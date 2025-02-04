2025東京美食娛樂新景點！新橋Grand Hammer 遇見藝妓與海女

如果來到了東京最新的餐飲與娛樂場所，你可以見到真正的藝妓和海女，品嚐來自日本全國各地的美食、享受現場表演、還能體驗零重力舒壓。沒錯，這一切都能在東京市中心可以實現！（而且還是免費入場的唷！）

新橋Grand Hammer

新橋似乎給人一種單調乏味的印象，多數的旅客認為新橋就是一排排灰色辦公大樓所組成的區域，只有在要轉車或是前往其他更有趣的地方時，才會搭車經過這裡。但是對於當地人來說，新橋絕不是什麼無聊的地方。

在白天，新橋是可以逃離隔壁銀座購物街擁擠人潮及高昂物價的理想天地。來到了夜晚，每天待在辦公大樓裡的那些上班族們紛紛走上街頭，新橋便成了東京夜生活中可以盡情享受美食與酒吧區的熱鬧地方。

新橋Grand Hammer是近期剛在新橋完工的9層樓大型設施，這裡完美的展示了為什麼這個地方會是東京鮮為人知的寶地。在24小時全年無休的Grand Hammer裡，集結了無論何時都能享用的餐飲服務、娛樂設施、以及放鬆體驗。這棟大樓裡一共有20間店鋪，巧妙地平衡了傳統的日本文化風格與誇張過度的娛樂元素，並且提供了餐廳、酒吧、現場表演、以及獨特的日本文化體驗等等，且內部裝潢也非常引人注目，讓人想要趕緊拿起相機一探。

Grand Hammer是2024年11月新開張的，且入場免費，可以在裡面逛到你不想逛為止，喜歡探索東京新景點的朋友千萬不能錯過！跟著JAPANKURU的團隊一起瞧瞧Grand Hammer有哪些看點，並且搶先其他人把這個地方加入你的旅遊行程吧！

新橋 Grand Hammer (新橋グランハマー)

東京都港区新橋2丁目8-5

24小時全年無休（各店舖的營業時間可能會不同）

官方網站

餐飲與娛樂的融合：與藝妓、海女、傳統樂團邂逅

Grand Hammer發展了「晚餐與表演」這個概念，並提供結合了「在東京數一數二的晚餐」與「娛樂活動」這兩者的體驗。在這之中，最獨特也最具傳統特色的，想必就是位於6樓可以和真正的藝妓一同享用晚餐的「紅艷（べにつや）」了。

真正的藝妓，是一流的娛樂表演者，也是談笑風生的高手。所有來到紅豔的客人都能獲得與這些傳統藝妓表演的匠人們共進晚餐和聊天談話的機會。為了讓這個體驗更加完美，紅豔的菜單包括新鮮生魚片、和牛等等奢華的日本料理，當然，也少不了日本清酒之類的經典飲品，特別是一些稀有的日本酒和威士忌。當菜餚上桌，大家也入座後，藝妓們便會開始在舞台上表演傳統舞蹈。

在結束時體驗一場最有日本傳統特色的派對遊戲來做結尾吧！不論結果是輸是贏，能夠和這些扮著華麗妝容、身穿和服的藝伎們一較高下，絕對是一場無與倫比的體驗！

▶︎ 紅艷每天有三場迎賓：17:00～ / 19:00～ / 21:00～

在位於Grand Hammer地下1樓的海女城裡，可以體驗到雖然並不是那麼華麗、卻也同樣迷人的另一種日本文化。日本的海女文化已有超過兩千年的歷史，他們會潛進冰冷的海裡，徒手來捕獲魚貝類（有時甚至會捕捉珍珠）。這個有著悠久歷史的職業在近年雖然逐漸衰退，不過Grand Hammer的海女城仍致力支援可持續發展的海女文化，打造了一個可讓大家可以了解海女獨特文化的場所。

海女城以海女小屋為主要的室內設計概念，並在此提供美味的料理。菜單上除了有高品質的海鮮鍋物（尤其必點蛤蜊與日本龍蝦）、和牛燒肉（入口即化般的細膩口感），還有新鮮蔬菜無限量供應！然而，在這裡真正的主角是海女們。每晚海女們都會在餐廳中央的巨大水槽中潛水，並且回答來自好奇心旺盛的客人們的問題。若是想要一瞥日本文化，也想要品嘗到新鮮的日本料理，那麼這邊絕對是一個理想的選擇。

▶︎ 海女的潛水表演：17:30～22:30（每30分鐘一次）

若你在尋找輕鬆一點的用餐體驗，那麼位於Grand Hammer 1樓與2樓的「新橋橫丁」一定符合你的所有需求。樓層的設計靈感來自於隱匿在狹窄巷弄中熱鬧的飲食店，以及有著無數攤販充滿活力的夜市。在這裡提供了各式各樣的料理，你可以坐在共享空間中享用來自不同攤販的美食。

1樓從新鮮生魚片到居酒屋經典料理、甚至是讓人垂涎的大阪名物「炸串」這種來自日本各地的美食應有盡有。2樓的菜單則是來自亞洲各地，提供韓國料理、泰國料理及中國料理等選擇。如果你不曉得要選什麼，那不妨問問店員的推薦吧！

此外，在新橋橫町的這層也是觀看Grand Hammer獨特的「夜間嘉年華」活動的好地方。這活動主要是由和太鼓、三味線、和笛三種樂器所組成的獨特流動樂隊表演。他們會在館內各個區域進行巡演，營造猶如日本祭典的熱烈氣氛，並且會在主要區域停下來，為大家進行精彩的獨奏表演。

