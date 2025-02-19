來熱海度假享受溫泉與海灘吧！靜岡熱海不可錯過的景點與美食精選～(上)

【撰文:Shinon/ 窩日本】

熱海市位於靜岡縣，從東京出發只要一小時左右的車程，適合當日往返或週末小旅行，是熱門的東京近郊旅遊景點。以下介紹熱海景點及美食，不妨規劃一趟旅程，享受身心放鬆的休憩時光吧！

熱海必去景點推薦

1. 熱海車站前商店街 (熱海駅前商店街)

熱海車站前擁有兩條商店街—「平和通」和「仲見世通」，設有餐廳、咖啡廳、販售當地特產的伴手禮店等等，與大型購物中心不同，以小巧而富有特色的店家為主其中不乏經營60年、70年的老字號商店，是選購伴手禮的好去處。而且商店街設有屋頂，下雨天逛街也不怕！下文會再詳細介紹推薦美食及伴手禮！

【熱海車站前商店街】

地址：静岡県熱海市田原本町

2. 家康之湯(家康の湯)

「家康之湯」是位於熱海車站前的足湯設施，免費開放給旅客使用。足湯採用流動溫泉方式，熱呼呼的泉水對神經痛、肌肉痛等有紓緩效果。若沒攜帶毛巾也無需擔心，現場有自動販賣機提供100日幣的原創毛巾。在熱海車站出發或回程前可以泡一泡腳，放鬆身心。

【家康之湯】

地址：静岡県熱海市田原本町9（熱海駅前）

3. 赤尾香草與玫瑰園 ACAO FOREST

赤尾香草與玫瑰園ACAO FOREST位於廣達20萬坪的丘陵地上，內部設有13種主題花園的複合設施，種了約10萬株鬱金香、600種4,000株玫瑰等，四季有不同花卉盛開，讓遊客置身於絢麗多彩的花海之中(特別推薦春夏季節前往)。

園內還有隈研吾設計的咖啡廳「COEDA HOUSE」，可以在獨特裝潢中眺望著花園與海景，同時享用甜點及飲料。另外，園內也有鞦韆、小屋等打卡景點，可以來拍網美照，因此在日本女生間也很受歡迎！

【赤尾香草與玫瑰園 ACAO FOREST】

地址：静岡県熱海市上多賀1027-8

為了避免到場才發現沒票或沒位子，建議提前上網購票電子門票喔~

4. 起雲閣

起雲閣是一座建於1919年的別墅，曾是熱海三大別墅之一，並於1947年改為旅館，接待過許多日本文豪，如太宰治、谷崎潤一郎、志賀直哉等名人。

現為熱海市的文化財之一並開放給遊客參觀。建築結合了傳統的和式風格與西洋設計，還有典雅的池泉回遊式庭園，可以欣賞到日式及西方不同文化的交匯。

【起雲閣】

地址：静岡県熱海市昭和町４-２

熱海推薦美食

上文介紹過的熱海站前商店街及熱海銀座商店街周邊有許多餐廳及小吃店，無論想吃午餐還是來些甜點、輕食，或是購買伴手禮，都可以考慮以下美食！

1. 熱海銀座おさかな食堂

這是當地人氣的海鮮料理餐廳，本店位在熱海銀座商店街，另外設有各種形式的分店，遍佈熱海市內不同地方。他們最有名是海鮮丼，從使用伊豆特產的金目鯛魚丼，到海鮮堆滿的豪華丼等，可以一口氣品嚐到各式各樣的生魚片！另外還有煮魚、炸魚的定食，享受不同海鮮料理！

圖片來源自官方Facebook

【熱海銀座おさかな食堂】

地址：静岡県熱海市銀座町8ｰ8

因篇幅關係，其他美食將於下篇繼續介紹

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