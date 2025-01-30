日本氣象發布「2025年最新櫻花預測」！儘早賞櫻行程規劃
日本氣象株式會社於1月23日發布2025年第二波櫻花預測，全國約1000個賞櫻地點的染井吉野櫻（Yoshino Cherry）開花與盛開時間已出爐。今年花期變化不大，但部分地區略有調整，其中福岡、高知與鹿兒島的開花時間較前次預測延後一天，其他主要城市的滿開時間也出現一至兩日的變動。計畫前往日本賞櫻的旅客可依據最新預測調整行程，掌握最佳花況。
根據最新預測，東京櫻花開花日為3月24日，滿開日落在3月31日；奈良則預計3月31日開花，4月7日達到盛開期。影響花期的主要因素為近期氣溫變化，日本去（2024）年10月與11月氣溫普遍偏高，12月則接近平均值，而今年1月起氣溫預計將顯著高於往年，2月至3月亦將維持較高溫度，因此整體開花情況與往年相近。
日本氣象株式會社將於2月6日再次更新預測，屆時賞櫻計畫可進一步調整。想要欣賞滿開櫻花的旅客，建議隨時關注最新天氣資訊，提前規劃行程，以免錯過春日美景喔！
日本氣象株式會社
官網：https://n-kishou.com/corp/news-contents/sakura/?lang=ct
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