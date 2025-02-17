號稱全日本最早開的梅花！「熱海梅園」梅花祭繽紛登場

【旅奇傳媒/日本部報導】寒冷的冬天，除了追雪也能賞梅！鄰近熱海溫泉區的「熱海梅園」，已有百年歷史，園內面積約4.4公頃，種有469棵、約60種的梅樹。每年冬季，各類梅花相繼綻放，搭配小橋流水的庭園造景，美到讓人忘記寒冷。

花季期間，園方還會舉辦梅花祭活動，讓遊客能一邊賞梅一邊欣賞藝妓表演、街頭藝人表演。此外，現場還設有足湯體驗，幫助大家暖暖身子，超貼心～冬季來到熱海泡溫泉之餘，不妨順道來賞梅吧。

◉ 靜岡．熱海梅園梅花祭2025

・活動期間：2025/01/11～03/02 08:30～16:00

・最佳賞花期：1月下旬～2月上旬

・入園費：每人300日圓

・交通：搭乘JR伊東線至來宮站，徒步約10分鐘

・地址：静岡県熱海市梅園町8-11

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