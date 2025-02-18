2025日本富士山溫泉飯店推薦！緊鄰河口湖／山中湖溫泉區，暢遊富士急樂園、賞楓熱門打卡點

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圖:AsiaYo提供
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準備出發「一生必去的富士山之旅」嗎？富士五湖是超熱門的日本自由行目的地！多數飯店都有停車場提供給自駕遊客，不想開車的話，靠新幹線或高速巴士也能到達。最棒的是，許多飯店還會貼心準備接駁車，帶你輕鬆穿梭各大景點🚗想看最美花海？泡最療癒的溫泉？快來看看精選的富士山河口湖/山中湖住宿攻略，一起享受山梨縣住宿＆富士美景！


🏔️富士山河口湖/山中湖住宿選擇攻略

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🏔️富士山河口湖/山中湖住宿選擇

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🏔️葭之池溫泉vs紅富士之湯

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⭐河口湖溫泉星級飯店推薦

千里迢迢從台灣來到日本山梨縣，一定希望盡情捕捉富士山的各種樣貌。選擇能望見美麗山景的飯店，早中晚都不會錯過富士之美🌄

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⭐河口湖溫泉經濟型飯店推薦

每年的寒暑假，日本都是台灣人的熱門旅遊地區，大學揪團畢旅或是家族親戚旅行可以選擇入住河口湖的經濟型飯店，在這裡能體驗到傳統日式風情與和風美食🍥

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⭐山中湖溫泉星級飯店推薦

許多人選擇在山中湖悠哉度過連續假期，入住時間一長，飯店的舒適度與安全性也就更為重要～高級的衛浴和桑拿設施會是超加分的優點！

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山中湖溫泉經濟型飯店推薦

有些人傾向把時間、旅費投資在景點和三餐，和高級飯店相比，更喜歡簡單的住宿環境。想找高CP值又不馬虎的日本住宿，經濟型飯店會是好選擇🏨


富士五湖周圍有許多景點和住宿，無論想找設施齊全的度假村還是簡單落腳處，都可以在山梨縣住宿找到！這裡也是現正流行的獨旅地點，還沒安排攻略可以參考富士山一日遊行程，1人也能輕鬆出發👣闔家旅行還在為了行程吵破頭嗎？偷偷告訴你AsiaYo精選東京富士山跟團行程，讓你出國旅遊不必煩惱！


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