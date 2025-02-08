徐薇赴日旅行傻眼「飛機早飛走」　硬著頭皮再刷10多萬解決

徐薇昨天因為烏龍，在機場多噴了10多萬冤枉錢。她很自責說，「這事只能怪自己，無法怪任何人，只能說我沒當秘書的命，而且我發現，我老公是世界上脾氣最好的人」。

原來，她和老公要去日本旅行，以為自己訂的是4:50分的飛機，沒想到趕到機場，才發現訂的是1:30分的，飛機早已飛走，老公堅持照原行程玩，於是臨櫃買了最近的機票，因為只有商務艙，當場再刷10萬6千元。

徐薇說，這是近期第二次鬧烏龍了，1月16日本來就要赴東京玩，前一天竟找不到訂位資料，當時以為沒買到機票，過了多日才發現其實已付款，「是我找錯網站，但機票已不能退款了」。

後來仍想赴日本玩，所以再買了2月7日、2月14日的來回機票，兩人興沖沖到了機場，才發現1:30分的飛機早已飛走，「因為是我自己沒出現，所以機票不能退費，我真的很生氣，但這事也沒辦法怪別人，老公一直安慰我，說沒關係，你是大老闆，不擅長處理事務，因為以前都是幫我訂票，這兩次我自己來，只能證明，我沒當秘書的命」。