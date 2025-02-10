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日本最早開的油菜花 就在鹿兒島縣指宿市！

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開聞岳、池田湖、油菜花田同框的美景。　圖：指宿市／來源
開聞岳、池田湖、油菜花田同框的美景。　圖：指宿市／來源

【旅奇傳媒/日本部報導】日本最早開的油菜花就在「鹿兒島縣指宿市」！每年12月下旬～2月上旬，黃澄澄的油菜花會點綴於指宿田野間，其中又以九州最大的湖泊～池田湖、JR日本最南端的車站～JR指宿枕崎線西大山站 周圍的花海景觀較具人氣。

大家可以選擇在池田湖旁，以被稱為「薩摩富士」的「開聞岳」為背景，拍出開聞岳、池田湖、油菜花田同框的美景，也能前往JR西大山站，捕捉電車、開聞岳與黃色花海一同入鏡的瞬間。找好愛拍花的夥伴，來去鹿兒島沐浴陽光，飽覽湖光山色，將明信片般的油菜花美景一次拍個夠！

◉ 鹿兒島．池田湖油菜花田

・交通：從JR指宿站出發，開車約25分鐘。

・地址：鹿兒島縣指宿市池田中浜

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美景 花海 鹿兒島

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