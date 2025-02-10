在超商就能買到！？平價情人節巧克力5+1選！讓你甜蜜又不傷荷包

2月14日情人節即將到來，在日本，是女性主動向心儀男性表達愛意的重要時刻，這份情感往往透過一盒用心準備的巧克力傳遞，而日本這個創意無限的國度，又怎麼會放過大家的錢包呢？

在這之前，已經有許多商家開始打起銷售戰，從大家熟悉的寶可夢、庫洛魔法使、吉伊卡哇、三麗鷗家族等聯名款，到京都知名抹茶專賣店伊藤久右衛門通通都有。面對琳瑯滿目的選擇，可能會讓人不知該從何下手。

於是小編幫大家列幾個方便購買又送禮自用兩相宜的款式，如果剛好在情人節前夕來到日本旅遊，不妨到店裡挑選一些喜歡的巧克力吧！

▎Mary’s

Mary’s是日本非常知名的巧克力品牌之一，向來以包裝精美與豐富主題而聞名，無論是自用或是送禮都非常合適。

除了現有的主題款式以外，最近Mary’s還推出了與寶可夢的聯名款——「Pokemon meets Mary’s」，巧克力的外包裝採用了點陣圖風格，搭配精緻的巧克力造型，就算不是寶可夢的粉絲都會被吸引。

（圖片來源：Mary’s官方網站）

Mary’s在日本許多百貨、LOFT或便利商店都買得到！不過每個地方所販售的系列可能不太一樣，建議先在官網上確認各店鋪是販售哪些系列的商品，才不會讓自己白跑一趟喔！

▷Mary’s官方網站

▎ROYCE’

同樣是日本知名巧克力品牌之一的ROYCE’，這次當然也推出了情人節限定的禮盒與包裝！

以粉色為主題的包裝，讓這份甜蜜的心意更加精緻獨特。

但說到ROYCE’的話，最受歡迎的一定是他們的「生巧克力」系列！

生巧克力使用了北海道產的奶油製作，口感相當滑順，吃完一顆總會讓人忍不住想接著再吃下一顆。

（圖片來源：ROYCE’官方網站）

目前ROYCE’的直營店基本上只在北海道地區才有，那如果沒有去北海道玩的話就買不到了嗎？

不用擔心！日本其他地區也時常會有快閃店活動，詳細地點與時間可以查看官網公告。

另外，在機場免稅店也買得到ROYCE’的巧克力商品喔！雖然機場免稅店的商品種類可能有限，不過可以直接用免稅價格購買，非常適合在回程的時候撈幾盒分送親朋好友們。

▷ROYCE’官方網站

▎明治Meltykiss巧克力

明治Meltykiss入口即化的口感，不論是誰都會吃一顆就愛上！

而且有盒裝與大容量袋裝可以選擇，重點是在便利商店就可以買得到！

購買管道方便、口感驚豔的明治Meltykiss巧克力，絕對是來日本玩時最理想的伴手禮選擇。

過去我們寫過一篇關於明治Meltykiss巧克力的詳細介紹，如果你想知道它到底有多迷人，可以點擊這篇來了解↓↓

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▷明治Meltykiss巧克力繁體中文官網

▎KitKat

KitKat一直都是許多人來日本旅遊時會選擇的伴手禮之一，尤其日本有許多在台灣買不到的口味，一不小心就會讓人一次掃貨超多包。

不過你知道嗎？KitKat每年在情人節也會推出情人節的限定包裝！

期間限定的粉色包裝，加上小熊造型的餅乾，是不是超可愛！？

餅乾上的愛心氣球分別有「FOR U」「Thx!」「I♡U」三種訊息，外包裝則是一樣保留了可以手寫訊息的設計，讓送禮更具心意。

目前這款情人節限定的小熊造型KitKat分為袋裝6入、袋裝12入及鐵盒裝7入三種規格，其中袋裝6入和鐵盒裝7入在便利商店就可以購入囉！

（圖片來源：KitKat官方網站）

▷KitKat官方網站

▎PAUL&JOE

以時裝與化妝品聞名的法國品牌PAUL & JOE，這次和日本全家聯名，推出了情人節系列的巧克力產品。除了巧克力包裝精美外，紙袋的部分則是用了PAUL & JOE標誌性的花卉圖案設計，既典雅又富有浪漫氛圍，作為送禮的選擇再適合不過！

另外還有推出隨身包與鐵盒包裝的款式，無論是作為禮物或是自用收藏，都是非常不錯的選擇。

（圖片來源：日本全家官方網站）

▷日本全家官方網站

▎星巴克

在這邊偷偷補充一個雖然不算是巧克力的資訊，就是日本星巴克在情人節期間除了限定飲品外，也推出了相當多的限定商品喔～

這次的商品多以淡色系與貓咪為主題，配色與設計都充滿了甜美可愛的氛圍。

（圖片來源：日本星巴克官方網站）

不過這些商品相當熱門，目前官方的網路商店大多都已經沒有庫存了。

所以，如果你來到了日本星巴克門市，看到心動的商品就趕緊把它帶回家吧！

▷日本星巴克官方網站

以上，小編幫大家精選了5款既方便購買、又平價，還很適合送禮的巧克力。當然，買給自己吃也絕對是個不錯的選擇（笑）。

如果在情人節期間你恰巧有來日本旅遊，不妨在逛街時挑選幾盒巧克力，為這個浪漫的節日增添一些甜蜜吧！

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文章撰寫：Sen Iku

責任編輯：Lucy Wu