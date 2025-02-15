你膽子夠大嗎？ 日本「十大都市傳說」 犬鳴村、如月車站、青木原樹海..

膽小者慎入！

你是否也喜歡看都市傳說或恐怖怪談呢？和一般的鬼故事不同，由於更貼近日常生活，都市傳說通常看完以後更容易全身發毛，彷彿下一秒就會遇到故事中的詭譎事件。這樣的傳說在日本尤為盛行，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出討論度最高的10大日本都市傳說，準備好要聽這些毛骨悚然的故事了嗎？

日本有許多經典的都市傳說都被改編成影劇作品，諸如《犬鳴村》、《七夜怪談》（貞子）等；此外，動漫作品中也常可以看見源於都市傳說的鬼怪或故事，像是漫《膽大黨》中的「高速婆婆」，以及《地縛少年花子君》，都是以知名都市傳說為原型，一起來看看這些恐怖又經典的日本都市傳說吧！

NO. 10 如月車站（きさらぎ駅）

示意圖／Pexels

示意圖／Pexels

「如月車站」為流傳於日本網路論壇2ch（2channel）上的一則都市傳說，起源於2004年的一則帖子。一名自稱葉純（はすみ）的網友描述自己搭乘電車回家時，列車未按預定站點停靠，最終抵達一個地圖上不存在的神秘車站「如月車站」。該車站空無一人，氣氛詭異，葉純嘗試向親友和網友求助，但情況愈發離奇，甚至聽見遠方傳來類似祭典的鈴聲與鼓聲，還遇到一個奇怪的單腳老人和自己搭話又突然消失。

葉純將遭遇不斷更新到帖子上，最終她決定步行離開，並表示穿過一條隧道後，遇到願意送自己到附近車站的車主，但此後帖子便沒有再更新，葉純也生死未卜。這個故事因即時更新、與網友互動的形式增強了真實感，迅速在網路上流傳，成為日本都市傳說經典之一，也出現在多部小說、漫畫與電影等創作中，「一個人的車站真的很恐怖」、「也許電車中途經過了某個時空黑洞」。

NO. 9 青木原樹海（青木ヶ原樹海）

示意圖（非青木原樹海）／Pexels

示意圖（非青木原樹海）／Pexels

位於日本富士山西北側山麓青木原（青木ヶ原），標高在900公尺至1,300公尺之間，是富士山大規模噴發後形成的熔岩台地地形，擁有大片的原生林及超過30平方公里的面積，為富士山周圍人為干擾程度最低的區域之一。因為擁有一大片茂密的樹林被形容為「樹海」，也被人稱為「青木原樹海」。

在日本知名推理小說家松本清張的作品《波之塔》中，女主角走入青木原樹海結束生命，因而開啟了到青木原樹海自殺的風潮。之後青木原樹海在各個影視作品及網路傳說的的渲染之下，漸漸被冠上了「自殺勝地」的封號，也開始出現許多都市傳說，不少人認為此處帶有會讓人想自殺的詭異磁場，也有人聲稱在這個地方看見亡靈；學者則認為傳說間接導致了自殺模仿（維特效應，Werther effect）的現象，「青木原樹海感覺很可怕」、「感覺進去了就出不來」。

NO. 8 八尺大人（八尺様）

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

八尺大人是一個高達八尺（約2.4公尺）的神秘女性怪物，身著白色連身長裙與寬邊帽，臉龐模糊不清，行動時會發出「ぽぽぽぽ」（popopopo）的怪異聲音。傳說八尺大人專門誘拐年輕人，特別是兒童，若被她盯上便難以逃脫。

該傳說同樣源於日本論壇2ch，發文者表示一名男子回鄉探親時，意外目睹這個高大女性的身影，被當地長輩告知是「八尺大人」，一旦被鎖定通常無法倖免。家人和村民設法用護身符和儀式保護男子，但最終他仍神秘失蹤（另一說為被發現已死亡）。八尺大人隨著網路流傳，成為現代怪談的重要角色，並被改編進小說、影視和遊戲中，網友紛紛表示「好毛的故事」、「很有想像空間，感覺行為模式好像台灣的魔神仔」。

