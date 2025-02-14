日本國民冰棒主題樂園就在此！東京近郊必逛「深谷花園PREMIUM OUTLETS®」

【旅奇傳媒/日本部報導】位於埼玉縣北側深谷市的「深谷花園 PREMIUM OUTLETS®」提供多樣化購物體驗，購物空間中充滿藝術感，非常適合與周邊景點結合，規劃融合文化與自然的深度行程，加上交通便利，新宿有高速巴士直達外，搭乘秩父鐵道從「深谷花園站」下車也僅需徒步約3分鐘，因此很適合規劃在關東之旅中。冬季更推薦順遊周邊的冰柱祭，為行程增添色彩！

深谷花園PREMIUM OUTLETS®與藝術家合作的光雕投影秀，增添購物期間樂趣。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

與自然共生的藝術商場

深谷花園 PREMIUM OUTLETS® 境內設有約130間店鋪，以高端奢華品牌為中心，並融合當地特色，引進埼玉縣內美食餐廳及知名伴手禮名店，讓購物與品味美食同時兼顧。商場設計風格跳脫以往 PREMIUM OUTLETS® 系列常見洋風市街氛圍，以永續旅遊、與當地共生等友善環境概念，從埼玉縣西北部的自然風貌與深谷市的紅磚產業汲取靈感，打造出外觀結合紅磚與豐饒自然的雙重特色，如同美術館般的建築，營造出舒適且具地方魅力的購物空間。此外，境內各處點綴雕刻、壁畫與裝置藝術，並於夜晚呈現夢幻光雕投影秀，為遊客帶來不同於以往的購物體驗。

深谷花園 PREMIUM OUTLETS® 境內藝術作品林立，購物也像是逛美術館一般。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

此外，日本知名冰棒品牌「嘎哩嘎哩君」的總部就位於深谷市，因此深谷花園 PREMIUM OUTLETS® 內更設有日本首座以「嘎哩嘎哩君」為主題的「嘎哩嘎哩君冰棒樂園」，設有室內外遊樂區、休憩區及特色商店，不僅適合親子同樂，更可購買限定冰品與伴手禮，成為有別於不同購物中心的亮點，不僅適合成人，也是適合親子同樂的購物景點。

在深谷花園PREMIUM OUTLETS®中的國民冰棒「嘎哩嘎哩君」的樂園能買到各種周邊。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

冬日限定冰柱絕景

埼玉縣秩父市冬日最知名的景點之一，就是難得一見的冰柱。由於嚴寒的天氣導致溪水也結凍，形成各色夢幻般的冰柱景象。當地有三大冰柱奇景，其中之一為「三十槌冰柱」，峭壁中湧出的流水在寒冷的氣溫下逐漸結凍，細長的冰柱彷彿流洩而下的流蘇冰簾，最寬可到50公尺，高約8公尺，美不勝收。

另外一處冰柱奇景為「尾之內冰柱」，居民們於溪谷間設置水管噴水，形成人工的冰柱，遊客可從吊橋上往溪谷眺望欣賞，白天在陽光照耀下，顯得晶瑩剔透；夜晚打上燈光又是另一番風景。

尾之內冰柱寬約250公尺，高約60公尺，十分壯觀。 圖：（一社）埼玉縣物產觀光協會／提供

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