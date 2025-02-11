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日本麥當勞限時推出！「紐約起司蛋糕冰炫風」甜蜜回歸，Oreo冰炫風同步升級

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自日本麥當勞臉書
圖／取自日本麥當勞臉書

日本麥當勞走在「食尚尖端」！必吃甜點驚喜登場，經典「紐約起司蛋糕冰炫風」（マックフルーリー ニューヨークチーズケーキ）睽違多年終於回歸，濃郁奶香搭配全麥餅乾，層次豐富，每一口都像是在品嚐迷你版起司蛋糕。此外，廣受歡迎的Oreo冰炫風這次更進行升級，加量Oreo餅乾，讓酥脆口感與冰淇淋完美融合，帶來全新風味體驗。

這款「紐約起司蛋糕冰炫風」靈感來自經典美式起司蛋糕，綿密的奶香冰淇淋與全麥餅乾碎片交織，最後淋上酸甜莓果醬，增添清爽口感，甜而不膩，讓人忍不住一口接一口，去日本一定要衝去買！而升級版的Oreo冰炫風則強化餅乾比例，讓巧克力餅乾的微苦風味更突出，與香甜冰淇淋相互平衡，帶來更濃郁的層次感。

圖／取自日本麥當勞臉書
圖／取自日本麥當勞臉書

這兩款人氣冰炫風現已在日本麥當勞限時販售，數量有限，售完為止。喜愛甜點的朋友趕快前往日本麥當勞品嚐這波極致甜點盛宴！

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