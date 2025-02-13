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帶著長輩來富士山一日遊！春暖花開 6大景點踏踏青

聯合新聞網／ ReadyGo出發前

想帶長輩出國玩，卻不知道該去哪裡比較好嗎？今天的富士山一日遊就是專門為了這樣的你所設計的啦！在春暖花開的季節，帶著長輩們來一場富士山一日遊，是個絕佳的選擇。富士山周邊擁有多個適合踏青的景點，不僅能欣賞到壯麗的自然風光，還能感受到濃厚的日本文化。今天就跟著這次的日本景點懶人包，讓長輩們在舒適的環境中盡情享受富士山的美景與文化吧！

富士山一日遊推薦｜帶著長輩踏青6大必訪景點

富士山景點：新倉山公園

賞櫻首選「忠靈塔」，650株櫻花撐起浪漫花海

新倉山公園位於富士吉田市，可從著名的忠靈塔俯瞰富士山與整個富士吉田市。特別在櫻花季節，650 株盛開的櫻花襯托五重塔與富士山，畫面宛如仙境，吸引全球攝影迷朝聖。公園內步道眾多，沿石階梯可運動兼賞景，非常適合想欣賞不同角度富士山美景的長輩與遊客。

圖片來源/ IG@shihh.c
圖片來源/ IG@shihh.c

景點資訊

地址：山梨縣富士吉田市淺間２丁目４−1

電話：0555-21-1000

開放時間：全天開放

富士山景點：日川時計店

打卡飆聲量！歷史鐘錶店+富士山絕景

日川時計店是富士山熱門打卡點。除了古老鐘錶收藏外，店旁道路能清晰看到富士山壯麗景觀，吸引不少遊客合影。逛完鐘錶店後往前走即可拍下經典富士山背景。為安全考量，請勿貿然穿越馬路或停留在車道拍照，可尋找有安全人員駐點位置取景。

圖片來源/ IG@sting.chuan_, IG@s952725
圖片來源/ IG@sting.chuan_, IG@s952725

景點資訊

地址：山梨縣富士吉田市下吉田２丁目１−31

電話：0555-23-2697

開放時間：09:30–19:00

富士山景點：河口湖大石公園

一年四季都有不同美景，富士山+湖光山色一次擁有

大石公園位於河口湖北岸，因擁有絕佳富士山和湖景視野而聞名。園內沿湖步道可觀賞季節花卉：春有鬱金香與櫻花、夏有薰衣草、秋有銀杏與楓葉、冬則能見積雪覆蓋的富士山倒映湖面。園內也有咖啡廳與特色小店，長輩們能邊品嚐當地農產品果醬，邊享受靜謐自然氛圍。

圖片來源/ 河口湖自然生活中心官方網站
圖片來源/ 河口湖自然生活中心官方網站

景點資訊

地址：山梨縣富士河口湖町大石2525

電話：0555-76-8230

開放時間：公園全天；商店每日 09:00–17:45

富士山–河口湖私人一日遊

富士山景點：御殿場奧特萊斯

購物x美食，長輩休閒同享富士山壯景

位在富士山腳下的御殿場奧特萊斯，是日本規模最大的 Outlet 之一，擁有約300家品牌店鋪，商品種類多元。逛累了可在商場內咖啡廳或餐廳稍作休息，邊享用美食邊眺望富士山。對長輩而言，這裡既能舒適購物，也能欣賞壯麗風景，一舉兩得。

圖片來源/ 御殿場奧特萊斯官方網站
圖片來源/ 御殿場奧特萊斯官方網站

景點資訊

地址：靜岡縣御殿場市深澤1312

電話：0550-81-3122

開放時間：10:00–20:00

富士山景點：御室大社

最古老的富士山神社，祭典流鏑馬表演超吸睛

御室大社是富士山之神的重要神社，歷史悠久，環境幽靜。長輩們可在此參拜祈福，體驗日本宗教與文化。4 月 29 日的流鏑馬祭最具特色，騎馬射箭在富士山背景下十分壯觀，濃厚日本風情令攝影迷著迷。平日亦能欣賞傳統建築與靜謐氛圍。

圖片來源/ ReadyGo 編輯 yun
圖片來源/ ReadyGo 編輯 yun

景點資訊

地址：山梨縣富士吉田市上吉田5558

開放時間：全天開放

富士山景點：西湖根場

傳統農村x富士山背景，感受悠閒人情味

西湖根場結合自然與文化，是個能體驗傳統日本農村生活的小村落。可品嚐當地農產品，或參加製作工藝品、採摘等活動。走在村落間，可將富士山的壯麗景色盡收眼底。對長輩而言，這裡人情味濃厚、環境舒適，適合放鬆心情與拍照留念。

圖片來源/ ReadyGo 編輯 yun
圖片來源/ ReadyGo 編輯 yun

景點資訊

地址：山梨縣富士河口湖町西湖根場

電話：0555-20-4677

開放時間：全天開放

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