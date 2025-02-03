「JR西日本」2025全新服推「QR Code車票」！新春再抽HARUKA單程車票

2025年大阪關西世博會即將於4月13日盛大開幕，為迎接這場國際盛事，JR西日本正式啟用全新QR Code乘車服務！自即日起日起，旅客可透過手機顯示QR Code，於指定檢票口掃描進站，省去傳統車票的繁瑣程序。目前該服務已適用於大阪與京都部分路線，並計劃於3月中旬擴展至神戶與奈良，讓遊客暢遊關西更加便利。

圖／取自JR西日本官方粉絲專頁

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此外，專為海外旅客設計的「WEST QR」優惠車票將於2月中旬推出，首波適用於熱門的關空特急「HARUKA」。旅客可在台灣先行購買QR Code車票，甚至能提前劃位指定席，抵達日本後無需排隊兌換實體票券，直奔車站輕鬆搭乘。這項貼心服務大幅提升國際旅客的便利性，預計將成為自由行族群的新寵。

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除了交通服務升級，JR西日本也正式開設Instagram帳號，讓旅客能在社群平台上獲得最新旅遊資訊！為慶祝IG開張，JR西日本同步舉辦Facebook抽獎活動，只要按讚貼文並標記好友，再追蹤官方Instagram，就有機會獲得HARUKA單程車票或ICOCA吉祥物「伊口醬」娃娃等好禮。活動自即日起至2月16日，2月21日將公布幸運得主，粉絲們千萬別錯過！

圖／取自JR西日本官方粉絲專頁

2025大阪世博睽違20年重返日本，相信吸引大批全球遊客湧入，JR西日本推出的一系列便捷措施，無疑將為旅人帶來更輕鬆的移動體驗。想輕鬆暢遊關西，現在就關注JR西日本的官方社群，掌握第一手旅遊情報吧！