NO. 7 裂口女（口裂け女）

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

「裂口女」又稱「裂嘴女」，是日本著名都市傳說，源於1970年代末期的社會流言。傳說中裂口女是一名戴著口罩的女性，會隨機接近路人（特別是孩童），並詢問：「我漂亮嗎？」若回答「是」，她會摘下口罩，露出嘴角裂至耳邊的恐怖笑容，接著再問：「這樣還漂亮嗎？」此時若回答「不是」，裂口女會暴怒並用利器攻擊受害者；若回答「是」，則依然無法倖免，裂口女將會試圖重現自己的傷口在他人臉上。

傳說裂口女生前因遭丈夫施暴（另一說為整形手術失敗）而毀容，死後化為怨靈。面對裂口女的提問，可以模糊回答「還好」，或丟糖果分散其注意力。這個傳說曾在日本引發社會恐慌，甚至影響學校放學時間調整，成為日本現代都市怪談經典，也出現在人氣動漫《膽大黨》中，「裂嘴女的能力真的是太外掛了」、「一個裂嘴女就打爆外星人」。

NO. 6 TEKE TEKE（テケテケ）

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

「TEKE TEKE」為一個只有上半身的女性幽靈，因為以手肘或前臂在地面上爬行，發出「テケテケ」（teke teke）的聲音而得名。據說她的下半身因意外被電車輾斷，因此憤怒地在夜晚出沒，尋找替代的身體部位。傳說中TEKE TEKE在身體剛被輾斷時，還憑藉強韌的生命力徒手爬行了一段距離。

之後TEKE TEKE的亡靈便在空無一人的街道、車站或學校周圍徘徊，遇到人時會迅速追上，並以鋒利的鐮刀或其他工具將受害者腰斬，讓對方步上與她相同的命運。有些版本則提到，聽過TEKE TEKE的聲音或知道她故事的人，會在數日內被找上門。這個都市傳說也被改編成電影《半身死靈》（テケテケ）。

NO. 5 我所看見的未來（私が見た未来）

翻攝YouTube／大塊文化出版

《我所看見的未來》為日本漫畫家龍樹諒（竜樹諒）1999年出版的預知夢漫畫，因內容多次準確預測未來災難而成為都市傳說。漫畫中預言了2011年3月11日發生的大地震與海嘯，與311東日本大地震的實際情況驚人相似，因此讓這部漫畫迅速成為話題，出版社也聯繫作者重新出版。

漫畫中記錄了作者自稱於夢中所見的未來事件，包含多起自然災害與事故，部分被認為與現實中的災難吻合。這部作品再版後，持續引發關於陰謀論和未來預言的討論，也讓「預言漫畫」的都市傳說出現。此外，漫畫更預言在2025年7月日本會發生大災難，讓許多人感到惴惴不安，「如果預言成真，估計是那個海底火山大爆發吧」、「預言的作用是警惕，就跟天氣預報一樣」。

NO. 4 犬鳴隧道／犬鳴村（犬鳴峠／犬鳴村）

示意圖（非犬鳴隧道）／Pexels

示意圖（非犬鳴隧道）／Pexels

犬鳴隧道為位於福岡縣宮若市的廢棄隧道，在1949年新犬鳴隧道啟用後也被稱為「舊犬鳴隧道」，陰森恐怖的氛圍和一連串詭異事件讓此處被稱為「日本最恐怖的禁地」，已在2012年正式封閉。據傳隧道深處通往一個名為「犬鳴村」的神秘村落，村民與外界隔絕，擁有獨特的法律和暴力傾向，甚至會攻擊擅闖者，村口立有「日本國憲法不適用此地」的警告牌。

現實中在1988年曾發生一起駭人聽聞的犬鳴隧道殺人事件，一名青年在隧道內被活活燒死，強化了隧道的恐怖形象。據說夜晚經過此地會聽到淒厲哭聲或看見幽靈，電子設備也常在此失靈。犬鳴隧道的故事也被改編成恐怖電影和遊戲，如2020年的電影《犬鳴村》，讓這個都市傳說更添神秘色彩，「恐怖指數太高了」、「氣氛真的跟其他的靈異地點不太一樣」。

