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跟著日本櫻花前線賞櫻去吧！2025日本最新櫻花開花、滿開時間預報

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:Natalie/ 窩日本】

2025年日本櫻花季即將到來，你已經訂好機票準備好出發賞櫻了嗎？出發前先跟著窩日本一起來看看日本2025年的櫻花開花及滿開的預測時間，掌握櫻花的最新預報再安排最佳時間賞櫻吧～

櫻花開花預報是什麼？哪個機構最準確？

目前在日本共有四個預測賞櫻最佳時間的民間機構，分別是：Weathermap、日本氣象協會JWA、Weathernews與日本氣象株式會社，約在每年的1月底2月初會發表當年度的櫻花開花預報。

但是！到底哪個櫻花預測網站(機構)最精確呢？其實不管是哪個預測都沒有絕對的答案，因為櫻花受到天氣影響的因素非常大，因此每年的花期都不一定，只能靠預測和越接近花期時，頻繁更新的預測次數來觀察，其他就只能多拜拜，請求老天爺和靠運氣與緣分啦！

日本櫻花品種多達600多種，其中以「染井吉野櫻」最為常見，約佔日本櫻花8成左右，因此櫻花預測是以染井吉野櫻為基準來判斷。 (延伸閱讀: 日本櫻花品種常見12種介紹–特徵、開花時期讓你賞花時學會怎樣分！)

櫻花開花預報是以去年秋天到今年春天來臨為止的氣候、配合過去幾年的平均氣溫差異，來進行開花時期的推測。基本上櫻花會從溫暖的南部，例如九州開始開花，然後一路北移至東京、關東地區，最後再到最北方的東北以及北海道結束這一年的花季。

接下來將介紹最具代表性的Weathermap的預測，文末綜合四家的的櫻花開花時間表，讓您一目瞭然掌握各家預測的櫻花前線！

【Weathermap】

Weathermap最新櫻花預測情報在1月30日公布，推測今年的櫻花在關東以西地區大致與往年相同，部分地區略早，而在日本北部則可能提早開花。

今年冬季，從12月至1月上旬，冷空氣頻繁南下，導致氣溫接近或略低於往年，整體來說是近年較寒冷的冬天，雖然1月下旬氣溫偏高，但2月上半月（除日本北部外）氣溫預計會較低。

另一方面，3月的氣溫預測較高，因此多數地區的櫻花開花時間將接近往年平均。而九州等溫暖地區，開花時間可能略早。

從東北北部到北海道，由於1月以後的氣溫較高，將直接導致櫻花提早開花，特別是在北海道，預計比往年平均早約一週。札幌預計4/25開花、4/29滿開；青森4/18開花、4/22滿開。

更多地區請參考官網：https://sakura.weathermap.jp/

2024年日本櫻花開花時間綜合預測

綜合四個機構所推測的櫻花開花日，整理以下表格給大家參考~

從預測的結果來看，2025年將由福岡與東京的3月19日~3月22日左右，率先開花揭開櫻花季的序幕，之後於四國・九州地區等地接棒。各單位的預測仍可能會隨時因變數而更新，但無論如何還是可以拿來作為訂旅程時的參考囉~~

窩日本推薦閱讀：2025-2026日本的行事曆、國定假日一覽｜避開連假的觀光人潮、聰明出遊去　

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