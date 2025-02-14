超市超商就買得到，便宜好吃還可當伴手禮！日本「高CP值零食」8選

日本旅行買零食當伴手禮最適合，不但包裝精美又好吃，價格也實惠，整體CP值超高。文章中要推薦你8款可以在超市或便利商店輕鬆買到的經典款。要買來自己吃，還是送同事當伴手禮，照著這張清單選購就對了！

1. 池湖屋 日本的神技系列洋芋片（湖池屋プライドポテト 日本の神業）

愛吃洋芋片的人應該對日清旗下的「湖池屋」品牌不陌生。

原本「湖池屋自豪薯片」就已經有很好的銷量成績，自2024年開始以世界矚目的「日本產食材魅力」為基礎，全力推廣新的「湖池屋自豪薯片 日本的神技」系列，希望藉此產品來提升日本的活力。

這個系列有以「繩文（北海道、青森、秋田、岩手）」、「神戶」、「小豆島」、「宗像」、「京都」、「熊本」、「金澤」等地名為冠的產品，每一種口味都很特別。熊本紅牛洋芋片不但有牛排的味道還摻了一點哇沙比來提味，越吃越涮嘴！

參考價格：169日圓（含稅）

2. 無限蝦餅（無限エビ）

蝦味超濃的一款蝦餅！製時不僅使用蝦肉，就連殼也一起研磨入味，酥脆口感讓人忍不住愛上，就像它的名字一樣「無限」地想讓人一片一片吃下去！

而且還特別選用了與蝦味相得益彰的五島灘產海鹽提味，讓這款點心更加美味。每一片上面都有可愛的文字和圖片，令人不禁會心一笑呢！

參考價格：208日圓（含稅）

3. BISCO乳酸夾心餅乾（ビスコ 乳酸菌クリームサンド）

這是一款大人小孩能一起共享的夾心餅乾，裡面含有能活著到達腸道的乳酸菌奶油，奶油中有豐富的鈣質、維生素D、維生素B1和維生素B2，營養又健康。

由於乳酸菌的關係使得奶油的口感很清爽，即使不擅長甜食的人也能接受。一盒裡面有3小包，每一包裡有5塊小小的夾心餅乾，不怕打開來小孩吃不完。

參考價格：130日圓（含稅）

4. Cheeza 起司餅

打破了零食是給小孩子和年輕人吃的印象，Cheeza是一款很「大人感」的起司零食，宛如將起司烤得酥脆的濃郁小吃，成為了專為搭配葡萄酒而設的零食。

Cheeza有旨味2倍濃厚的卡芒貝爾起司、生起司、巧達起司、糖質少了四分之一的黑胡椒雙起司等4種口味，喜歡喝酒的人一定要全部都買，再和不同的酒精飲料一起搭配來吃。

參考價格：211日圓（含稅）

這二款零食在日本相當有名，雖然都是明治食品推出的，而且都是巧克力加餅乾的組合，但常常有人因為「你是香菇山派？還是竹筍之里派？」而吵架。近年來更因為推出沒有巧克力的特別版香菇山，以及香菇山造型耳機而造成話題。

香菇山和竹筍之里乍看很像，都是用巧克力將濃郁的可可香氣與牛奶調和出來，但其實它們的餅乾本體口感不同，所以到日本一定要買到這2款帶回家好好地試吃比較一下。

參考價格：206日圓（含稅）

6. 龜田柿種（柿の種）

柿種是日本超級定番的下酒零食，呈現咖啡色的半月型並不是太起眼，卻有一種讓人一個接一個自然塞到嘴巴裡的神奇魅力。柿種的品牌非常多，龜田則是當中最知名的廠商，選他們家的準沒錯！

龜田的柿種在製作時邊轉動邊用醬油、砂糖及其他調味料製成的秘傳醬汁進行調味，再以柿子種子7：花生3的比例進行包裝，據說這樣子是最黃金的比例，不相信的話就買來試吃看看吧！

參考價格：330日圓（含稅）

7. THE chocolate

明治The Chocolate是一款可讓人盡情享受可可香氣的巧克力。從可可的產地到配方的每一個細節，都是經過精心挑選，充分展現出每一顆可可豆的魅力，連包裝也很有高級感，令人愛不釋手。

巧克力有4個口味，水果味濃厚的可可拿鐵、花香可可、果味可可、Natty可可，它們分別都是使用來自不同地方的可可豆，建議每一款都可以買來比較一下唷！

參考價格：276日圓（含稅）

8. UHA味覺糖KOKORO（UHA味覚糖ココロ）

日本有非常多的軟糖類零食，這款味覺糖KOKORO和一般的軟糖相比口感非常不一樣。清甜多汁的果凍被包裹在膠原蛋白中，吃起來又像糖果又像果凍，咬下去有爽脆爆開又多汁的奇妙感受。

目前有巨峰葡萄、麝香葡萄、沖繩鳳梨、蘇打等4種口味，記者特別推薦巨峰葡萄口味，完全將KOKORO的口感和味覺表達得淋漓盡致，就像在吃真的葡萄一樣。

參考價格：150日圓（含稅）

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