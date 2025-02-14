快訊

川普課稅台積電（2330）挫咧蛋！她曝4贏說 網打臉：台恐成犧牲品

環球晶、台積電的美晶片補貼恐生變？傳川普準備重談補助條件

超市賣網袋橘子不是為透氣或好拿？你不知的3個心機消費陷阱

超市超商就買得到，便宜好吃還可當伴手禮！日本「高CP值零食」8選

聯合新聞網／ 窩日本

日本旅行買零食當伴手禮最適合，不但包裝精美又好吃，價格也實惠，整體CP值超高。文章中要推薦你8款可以在超市或便利商店輕鬆買到的經典款。要買來自己吃，還是送同事當伴手禮，照著這張清單選購就對了！

1. 池湖屋 日本的神技系列洋芋片（湖池屋プライドポテト 日本の神業）

愛吃洋芋片的人應該對日清旗下的「湖池屋」品牌不陌生。

原本「湖池屋自豪薯片」就已經有很好的銷量成績，自2024年開始以世界矚目的「日本產食材魅力」為基礎，全力推廣新的「湖池屋自豪薯片 日本的神技」系列，希望藉此產品來提升日本的活力。

這個系列有以「繩文（北海道、青森、秋田、岩手）」、「神戶」、「小豆島」、「宗像」、「京都」、「熊本」、「金澤」等地名為冠的產品，每一種口味都很特別。熊本紅牛洋芋片不但有牛排的味道還摻了一點哇沙比來提味，越吃越涮嘴！

參考價格：169日圓（含稅）

2. 無限蝦餅（無限エビ）

蝦味超濃的一款蝦餅！製時不僅使用蝦肉，就連殼也一起研磨入味，酥脆口感讓人忍不住愛上，就像它的名字一樣「無限」地想讓人一片一片吃下去！

而且還特別選用了與蝦味相得益彰的五島灘產海鹽提味，讓這款點心更加美味。每一片上面都有可愛的文字和圖片，令人不禁會心一笑呢！

參考價格：208日圓（含稅）

3. BISCO乳酸夾心餅乾（ビスコ 乳酸菌クリームサンド）

這是一款大人小孩能一起共享的夾心餅乾，裡面含有能活著到達腸道的乳酸菌奶油，奶油中有豐富的鈣質、維生素D、維生素B1和維生素B2，營養又健康。

由於乳酸菌的關係使得奶油的口感很清爽，即使不擅長甜食的人也能接受。一盒裡面有3小包，每一包裡有5塊小小的夾心餅乾，不怕打開來小孩吃不完。

參考價格：130日圓（含稅）

4. Cheeza 起司餅

打破了零食是給小孩子和年輕人吃的印象，Cheeza是一款很「大人感」的起司零食，宛如將起司烤得酥脆的濃郁小吃，成為了專為搭配葡萄酒而設的零食。

Cheeza有旨味2倍濃厚的卡芒貝爾起司、生起司、巧達起司、糖質少了四分之一的黑胡椒雙起司等4種口味，喜歡喝酒的人一定要全部都買，再和不同的酒精飲料一起搭配來吃。

參考價格：211日圓（含稅）

5. 香菇山、竹筍之里巧克力餅乾（きのこの山、たけのこの里）

這二款零食在日本相當有名，雖然都是明治食品推出的，而且都是巧克力加餅乾的組合，但常常有人因為「你是香菇山派？還是竹筍之里派？」而吵架。近年來更因為推出沒有巧克力的特別版香菇山，以及香菇山造型耳機而造成話題。

香菇山和竹筍之里乍看很像，都是用巧克力將濃郁的可可香氣與牛奶調和出來，但其實它們的餅乾本體口感不同，所以到日本一定要買到這2款帶回家好好地試吃比較一下。

參考價格：206日圓（含稅）

6. 龜田柿種（柿の種）

柿種是日本超級定番的下酒零食，呈現咖啡色的半月型並不是太起眼，卻有一種讓人一個接一個自然塞到嘴巴裡的神奇魅力。柿種的品牌非常多，龜田則是當中最知名的廠商，選他們家的準沒錯！

龜田的柿種在製作時邊轉動邊用醬油、砂糖及其他調味料製成的秘傳醬汁進行調味，再以柿子種子7：花生3的比例進行包裝，據說這樣子是最黃金的比例，不相信的話就買來試吃看看吧！

