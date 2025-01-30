日本氣象發布「2025年最新櫻花預測」！儘早賞櫻行程規劃

今年就跟著 AsiaYo 一起出發日本北陸跟團吧！除了知名的白川鄉合掌村和兼六園之外，北陸還有很多隱身山間的私房秘境，這篇攻略就要來分享你不能錯過的最美風景有哪些，像是立山黑部的高聳雪牆、惠那峽的兩岸怪石，還有最美星空阿智村！看完攻略保證你能挑選到最精彩的日本團體旅遊行程，馬上一起來看看有哪些特色旅遊路線吧！

2025-01-27 11:01