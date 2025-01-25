快訊

獨／竹東黑幫「筍菇」遭鎖定 斜槓背景曝光！竟是知名吃播網紅

經典賽／2月23日台尼戰也賣光光 想看中華隊只剩1天有門票

年關難過…6旬男搭公車上班 裡冷吊橋前遭撞飛5公尺慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

調查：日本飯店平均房價4800元 飆27年新高

中央社／ 東京25日專電
日本飯店的平均客房單價創下27年來新高。美聯社
日本飯店的平均客房單價創下27年來新高。美聯社

受到日圓貶值，來自歐美、澳洲的遊客增加，以及中國客逐漸回流等多重因素影響，日本飯店的平均客房單價創下27年來新高。房價太貴連帶影響商務飯店，東京甚至出現找不到地方住宿的「出差難民」。

日本經濟新聞24日報導，美國不動產資料分析公司柯斯塔集團（CoStar Group）旗下的STR公司針對日本境內約2000家飯店進行調查。STR公司自1996年開始此項調查，原本主要以外資飯店為調查對象，自2000年代開始，把範圍擴大至日本的本土飯店。

最新數據顯示，2024年11月飯店平均每晚房價2萬2880日圓（約新台幣4800元），較前一年同期增長18%，同時超越此前的最高紀錄，也就是1997年8月的2萬2245日圓。當時的背景同樣是日圓貶值，來自海外的商務人士和觀光客增加，推升飯店房價。

根據調查，2024年11月的飯店平均入住率來到了81.6%，較前一年同期增加1.9個百分點，也是自2019年11月以來的最高水準。

根據位於東京都港區的大倉東京酒店，11月正值日本的紅葉季，氣候宜人，是旅遊需求旺盛的時期。此外，許多國際會議和展覽也選在這個時期舉辦。

除了季節的因素外，受到日圓貶值影響，到日本旅遊變得相對便宜，使得日本成為更多人的旅遊地首選。根據日本政府觀光局（JNTO）資料，2024年11月，來自美國和澳洲的訪日旅客人數較前一年同期增長了3成，來自歐洲（英國、法國、德國、義大利、西班牙等）的遊客則增長3至7成。

位於東京都千代田區的東京皇宮飯店（Palace HotelTokyo）表示，以美國為主的訪日旅客人數增加，使得2024年11月每晚房價高達10萬3500日圓，較前一年同月上漲5300日圓，漲幅5%。大倉東京酒店每晚房價也比前一年同月上漲1萬日圓，漲幅15%，來到約7萬8000日圓。

東京君悅酒店（Grand Hyatt Tokyo）和安縵東京酒店（Aman Tokyo）表示，2024年11月入住的客人當中，約9成是訪日旅客。大倉東京酒店表示，來自中國的遊客有所增加，住的主要是高價位的房間。新大谷酒店則表示，長期住房的客人增加。

房價上升的不只是高級飯店，營運的飯店品牌分為許多價格區間的西武王子酒店（Prince Hotels ）表示，旗下營運的所有飯店，不論是高級還是平價，在2024年11月全面漲價。

在都市地區，平價飯店一房難求，有些區域的飯店甚至在數個月之前就被訂滿，也連帶影響尋找低價住宿的商務人士。一名從京都到東京出差的30多歲女職員感嘆，「在東京都內已經找不到符合公司報帳範圍的飯店房間，只好住到埼玉去」。

STR公司的經理櫻井詩織表示，「除了歐美、澳洲訪日客推升客房單價之外，韓國、台灣和中國訪日客也起到推動作用，房價短期內將繼續上漲」。

延伸閱讀

中居正廣性醜聞 他指富士電視台恐陷破產危機：日本社會價值觀巨變

日本沖繩經濟勞動委員會組團參訪彰化現代化畜牧場

深圳日本男童遇刺兇手判死刑 判決指「為博關注買刀殺童」

日本高崎市副議長拜會黃偉哲 期待友誼更穩固

相關新聞

2025爬富士山必讀指南！「7 大攻略」帶你輕鬆征服日本最高峰

爬富士山是許多旅行者心中的夢想，它不僅是日本的象徵，更是一座充滿挑戰與美景的神聖山峰。然而，成功登頂富士山需要的不僅僅是熱情與體力，更需要充分的準備與正確的知識。每年夏季，富士山的登山季吸引了來自世界各地的冒險者，但其中也潛藏著高山症、天氣變化和攀登路線選擇等挑戰。今天本篇文章將為您介紹爬富士山前必須了解的資訊，包括最佳登山季節、路線選擇、裝備準備以及安全注意事項，幫助您以最佳狀態迎接這趟令人難忘的旅程。無論您是初次挑戰還是已有經驗的登山者，都能在這裡找到實用的建議，為您的富士山之旅奠定基礎。

北海道掀滑雪熱！新千歲機場隱藏限定版「機長皮卡丘」一定要收藏

因應冬季，北海道進入雪季也吸引不少台灣國人掀起北海道滑雪熱！而北海道的寶可夢商店不僅在位於札幌大丸百貨8樓的Pokémon Center Sapporo，其限定的白色六尾吸引無數粉絲，其實藏在新千歲機場的國內線航廈還有一家隱藏版的Pokémon Store，包含限定商品是可愛又帥氣的「機長皮卡丘」，是札幌店都買不到的獨家款，粉絲一定要收藏！

日本滑雪、玩雪、享美食！Meiho滑雪場一日遊攻略

日本Meiho滑雪場位於岐阜縣，Meiho滑雪場擁有壯麗的雪景和多樣化的滑雪道、還有受家庭喜愛的雪樂園，是滑雪愛好者和親子旅遊的熱門勝地。Meiho滑雪場最具特色的是全長5公里的連續滑雪道，這裡無論是初學者還是專業滑雪者都有適合的滑雪路線，Meiho滑雪場的餐廳及足浴設施，也是到此一遊時不可錯過的體驗。本篇文章編輯將帶您深入了解Meiho滑雪場的魅力，一起走一趟西日本最大級滑雪場！

賀新年！日本唯一時代劇主題園區「東映太秦映畫村」新春活動登場

【旅奇傳媒/日本部報導】今年春節，若想悠哉體驗日本文化風情、享受親子時光，不妨造訪位於京都嵐山旁的電影主題園區「東映太秦映畫村」。這裡產出了上千部知名影視作品，忠實還原江戶時代的城市樣貌，可以親身走入

2025沖繩自由行飯店攻略，平價到奢華的沖繩旅遊住宿看這篇就對了！

沖繩住宿超多樣！到底怎麼選呢，AsiaYo帶你一次解決沖繩自由行的住宿攻略問題！不論你是親子家庭、自駕旅遊、朋友同樂還是帶著長輩一同度假，絕對都有適合你的選項！輕鬆預訂入住沖繩海景飯店、星級度假村，再順便加碼推薦適合入住沖繩景點周邊給大家參考🌟

箱根5個精選景點報你知！一日遊或兩天一夜都適合喔

如果想真正離開忙碌的東京，那麼可以到訪東京週邊的箱根，讓自己在綠意中放鬆一下。箱根不只有很多溫泉旅館可以泡溫泉放鬆休息，其實還充滿各式自然與藝術的景點，讓小編帶你一起來瞧瞧吧~

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。