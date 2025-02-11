鐵道迷集章控玩日本必備！JR集團「Train Trip」電車數位集章超療癒

「TRAIN TRIP」是JR集團（JR北海道、JR東日本、JR東海、JR西日本、JR四國、JR九州）於2022年為紀念「鐵道開業150週年」而推出的電車數位集章活動。為了讓旅客在日本旅行時增添更多樂趣，官方持續擴充車站印章，並不定期推出期間限定的快閃活動，讓來日旅客透過這些印章，發掘旅途中難忘的美好瞬間。

超可愛！「Train Trip」電子車站印章收集網站

來日本旅遊，電車絕對是不可或缺的移動工具，無論是私鐵或跨地區移動的新幹線，幾乎都能在車站周邊找到「電車印章」的蓋章處，這時，腦袋的深處彷彿傳來一個聲音：「快來收集我吧！」除了跑遍各大文具店購買實體電車集章本，還有更輕便的選擇，那就是利用數位集章服務網站——「TRAIN TRIP」。

▎「TRAIN TRIP」的設計小巧思

（圖片取自： TRAIN TRIP JR集團X官網 ）

網站開頭的動畫（只能在手機上觀看）是六隻鳥飛越日本地圖的畫面，每隻鳥的顏色分別代表JR集團各社，此外，所有數位印章的設計也是使用這六種代表色，這樣的設計不僅增添了趣味性，也更進一步凸顯了集團的品牌特色，強化了品牌識別感。

（圖片取自：TRAIN TRIP JR集團X官網）

當然，也有不少人偏愛傳統的收集方式，那種在紙上蓋章時略帶模糊、不均勻印跡的獨一無二的手感更是收集實體印章的樂趣之一。而「TRAIN TRIP」的另一大特色，便是能根據按壓螢幕的力度來呈現印章的「暈染」或「模糊感」，讓電子印章也能帶來與紙本相似的觸感體驗。這樣的設計讓數位集章活動更加真實，每一次的按壓，都能帶來不同的感覺。

▶︎ Train Trip 官方網站

▎輕鬆開啟集章之旅

在手機開啟 「Train Trip」 官網，註冊成為會員（可使用LINE註冊）後，即可開始收集之旅。此網站無專屬APP，若臨時想蓋印章，只需將網站加入手機桌面，即可隨時使用。

收集印章時，需要隨時保持定位功能的開啟，就可以在搭車過程中邊移動，邊收集印章。偶爾可能會有漂移的情況，這時只需多次刷新網頁即可順利取得該站印章。

「Train Trip」推出的各個主題活動

自服務推出以來，至今已經發布了超過一千款不同的印章，吸引了眾多鐵道愛好者前來收集。除此之外，「TRAIN TRIP」還曾推出許多有趣的主題活動，例如「你的『推薦車站』」（あなたの「推し駅」）和「車站便當印章」（駅弁スタンプ）等。這些活動不僅讓旅行變得更加有趣，也讓每個車站、每次旅行都充滿了新的驚喜和回憶。未來，「TRAIN TRIP」可能會推出更多種類的活動，讓更多的鐵道迷和旅行者能夠更加豐富收集手冊，敬請期待！

▎車站生物圖鑑（いきもの図鑑）

（圖片取自：TRAIN TRIP JR集團X官網）

日本國土南北狹長，擁有數千個大小島嶼，孕育了獨特且豐富的自然環境，JR集團希望透過鐵道旅行，讓人們與日本各地的「生物」邂逅，並發現更多日本的魅力，基於此構想而推出的新企劃就此誕生！

自2024年起新增了以「生物」為主題的集章活動，涵蓋了沿線的動植物以及與名勝景點或傳說相關的生物，「生物圖鑑」的功能，除了展示印章圖案，還提供生物的詳細介紹，讓使用者能透過印章更加了解並感受這些生物的魅力。

▎鐵道工作印章圖鑑（鉄道のおしごとスタンプ）

（圖片取自：TRAIN TRIP JR集團X官網）

即使暫時回國，也能繼續收集印章！

每天開啟網頁，就可以收集一枚「鐵道工作印章圖鑑」系列印章。不僅能讓你在下次旅行前延續收集的期待感，還能透過圖像了解鐵道相關工作的內容，讓人更加敬佩那些在各個崗位上認真職守的工作人員。這個系列共包含50種等著你來收集！

▎車站蕎麥達人（駅そばの達人）

（圖片取自：TRAIN TRIP JR集團X官網）

今年1月31日至2月28日，推出了期間限定的快閃主題活動——「車站蕎麥達人」（駅そばの達人）。只要在指定的蕎麥店內用餐後，掃描店內的QR CODE，就可以獲得獨特的蕎麥麵設計印章。除了能跟其他用戶比賽看誰吃得最多，在其中 當地蕎麥24選 店中用餐，每吃三家還可以參加一次周邊商品的抽獎，這些店家大多位於剪票口內，讓你不必出站，就能夠在一天內跑遍多個地點，品嚐各種不同風味的蕎麥。身為蕎麥控的你，絕對不容錯過這場活動！

快來收集你的第一個車站印章吧

每一段路程、每一個車站，再加上一只車站印章，都讓這趟旅行成為值得一再回味的獨特體驗。日本的交通費雖不便宜，但作為外國人，我們不妨好好利用 JR PASS ！這種旅行的移動方式，有著搭乘飛機無法體驗到的獨特魅力，無論是在中途月台上買一盒具有地方特色的鐵路便當，還是因為不熟悉複雜的鐵路系統而意外迷路，這些小小的插曲都成為旅程中難忘的回憶。

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文章撰寫：Shan Tseng

責任編輯：Lucy Wu