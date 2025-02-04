日本早春賞櫻！南伊豆町「河津櫻」粉嫩綻放中
【旅奇傳媒/日本部報導】伊豆半島最南端的南伊豆町今年將在02/01〜03/10舉行「南方的櫻花和油菜花」花祭活動，這裡約有800株櫻花，品種是「南方之櫻(河津櫻的一種)」，花期長達1個月。河津櫻在青野川盛開美景，於兩岸綿延成約4.2公里的粉色大道，再加上黃澄澄油菜花海，雙色繽紛美景超迷人。花季期間晚上有夜間點燈活動，白天則有機會搭乘浪漫的「賞花人力車」，共有5分鐘和20分鐘路線，可體驗櫻花樹下的乘車浪漫！
◉ 2025南方的櫻花與油菜花祭
・期間：02/01~03/10
・交通：JR伊豆急下田站搭公車至「九条橋」站下，徒步2～3分。
・即時花況：https://reurl.cc/nq2dM6
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