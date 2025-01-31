金氏紀錄「全球最大扭蛋店」在池袋！ 3000台扭蛋機任選，還可以官網查庫存
過年到日本池袋太陽城，體驗全球最大扭蛋專賣店「扭蛋百貨店池袋總本店」的魅力！這間創下金氏紀錄的扭蛋聖地位於太陽城世界進口市場大樓3樓，擁有超過3000台扭蛋機，種類包羅萬象，從鬼滅之刃、航海王到寶可夢等人氣角色，還有麵包超人、Sanrio家族等超萌設計，甚至連搞笑的日本食品扭蛋也應有盡有。整齊排列的扭蛋機構成壯觀場景，讓人宛如置身扭蛋天堂。
「扭蛋百貨店」不僅提供多樣選擇，還特別設置拍照區，讓你與心愛的扭蛋留下珍貴回憶。店內扭蛋品質優良、價格親民，無論是收藏還是當伴手禮都非常適合。如果擔心喜愛款式斷貨，還能透過官網查詢庫存，方便又貼心。這裡不僅是動漫迷的必訪地，更吸引全球旅客慕名前來，享受扭蛋的樂趣。
前往「扭蛋百貨店池袋總本店」也相當便利，距離池袋站步行約8分鐘，或從東京地鐵東池袋站步行約3分鐘即可抵達。營業時間為每日10:00至21:00，旅遊之餘別忘記安排一趟扭蛋之旅，探索多元創意的驚喜，感受池袋作為日本扭蛋文化重鎮的無窮魅力！
GASHAPON百貨 池袋總店
官網：https://bandainamco-am.co.jp/zh-CHT/others/capsule-toy-store/store/ikebukuro/
位置：〒170-8630 東京都豐島區東池袋3-1-3 太陽城世界進口市場大樓3樓
交通資訊：從JR、東武東上線、西武池袋線池袋站步行約8分鐘；從東京地鐵有樂町線東池袋站步行約3分鐘
從都電荒川線東池袋四丁目站步行約4分鐘；首都高速5號線池袋線東池袋IC直通
營業時間：10:00-21:00
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