除此之外，每週不同日子還會有阿波舞、花魁道中、獅子舞等特別的祭典表演可觀賞。

夜幕下的日本：現場表演、飲品與遊戲機台

對新橋的夜生活有興趣嗎？在Grand Hammer 3樓有個名為「The・Grand Tokyo」的劇場，劇場舞台設有獨特的伸展台，在這裡會定期上演各種表演。你可以查看節目表參加像是週二的「JAZZ Night（爵士之夜）」音樂表演，或是搶先預定週四綜藝秀「HAMMER the JUMBLE」的座位。

HAMMER the JUMBLE這個節目是曾在America’s Got Talent（美國知名綜藝選秀節目）中獲得第一名的蛯名健一所策劃的秀，除了舞者與音樂家，也有許多表演者會一同出演。在JAPANKURU團隊到訪時，我們欣賞到了劍玉表演、有著獨特才能的曲藝師、甚至是親眼目睹了蛯名健一本人的精彩演出。

如果你還沒在Grand Hammer的其他餐廳裡享用晚餐的話，這邊可以在桌上點餐，但我們更推薦你點上一杯山椒雞尾酒，一邊品嚐雞尾酒，一邊享受精彩的演出。

(上: HAMACLUB / 下: HAMACOM)

如果你比起看表演，更喜歡和朋友聊天，Grand Hammer提供了幾個酒吧，其中包括了位於5樓的「HAMACLUB」。在HAMACLUB的牆上擺設了許多夾娃娃機，裡面放的是相當吸引人的動漫週邊商品們，因而成為話題之一。你可以拿著飲料，向DJ點播你喜歡的嗨歌，然後挑戰夾取五条悟的娃娃（或是當時店裡有放置的其他有趣商品）。

如果你是想要盡情唱歌的人，那就前往位於6樓的豪華卡拉OK包廂「HAMACOM」吧，這裡的裝潢以富士山與相撲為主題，你可以在燈光好氣氛佳的這個空間裡熱唱日文歌曲！

有著東京風格的休閒娛樂：人力車、抹茶和零重力舒壓

東京是一座繁忙且熱鬧的城市，有時會讓人覺得很難找到一個安靜的地方放鬆、或者是單純坐下來欣賞景色，為此Grand Hammer提供了一些獨特的選擇。首先是位於8樓的TATAMI。

暖色的燈光及綠色的榻榻米圍繞在這個靜謐的CAFE & BAR，這裡白天到晚上都有提供以日式輕食為主的餐點。在晚上來的顧客大部分會選擇品嚐人氣的日本清酒或是幾款日本威士忌。如果是在白天時段光臨，推薦你可以選擇在咖啡廳菜單上的抹茶或是甜點類的餐點。與在銀座需要等上一個小時的人氣咖啡廳相比，TATAMI絕對可以得到更悠閒的享受。

如果在東京走了3萬步而感到肌肉酸痛，那麼推薦你可以前往位於7樓的O2 Plage尋求更深層的放鬆體驗。在這個旨在「整頓身心」的設施裡，設有私人三溫暖（非常適合情侶使用）、配有舒適沙發和淋浴間的私人休息室、以及我們JAPANKURU團隊非常喜愛的按摩椅區。

O2 Plage的按摩椅可不簡單，不僅可以從頭部、手臂到腳底進行全方位按摩外，按摩椅還具備「零重力」的功能，只要將椅背往後仰，你便會覺得整個身體都浮了起來，甚至有種在搖籃裡被輕輕搖動的感覺。而且每張按摩椅都配備高濃度氧氣注入裝置，讓你在放鬆的同時還能呼吸新鮮的氧氣，這樣就能在休息過後恢復精神，繼續在東京走跳遊玩！

如果你想體驗在Grand Hammer最刺激的放鬆方式，現在可以直接在Grand Hammer大樓門前搭乘東京人力車了！光是輕鬆地坐著也會讓你感到心跳加速。

雖然這種日本傳統的交通方式目前在東京的一部分區域還看得到，但像新橋這樣的地方，觀光客根本不會想到可以乘坐人力車。然而，坐在經典人力車的舒適座位上，穿梭於街道間，一邊欣賞玻璃外牆的辦公大樓與交錯的鐵道，正是能一次享受到日本古老與現代文化完美融合的最佳方式。

在環繞新橋的短途路線中，你可以發現在鐵道下燈光照亮的小餐館，同時了解當地的歷史知識。如果你選擇較長的路線，還可以拍到令人驚艷的東京鐵塔照片！

你也可以指定一段時間（通常是30到45分鐘），把路線交給人力車伕決定，看看他們會帶你去哪裡。在Grand Hammer度過一天後，如果準備好要前往下一個東京目的地，人力車伕會推薦你乘坐人力車前往淺草，這條約45分鐘的路線途經秋葉原和上野等有趣的景點。或者，你甚至可以請人力車伕將你送回飯店。

當你可以直接叫人力車，誰還需要叫計程車呢？

把東京最獨特的用餐體驗加入你的日本旅遊行程吧！

新橋不僅是鄰近銀座和東京車站的交通樞紐，更是東京不為人知的好所在。而Grand Hammer就是其中的一大亮點。

在這個新設施裡，你可以和藝妓們共進晚餐、親眼目睹海女潛水的精彩表演，體驗在東京最獨特的用餐及娛樂活動。而且，這裡還有許多我們尚未提及的店鋪喔！不妨將新橋Grand Hammer加入你的東京旅遊行程吧。不論你在走到哪一層，都一定在這裡可以帶回難以忘懷的回憶。

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原文撰寫：Sophia Rose Appelbaum

文章編譯：Sen Iku

責任編輯：Lucy Wu