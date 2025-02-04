年後玩北海道！五福旅遊推出超值「５＋１日行程」最低免3萬4千元
想要感受北海道的冬季魅力嗎？五福旅遊推出超值北海道５＋１日行程，最低只要33,900元起，讓您輕鬆暢遊北國美景！行程包括搭乘浪漫遊船欣賞小樽運河與小樽港的迷人風光，並入住TOMAMU渡假村，搭乘霧冰纜車直達壯麗雪景。更不能錯過網走流冰觀光破冰船的震撼體驗，近距離感受冰海的壯闊奇景。
除了自然景觀外，行程還安排造訪世界三大夜景之一的函館山夜景，俯瞰璀璨奪目的城市燈火，留下難忘回憶。旅程最後將帶您走訪日本第一座西洋式城堡——五稜郭城公園，欣賞歷史與現代交織的獨特風貌，感受北海道的多元魅力。
北海道四季皆宜，無論是冬日雪景、春季櫻花、夏季綠意或秋季楓紅，都展現出迷人的風情。五福旅遊特別規劃豐富行程，帶讀者深入探索北海道的自然美景與文化魅力，用最親民的價格，擁有最難忘的北國之旅！不要猶豫，快到官網揪團搶購。
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