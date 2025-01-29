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星空豪華露營、單車遊神社！日本「露營地5選＋國家級自行車道」

聯合新聞網／ 記者陳睿中／即時報導
圖／大津市提供、擷取自Glampark官方網站、TOWA Pure Cottage官方網站
圖／大津市提供、擷取自Glampark官方網站、TOWA Pure Cottage官方網站

除了繁華的都市之旅，休閒而放鬆的大自然行程，也成為許多旅客的新喜好。距離東京車程約2.5小時的「那須高原」，乃是日本皇室的夏季避暑勝地，也是許多東京人戶外踏青的好去處，當地也提供「豪華露營」的服務，讓民眾可以在此享受自然風光。至於「滋賀縣」有日本首條國家級自行車路線「BIWAICHI」，其中大津市段適合新手體驗，沿途可造訪瀨田之唐橋、石山寺、建部大社、唐崎神社等知名景點，感受不同的日本魅力。

BIWAICHI環繞日本最大湖泊琵琶湖，是日本國土交通省指定首條國家級自行車路線。圖／大津市提供
BIWAICHI環繞日本最大湖泊琵琶湖，是日本國土交通省指定首條國家級自行車路線。圖／大津市提供

位於那須高原公園內的「TOWA Pure Cottage」是當地最大的露營場地，擁有32個豪華帳篷，其中包括透明圓頂帳篷，可供客人仰望滿天星空。該營地榮獲2024年Rakuten Travel「日本人氣豪華露營設施排名」第一名，入住的客人還可免費入場鄰近的那須高原樂園、那須高原龍膽湖家庭牧場。

TOWA Pure Cottage曾被評選「日本人氣豪華露營設施排名」第一名。圖／擷取自 TOWA Pure Cottage官方網站
TOWA Pure Cottage曾被評選「日本人氣豪華露營設施排名」第一名。圖／擷取自 TOWA Pure Cottage官方網站

廣受親子客群歡迎的「那須高原龍膽湖家庭牧場」，自2023年開始提供獨特的湖上漂浮帳篷露營「Mont-Lac」，園內還有動物區露營體驗，可以在帳篷內與動物入眠。除了有動物餵食及多樣手作活動，還可體驗日本最長的滑索路線「Zip Line」。另處「哈米爾之森」園區周圍環繞著茂密的森林景觀。帳篷最高可容納8人同住，不管是從透明圓頂帳棚內或是戶外吊床上，都可遠眺滿天星斗，忘卻都市塵囂。

「那須高原龍膽湖家庭牧場」提供動物區露營體驗。圖／擷取自Nasu Rindoko Lake View Family Ranch官方網站
「那須高原龍膽湖家庭牧場」提供動物區露營體驗。圖／擷取自Nasu Rindoko Lake View Family Ranch官方網站

「哈米爾之森」被茂密森林環繞，夜晚可遠眺滿天星斗。圖／擷取自哈米爾之森Hamil no Mori Nasu 官方網站
「哈米爾之森」被茂密森林環繞，夜晚可遠眺滿天星斗。圖／擷取自哈米爾之森Hamil no Mori Nasu 官方網站

以源泉直流的溫泉聞名，「赤澤溫泉旅館」增設豪華露營體驗，每頂帳篷均配備私人露天溫泉浴池和專屬火坑，將自然之美與傳統日式待客之道完美結合。一日限定2組，給旅客帶來寧靜而奢華的住宿體驗。2024年8月全新開幕的「GLAMP HIDEOUT那須高原」隱身在森林內，融合時尚設計與自然環境，為尋求現代奢華戶外體驗的旅客提供全新的避世之地。樹屋二樓的YAGURA餐廳提供BBQ，不儘可以在樹屋主樓內購買食物和飲料，還可以品嚐在世界披薩廚師錦標賽中獲得第二名的 Pizzeria SPADA 披薩。

「赤澤溫泉旅館」增設豪華露營體驗，一日限定兩組客人。圖／擷取自Glampark官方網站
「赤澤溫泉旅館」增設豪華露營體驗，一日限定兩組客人。圖／擷取自Glampark官方網站

全新開幕的「GLAMP HIDEOUT那須高原」隱身在森林內，融合時尚設計與自然環境。圖／擷取自Glamp Hide-out那須高原官方網站
全新開幕的「GLAMP HIDEOUT那須高原」隱身在森林內，融合時尚設計與自然環境。圖／擷取自Glamp Hide-out那須高原官方網站

除了露營之旅之旅外，距離京都不遠的「滋賀縣」有日本首條國家級自行車路線「BIWAICHI」，全長200公里，沿途可欣賞琵琶湖的壯麗景色及文化景點，其中在「大津市」的路線，適合新手體驗。可由京阪電車琵琶湖濱大津站附近的「CYCLE STATION O-PORT-able」作為起點，此處提供多種款式自行車，也包括便捷的e-Bike。沿途可停靠日本三大名橋之一的「瀨田之唐橋」，還有於平安時代因紫式部創作《源氏物語》而聞名的「石山寺」。

「近江神宮」供奉天智天皇，更因漫畫《花牌情緣》而廣為人知。圖／大津市提供
「近江神宮」供奉天智天皇，更因漫畫《花牌情緣》而廣為人知。圖／大津市提供

除此之外，行程中也可規劃前往「建部大社」、「唐崎神社」、「三井寺」、「琵琶湖疏水」等知名景點。在琵琶湖上的「近江大橋」全長約1,300公尺，連接大津市與草津市，設有自行車道，同樣是欣賞湖景的絕佳路線。另外自行車步道沿途也有許多特色美食，。「Hamburg Steak松喜屋」主打以頂級近江牛製作的漢堡排，以鐵板現煎的方式呈現；位於JR大津站旁的「Motenashiya Tokkuri」則以滋賀縣在地食材融合創新元素重新詮釋傳統料理，其中「碳烤諸子魚」也是琵琶湖地區的特色美食。

從琵琶湖橫跨瀨田川的千年古木橋「瀨田之唐橋」，是日本三大名橋之一。圖／大津市提供
從琵琶湖橫跨瀨田川的千年古木橋「瀨田之唐橋」，是日本三大名橋之一。圖／大津市提供

披薩 東京 溫泉 漢堡排 豪華露營

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