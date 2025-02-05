下次東京買伴手禮選這些就對了！2024東京車站「TOP10 伴手禮」大公開

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

每次到東京車站，你有哪些必買的甜點伴手禮呢？東京車站站內的「GRANSTA 東京」近日公布了2024年最新的伴手禮排行榜，列出深受旅客歡迎的前10大熱門商品，如果你正在為帶什麼伴手禮回國而煩惱，不妨參考這份東京車站2024年伴手禮Top10榜單吧！

第一名：Calbee＋×東京ばな奈 JAGA BOULDE 黃金雞汁口味

Calbee+與東京Banana都是人氣的伴手禮品牌，上榜的第一名是他們的聯名商品！以清澈金黃的雞湯為靈感，並加入和風元素，呈現出雞肉與蔬菜甘甜交織的風味。

Calbee＋×東京ばな奈 じゃがボルダ 黄金コンソメ味 4袋入 1,047日圓

https://www.jaga-boulde.jp/jaga-boulde/index.html

第二名：COCORIS 開心果與榛果巧克力

這是一款充滿酥脆口感的巧克力餅乾，融合了濃郁的「榛果巧克力醬」與「開心果」，一口就能品嘗到兩個風味帶來的奢華享受！

ココリスパイ「ジャンドゥーヤとピスタチオ」 8入 2,000日圓

https://coco-ris.jp/

第三名：Ivorish 法式吐司費南雪 香草牛奶口味

鬆鬆軟軟口感的費南雪，宛如剛出爐的法式吐司，搭配上香草與牛奶的香醇風味，是東京車站的限定口味。

フレンチトーストフィナンシェ バニラ＆ミルク 6入 1,188日圓

第四名：Now on Cheese 焦糖乳酪蛋糕

這款起司蛋糕以東京站紅磚色為靈感，內含卡卡門貝爾乳酪與艾登乳酪，再加入帶有淡淡鹹味的藍紋乳酪巧克力作為點綴，是東京車站限定的獨特美味。

チーズケーキ ナウ アソート 2種各5入 2,268日圓

https://nowoncheese.jp/products/

第五名：BUTTER NO ITOKO 草莓巧克力

東京限定的草莓巧克力口味，外層由可可製成香脆的薄餅，內餡加入栃木縣的草莓果醬與煉乳，再搭配紅醋栗讓口感更酸甜平衡。

バターのいとこ いちごチョコ 3入 972日圓

https://butternoitoko.com/

第六名：Brick bake bakers by Pâtisserie ease 原味費南雪

2024年新開幕的Brick bake bakers by Pâtisserie ease，以最受歡迎的經典原味費南雪拿下第六名！濃郁的焦化奶油在口中滿溢，完美呈現杏仁的醇厚香氣。即使放久，費南雪也會轉變為濕潤柔軟的口感，帶來不一樣的口感享受。

フィナンシェプレーン 1入 300日圓

https://www.instagram.com/brick_bake_bakers_tokyo/

第七名：BURDIGALA TOKYO 香烤菓子綜合禮盒

以手繪插畫點綴的時尚鐵盒內，精選了來自 BURDIGALA 的人氣餅乾組合。包含香氣撲鼻的杏仁佛羅倫丁、奶油香濃的曲奇等，共有八種不同風味。禮盒兼具美味與精緻美感，是送禮的最佳選擇！

焼き菓子詰め合わせ缶 1盒 2,980日圓

https://burdigala.co.jp/

第八名：Atelier UKAI 綜合點心禮盒

Atelier UKAI 2024年於東京車站新開幕，並推出東京站限定的綜合點心盒！為了確保每塊餅乾都能將它們獨特的魅力完美呈現，以個別包裝設計，當打開包裝的瞬間，濃郁的香氣撲面而來，奶油的風味與果醬完美結合，讓人一口口停不下來。

フールセック・アソルティ缶 8入1盒 1,600日圓

https://www.ukai.co.jp/ct/atelier/

第九名：MIYUKA 紅豆沙風練

融合紅豆奶油與法國鹽之花的酥脆奶油餅乾，餅乾淡淡的鹹味，恰到好處地襯托出紅豆奶油的甜美，是一款結合和風與西式風味的餅乾禮盒，展現和洋風味的完美平衡。

あずき沙風練（さぶれん）12個入 2,890円

https://www.bijuu.co.jp/miyuka/

第十名：PATISSERIE GIN NO MORI 餅乾禮盒

同樣以東京車站紅磚建築為靈感的餅乾禮盒，內含三種以森林為靈感的樹葉形狀餅乾，每一塊餅乾的設計和風味都巧妙地展現了東京的特色與自然的美感，是一款具備藝術感和紀念價值的甜點。

森の恵みクッキー プティボワ グランスタ東京店限定缶 1盒 1,890日圓

https://ginnomori.jp/f/patisserie

看完以上排行榜你對哪一款最有興趣呢？這些東京車站的伴手禮不僅各具特色，還兼具美味與設計感，無論是送禮或自用都十分值得一試！

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