日本最早開的油菜花 就在鹿兒島縣指宿市！

2月14日情人節即將到來，在日本，是女性主動向心儀男性表達愛意的重要時刻，這份情感往往透過一盒用心準備的巧克力傳遞，而日本這個創意無限的國度，又怎麼會放過大家的錢包呢？ 在這之前，已經有許多商家開始打起銷售戰，從大家熟悉的寶可夢、庫洛魔法使、吉伊卡哇、三麗鷗家族等聯名款，到京都知名抹茶專賣店伊藤久右衛門通通都有。面對琳瑯滿目的選擇，可能會讓人不知該從何下手。 於是小編幫大家列幾個方便購買又送禮自用兩相宜的款式，如果剛好在情人節前夕來到日本旅遊，不妨到店裡挑選一些喜歡的巧克力吧！

2025-02-10 09:01