參考價格：330日圓（含稅）

7. THE chocolate

明治The Chocolate是一款可讓人盡情享受可可香氣的巧克力。從可可的產地到配方的每一個細節，都是經過精心挑選，充分展現出每一顆可可豆的魅力，連包裝也很有高級感，令人愛不釋手。

巧克力有4個口味，水果味濃厚的可可拿鐵、花香可可、果味可可、Natty可可，它們分別都是使用來自不同地方的可可豆，建議每一款都可以買來比較一下唷！

參考價格：276日圓（含稅）

8. UHA味覺糖KOKORO（UHA味覚糖ココロ）

日本有非常多的軟糖類零食，這款味覺糖KOKORO和一般的軟糖相比口感非常不一樣。清甜多汁的果凍被包裹在膠原蛋白中，吃起來又像糖果又像果凍，咬下去有爽脆爆開又多汁的奇妙感受。

目前有巨峰葡萄、麝香葡萄、沖繩鳳梨、蘇打等4種口味，記者特別推薦巨峰葡萄口味，完全將KOKORO的口感和味覺表達得淋漓盡致，就像在吃真的葡萄一樣。

參考價格：150日圓（含稅）

窩日本推薦閱讀：2025最新愛電王EDION店員推薦必買商品清單+購物必備優惠券~　

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

巧克力 葡萄 餅乾

窩日本

追蹤

延伸閱讀

台灣燈會踩街活動 日菲台19表演團體共襄盛舉

當心詐騙！他與陌生人換日幣 帳戶卻變成「警示帳戶」

日本外國遊客激增 「南京蟲」讓飯店不勝其擾

「京町山本屋」快閃登場！日式烤糰子與舒芙蕾布丁燒必吃，還有隱藏版口味免費吃

相關新聞

超市超商就買得到，便宜好吃還可當伴手禮！日本「高CP值零食」8選

文章中要推薦你8款可以在超市或便利商店輕鬆買到的日本零食經典款。要買來自己吃，還是送同事當伴手禮，照著這張清單選購就對了！

日本國民冰棒主題樂園就在此！東京近郊必逛「深谷花園PREMIUM OUTLETS®」

【旅奇傳媒/日本部報導】位於埼玉縣北側深谷市的「深谷花園 PREMIUM OUTLETS」提供多樣化購物體驗，購物空間中充滿藝術感，非常適合與周邊景點結合，規劃融合文化與自然的深度行程，加上交通便利，

來去日本北陸 跟著JR PASS重回「恐龍之都」昔日輝煌

●原以再也碰觸不到的「失落世界」，竟在距離台灣不遠處的日本福井縣重現，即起買張「JR西日本」推出的周遊券，即可從關西大阪...

帶著長輩來富士山一日遊！春暖花開 6大景點踏踏青

想帶長輩出國玩，卻不知道該去哪裡比較好嗎？今天的富士山一日遊就是專門為了這樣的你所設計的啦！在春暖花開的季節，帶著長輩們來一場富士山一日遊，是個絕佳的選擇。富士山周邊擁有多個適合踏青的景點，不僅能欣賞到壯麗的自然風光，還能感受到濃厚的日本文化。今天就跟著這次的日本景點懶人包，讓長輩們在舒適的環境中盡情享受富士山的美景與文化吧！

跟著日本櫻花前線賞櫻去吧！2025日本最新櫻花開花、滿開時間預報

2025年日本櫻花季即將到來，你已經訂好機票準備好出發賞櫻了嗎？出發前先跟著窩日本一起來看看日本2025年的櫻花開花及滿開的預測時間吧

日本麥當勞限時推出！「紐約起司蛋糕冰炫風」甜蜜回歸，Oreo冰炫風同步升級

日本麥當勞走在「食尚尖端」！必吃甜點驚喜登場，經典「紐約起司蛋糕冰炫風」（マックフルーリー ニューヨークチーズケーキ）睽違多年終於回歸，濃郁奶香搭配全麥餅乾，層次豐富，每一口都像是在品嚐迷你版起司蛋糕。此外，廣受歡迎的Oreo冰炫風這次更進行升級，加量Oreo餅乾，讓酥脆口感與冰淇淋完美融合，帶來全新風味體驗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。