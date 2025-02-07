2025日本春季在地旅遊推薦 到山陰賞櫻或賞花 順便看大阪世博會

如果你總是樂於探訪日本各地美景，那推薦你找個春天到鳥取和島根所在的山陰中部一帶走走。JAPANKURU過去幾年和大家分享了不少山陰中部一帶好玩好吃的東西，而現在這篇是想來簡單快速地和大家分享，這些景點中有哪些是特別適合春天去玩的，另外還有什麼好吃的囉。

▎山陰春賞花推薦① 出雲大社的櫻花

出雲大社是日本非常有名的求姻緣聖地，同時也是日本歷史久遠的老神社之一，在日本最古老的史書《古事記》裡有所記載。出雲大社傳說日本眾神的神聚之所，每年都吸引超多信徒來朝拜，特別是每年農曆10月（大概新曆的11月左右）的眾神降臨的「神在月」。另外出雲大社也有蠻特別的參拜方法，有興趣可以參考我們之前的介紹。

而在出雲大社的神苑內，沿著素鵞川的兩岸，種有約有200株櫻花樹，包括染井吉野櫻等品種，盛開時節為莊嚴的神社增添一絲粉色浪漫。

【出雲大社】

地址： 島根県出雲市大社町杵築東195

大眾交通：JR出雲市轉往出雲大社、日御崎公車，約25分鐘車程

社務所開放時間：8:30～17:00

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▎山陰春賞花推薦② 松江城的櫻花

松江和出雲一樣，也被稱為結緣國度，而這裡最有名的古蹟之一就是松江城。它是日本僅存的12座古城之一，而且還是少數保留著天守閣的古城。和滋賀的彦根城、兵庫的姬路城一樣，松江城被列為日本國寶。天守閣是江戶時代初建造的，歷經多次戰亂依然完好無損。

作為歷史古蹟的松江城內，還藏著很多象徵結緣的意象，例如心型的石垣，或是有心型木紋的柱子，吸引了許多遊客來這裡祈求姻緣。與此同時，松江城的城山公園是日本著名的賞櫻勝地，每年3月下旬至4月上旬，約200棵染井吉野櫻、八重櫻和枝垂櫻競相綻放，吸引眾多遊客前來觀賞。

【松江城】

地址： 島根県松江市殿町1-5

大眾交通：JR松江站換乘巴士約10分鐘車程 「國寶松江城・縣廳前」下車

天守閣入場時間：

4月1日〜9月30日 8:30～18:30（最後入場18:00）

10月1日〜3月31日 8:30～17:00（最後入場16:30）

本丸開放時間：

4月1日〜9月30日 7:00～19:30

10月1日〜3月31日 8:30～17:00

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▎山陰春賞花推薦③ 玉湯川沿岸的櫻花與玉造溫泉

島根縣代表的玉造溫泉，是日本最古老的溫泉地之一，更有著美人湯的美名。沿著流經溫泉街的玉湯川堤防，是松江市內著名的賞櫻勝地之一。每年櫻花季節，川的兩岸約2公里長的路段上，約有400棵染井吉野櫻盛開，形成一片美麗的櫻花道。

櫻花盛開期間，日落後還會舉行櫻花點燈，讓遊客能享受夜櫻之美，其中最受歡迎的觀賞地點之一是位於河岸邊的足湯。光想像自己能一邊享受溫暖的足湯裡，一邊欣賞夜櫻，是個多麼奢華的享受！即便是白天賞櫻，晚上泡溫泉不也是不錯的行程？（笑）

延伸閱讀： 神在妖也在的結緣旅 鳥取島根山陰中部必訪景點美食推薦

▎山陰春賞花推薦④ 米子城跡的櫻花

山陰中部一帶，除了著名的松江城外，在鳥取縣還有一個米子城跡——它曾是山陰地區的名城之一。儘管現在只剩下遺跡，但山體上殘留的高大石垣牆依然其實非凡，且登上天守台頂，更能俯瞰到意想不到的開闊景色，可說是非常有特色的拍攝景點。

米子城跡同時也是米子一帶的櫻花名所，而城跡旁的湊山公園內，也種有500棵以上的染井吉野櫻，無疑是春日賞櫻的好去處。

【米子城跡】

地址： 鳥取県米子市久米町

大眾交通：

JR米子站出站到枡形（ますがた）入口，需要步行15分鐘

搭乘米子循環巴士「湊山公園」下車，步行5分鐘

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▎山陰春賞花推薦⑤ 由志園的牡丹

櫻花季過後的4月中下旬到5月初，在松江市著名的日式庭園「有志園」會迎來牡丹花季，並舉辦相關的祭典。其中在5月初的黃金週期間，更能見到非常壯觀的「池泉牡丹」，是愛花人士不容錯過的期間限定花絕景。

【由志園】

地址： 島根県松江市八束町波入1260-2

大眾交通：

JR松江站轉乘松江境港接駁巴士 車程約25分鐘 「由志園」下車

JR境港站轉乘松江境港接駁巴士 車程約16分鐘 「由志園」下車

營業時間：9:00～17:00 ※營業結束前30分鐘最後入場

（秋冬點燈活動期間，營業時間延長，詳細資訊請參閱官方網站）

官方網站

▎結語

以上是我們幫大家整理的幾個適合春天花季到訪的山陰景點，不知道你喜歡哪一個？當然，山陰中部地區自然景色、歷史底蘊也都蠻豐富，一年四季都有不同好玩好體驗的，就拿現在還處在的冬季來說，就可以到山陰的大山地區玩雪或滑雪，而這一帶的海鮮和和牛等料理也是不容錯過的。

值得一提的是，2025大阪世博會亦將在今年的4月13日～10月13日，結合大阪世博會到關西走走的同時，到山陰走走也是蠻不錯的選擇。

近期我們還會再訪山陰，並為大家帶來當地新的情報，有興趣的話記得關注。另外，想知道更多山陰中部當地的旅遊資訊，可以到「中海・宍道湖・大山圏域觀光局」的 繁體中文官方網站 查看，或是Follow他們的 繁體中文官方IG 喔！

總之，希望為你今年的日本之旅，提供一些參考囉。

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