，經常看到大排長龍，是熱海的人氣美食！

麵包小小一個卻非常有份量，內裡是滿滿的紅豆餡與奶油，奶油的鹹味與甜甜的紅豆非常搭配，還能嚐到紅豆顆粒。不過要注意紅豆奶油麵包賞味期限只有一天，難以帶回家當伴手禮，最好購買時馬上享用囉！

【又一庵謹製熱海ばたーあん】

地址：静岡県熱海市田原本町５−１１

5. Maison de Parfait 十全十美

由熱海老字號旅館 「古屋旅館」 打造的奢華水果聖代專門店。所有甜點均為手工製作，水果大多由靜岡縣及熱海市內的農家直送，搭配原創義式冰淇淋來製作出聖代。

聖代所用的食材、奶油、餅乾都十分講究，而且經常按季節推出期間限定口味，每一杯都美得像藝術品一樣，視覺與味覺能雙重享受！

【Maison de Parfait 十全十美】

地址：静岡県熱海市田原本町4‐17

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