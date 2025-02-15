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日本自由行必住「星野渡假村」住宿攻略推薦！一次看懂虹夕諾雅/界/RISONARE；OMO/BEB飯店

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圖:星野集團提供
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星野集團住宿選擇超多、特色超豐富，難得的日本自由行假期絕對要好好享受吧！AsiaYo替大家整理了5大系列星野飯店的比較攻略，從最高級的虹夕諾雅渡假村到高CP質的輕奢BEB青年旅館，特色與適合客群一次報給你知，在AsiaYo下單還免海外手續費喔🤩

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🌻星野品牌住宿特色比較表

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【虹夕諾雅】

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是星野集團最高級的渡假村系列，用心的程度絕對是肉眼就可見！以文化融合為主題去設計的虹夕諾雅，在各個城市中都能體驗到不同的傳統文化以及手作課程！

🌸Top4必住虹夕諾雅飯店推薦

👉【台中】虹夕諾雅 谷關♨️台灣唯一星野集團台中渡假村

👉【富士山】虹夕諾雅 富士🗻超chill雲端露台，富士山景盡收眼底

👉【京都】虹夕諾雅 京都👘四季宜人大堰川，古代貴族的至上體驗

👉【沖繩】虹夕諾雅 竹富島🏝️最美沖繩南方小島，嶼文化共存


【界】

圖:星野集團提供
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溫泉控住到會離不開的星野溫泉飯店系列，結合在地溫泉所設計的渡假村飯店，將日本各地泉質摸透透，另外還有結合在地文化推出各種日式傳統表演，讓你待在飯店也能深度遊日本🍥

🌸Top3必住星野界飯店推薦

👉【關東】界 伊東🌺露天岩石瀑布溫泉&超療癒山茶花手作體驗

👉【北海道】界 波羅多🦀延續北海道愛奴民族文化傳統與美食饗宴

👉【九州】界 由布院⛰️建築大師隈研吾設計梯田農舍風格建築


【RISONARE】

圖:星野集團提供
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日本親子旅遊首選入住的RISONARE系列真的有夠貼心，不只提供托兒服務讓家庭旅遊輕鬆無負擔之外，還準備了許多親子課程、講座、遊戲區等等，大人安心小孩也開心的選擇就是他！

🌸Top3必住RISONARE飯店推薦

👉【關東】RISONARE 那須🌿栃木森林中的蔬菜香草花園

👉【沖繩】RISONARE 小濱島🪸靜謐卻熱情的珊瑚礁海島渡假村

👉【北海道】RISONARE Tomamu🌊北海道山丘賞雲海玩人造海灘


【OMO】

圖:星野集團提供
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和朋友家人一起到大城市觀光卻無從下手嗎？超推薦直接入住OMO都市觀光飯店，專業導覽員與眾多在地老饕私房景點美食地圖帶你逛吃城市！甚至待在飯店裡的娛樂設施與公共空間就夠你玩2天！

🌸Top3必住OMO飯店推薦

👉【東京】OMO3 淺草🌃淺草寺/晴空塔夜景一次滿足

👉【九州】OMO5 熊本🏯熊本市中心俯瞰壯麗熊本城

👉【關西】OMO7 大阪🍺穿上浴衣享受通天閣前的啤酒暢飲


【BEB】

圖:星野集團提供
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毫無壓力的輕鬆獨旅住宿選擇，不只有超寬敞的公共空間讓你放空、交友，還提供24小時的酒水小點，充分的照顧到了每個人真的很用心，房型也有多人入住的選擇，朋友聚會也能入住！

🌸Top3必住BEB飯店推薦

👉【東京】BEB5 輕井澤🌳24hr溫馨篝火，近楡樹街小鎮🌳

👉【關東】BEB5 土浦🚲自行車主題飯店，24小時運動酒吧🚲

👉【沖繩】BEB5 沖繩瀨良垣⛱️海邊旁的露天無邊際泳池⛱️


以上就是今天的分享啦🌟星野集團真的超用心又細心，不只日本自由行可以入住享受，還有保證入住星野集團飯店的超有趣北海道跟團旅遊 & 東京跟團旅遊喔！如果你也喜歡超放鬆的無腦出遊，還有超夯的日本鐵道旅遊輕鬆將日本文化與好山好水景點收入囊中，快跟著AsiaYo一起暢玩日本吧💓


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星野集團OMO系列飯店｜精選東京/北海道超夯OMO都市觀光飯店，鄰近淺草/函館等地標，免費觀光巴士&特色講座讓你輕鬆暢遊日本！

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