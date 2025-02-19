集英社免費的官方漫畫閱讀App「少年Jump+」迎來十週年 推出紀念展覽！

看漫畫是不少人的消遣娛樂，尤其現在電子書非常盛行，不論是使用電子閱讀器或是手機、平板觀看都十分方便！集英社在2014年所推出的這款漫畫閱讀平台「少年Jump+（少年ジャンプ+）」就深受許多用戶喜愛，如今順利迎來十週年，即將推出少年Jump+的紀念展覽，展場內將展出超過370個作品，喜歡漫畫的你千萬不能錯過！

▎少年Jump+（少年ジャンプ+）

這是集英社推出的官方漫畫閱讀平台，除了可以免費觀看許多在少年Jump+上連載的漫畫，還能購買每週出版的《週刊少年Jump》本誌及JUMP COMICS系列作品的電子版。

JUMP COMICS系列的作品可以選擇整本或是單話購買，但就算是付費作品，有時也會推出作品完結紀念、週年紀念等的限時免費觀看活動喔～

而且漫畫內文多數都會在漢字上加註假名，完全可以實現看漫畫還能學日文的理想。

（※JUMP COMICS是指刊載在《週刊少年Jump》、《JUMP SQ.》、《V Jump》與少年Jump+的作品，像是《排球少年》、《灌籃高手》等。）

▎10週年紀念 少年Jump+展（少年ジャンプ+展）

（圖片取自少年Jump+展官網）

這是集英社為紀念少年Jump+十週年所策劃的活動，展場內將展出超過370個作品，包括相當熱門的《SPYxFAMILY間諜家家酒》、《怪獸8號》與近期動畫化的《膽大黨》等，作為少年Jump+推出以來的第一個展覽活動，可以說是相當盛大豐富了。

入場票券是使用e+（イープラス）系統進行兩次的先行抽選，第一次抽選雖然已經結束了，但第二次抽選時間是2025/02/12 10:00～2025/02/24 23:59，已經有e+帳號的朋友記得不要錯過抽選囉！

當然，如果你還沒決定好要不要安排這個行程，或是錯過了兩次抽選的時間也不用擔心，入場票券最後還是會有一般販售，但目前販售的時程官方尚未公布，有興趣的朋友也建議可以關注官方X帳號以取得最新消息喔！

▎「少年Jump+展」的展場資訊：

・活動日期：2025/04/18～2025/05/18

・票價：一般・大學生2000日圓｜國高中生1500日圓｜國小生1000日圓｜附週邊商品的門票4800日圓

・地點：寺田倉庫G1大樓

・地址： 東京都品川区東品川2-6-4

・大眾交通方式：臨海線至「天王洲島站」B出口徒步4分／東京單軌列車羽田機場線至「天王洲島站」中央口徒步5分

・ 少年Jump+展 官方網站

・ 官方X帳號

最後，如果你也剛好很喜歡《週刊少年Jump》上的作品，推薦你可以參考這篇：

延伸閱讀： 2025上半年日本經典動漫展覽5選 東京大阪都有別錯過！

我們在這篇挑選了5個展覽，其中一個是本篇介紹的少年Jump+展，而剩下四個則都是來自《週刊少年Jump》的作品：《神劍闖江湖》、《鬼滅之刃》、《銀魂》和《咒術迴戰》。

可以透過這些展覽更理解作者想要表達的世界觀，更了解一部作品的創作歷程。如果你有心動的活動，那不妨就把它加進的你的行程裡，讓這些經典作品成為你2025年的難忘回憶吧！

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文章撰寫：Sen Iku

責任編輯：Lucy Wu