NO. 3 廁所裡的花子（トイレの花子さん）

FB／Muse木棉花

「廁所裡的花子」是日本校園中廣為流傳的都市傳說，為學校廁所中的女幽靈。據說花子身穿紅色裙子、留著短髮，常出現在學校三樓女廁的第三間廁所。若敲三下門並詢問「花子在嗎？」可能會聽到「我在這裡」的回應，甚至見到她的身影；如果進一步打擾，花子可能會突然出現嚇人，或將人拖進廁所。

關於花子的傳說有多種版本，有說她在二戰空襲中躲進廁所不幸喪命，也有她遭遇校園霸凌或家暴，最終在廁所自殺的說法。花子的故事被改編成許多恐怖電影、漫畫和遊戲，成為日本校園怪談的代表之一，動漫《地縛少年花子君》便是以此為原型。雖然帶有恐怖色彩，但花子也成為學生間的冒險挑戰，甚至被當作校園文化的一部分，「就跟台灣不知道為什麼每一所學校以前都是刑場一樣」、「有些廁所真的陰森到沒死過人也會覺得有人死過」。

NO. 2 高速婆婆（ターボばあちゃん）

FB／Muse木棉花

高速婆婆又稱「噴射婆婆」，是一個能以超乎常理速度移動的老婆婆，據說最高時速可達140公里。外表看似普通的她會身穿傳統和服或破舊衣物，臉上帶著詭異笑容，一旦接近目標，高速婆婆便會突然以異常速度追趕，無論對方如何逃跑，都難以擺脫。

傳說中高速婆婆會在夜晚的偏僻街道或公路、隧道裡出現，特別是在駕駛者放慢車速或停車時。若被她追上或碰觸，受害者可能會受傷、消失，甚至死亡。在一些流傳的版本中，高速婆婆是因為交通事故喪身，成為可怕的怨靈。近期竄紅的動漫《膽大黨》中也有高速婆婆的角色，因此帶動了高速婆婆這個都市傳說的網路聲量，在這部作品的設定中，高速婆婆並非可怕的鬼怪，反而是個有點暖心的存在，「婆婆都默默的在照顧大家」、「其實婆婆很喜歡這群孩子吧」、「還會烙英文超可愛」。

NO. 1 貞子（リング）

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

要說到日本最知名的都市傳說，一定有許多人都會想到貞子。貞子為日本最具代表性的恐怖角色，最初源於作家鈴木光司於1991年出版的小說《RING－七夜怪談》， 1998年電影《七夜怪談》（リング）的成功，讓貞子開始廣為人知。披頭散髮、遮住臉龐，身穿白色長裙的形象，再加上從電視螢幕中爬出的經典畫面，成為恐怖文化象徵。

在貞子的傳說中，人們觀看一捲神秘錄影帶後會在七天內接到一通無聲電話，隨後離奇死亡。貞子原為擁有超能力的女子，後來遭受人類迫害而亡，因此化為怨靈透過錄影帶詛咒他人。貞子的形象深植於日本與全球大眾文化，成為J-Horror（日本恐怖）代表之一，除了最經典的《七夜怪談》外，還影響了《咒怨》、《貞子vs伽椰子》等恐怖電影，也可見於遊戲與漫畫領域，成為現代都市傳說經典象徵，「以前看完怕電視怕了好一陣子」、「小時候看完不敢睡覺」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年02月11日至2025年02月09日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章

2025新春檔期13部必看電影大盤點！冒險、驚悚、搞笑一次滿足

不只有《魷魚遊戲》！從中看見寫實人性 10大「生存遊戲」日韓影劇追起來

毛骨悚然的童年惡夢！盤點伊藤潤二10大經典作 看完背脊瞬間發涼

冠軍不是擲筊求籤、八字命盤！台人熱衷十大算命方式大公開

揮不去的「蚊子」多煩？飛蚊症8大生活困擾揭曉！哪項最讓人抓狂？如何緩解？