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日本今年冬天最強寒流發威 新幹線停駛、國道車輛動彈不得

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本從4日起開始降大雪，圖為北海道民眾為車輛旁的道路除雪，以求脫困。歐新社
日本從4日起開始降大雪，圖為北海道民眾為車輛旁的道路除雪，以求脫困。歐新社

日本「今年冬天最強寒流」影響各地鐵路及交通，從4日起的暴雪到8日上午造成1死26傷。新幹線慢行或停駛。由於積雪可能再增加，日本氣象廳警告民眾接下來仍要注意交通受阻與強風。山口縣8日凌晨有數十輛車因大雪受困國道，上午才脫困。

北海道及本州的日本海側地區已出現創紀錄大雪，日本總務省消防廳等統計至8日上午，已造成新潟縣十日町市一名70多歲男性死亡，北海道、福井縣等共8個道縣有26人受傷。

山口縣山陽小野田市的國道2號有數十輛車輛受困，形成長達5公里的車龍。當局撒防滑劑、協助車輛裝雪鏈等方式，於日本時間上午9時解除受困狀況，9時45分恢復通行。

新幹線方面，東海道新幹線在滋賀縣米原地區因降雪影響，全線放慢速度行駛；山形新幹線因除雪作業困難，福島至新庄段全日停駛。東北新幹線為檢查鐵軌，仙台至盛岡段暫停運行，至上午7時後才恢復。

氣象廳監測顯示，截至8日上午10時的24小時內，新潟市中央區降雪50公分，為1997年有統計以來的最深積雪。群馬縣水上町48公分，廣島縣庄原市44公分。

這場「數年一遇的強烈寒流」自7日晚間起影響日本各地。預測至9日清晨6時，全日本24小時最大降雪量為：關東甲信80公分、東北・北陸・近畿70公分、東海・中國60公分。

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