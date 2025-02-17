趁著立山黑部開山限時登頂賞雪壁！下山享受加賀／奧飛驒溫泉的極致放鬆

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圖:AsiaYo提供
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你有親眼看過日本阿爾卑斯山的壯麗風景嗎！今天 AsiaYo 就要為你帶來5個可以登上黑部立山團體旅遊行程推薦，趁著春天還沒融雪的開山期上立山山頂欣賞高聳的雪牆，下山之後還能浸泡在知名的奧飛驒溫泉或加賀溫泉之中，各種自然美景多到拍不完📸這些特色日本北陸跟團絕對超乎你的想像，收好行李就快點跟上吧！


🗻 日本北陸黑部立山團體旅遊攻略懶人包 🗻

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🏞️ 黑部立山周邊必訪景點攻略 🗻

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♨️ 黑部立山溫泉攻略 🗻

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這篇黑部立山團體旅遊懶人包就介紹到這裡啦~ 日本阿爾卑斯山的風景真的很美，你還想看更多日本旅遊攻略的話，記得要到AsiaYo網站看看，想找山林美景可以參考九州團體旅遊行程，喜歡日本的傳統古都風情也可以參加關西京阪跟團行程唷！

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